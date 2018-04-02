2018-04-02T07:47:27+03:00
Спорт

Бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном сорвался из-за травмы американца

Российский боец UFC будет драться теперь за титул с Максом Холлоуэйем
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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31 декабря 2017 года. Хабиб Нурмагомедов проводит победный бой с бразильцем Барбосой.31 декабря 2017 года. Хабиб Нурмагомедов проводит победный бой с бразильцем Барбосой.Фото: REUTERS
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За неделю до боя за чемпионский пояс в чемпионате UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном внезапно стало известно, что это событие отменяется. 7 апреля в Нью-Йорке соперником Нурмагомедова, который давно хочет сразиться за звание лучшего бойца смешанного стиля, будет теперь другой американец - Макс Холлоуэй.

О том, что поединок с Тони Фергюсоном не состоится, объявил лично президент UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дэйна Уайт. Он отметил, что американец получил травму и не сможет выйти на бой с Нурмагомедовым.

Американец чуть позже поведал о причинах отмены боя:

- В пятницу я выполнял свои медийные обязательства перед UFC и, когда я находился в студии, со мной произошел случайный инцидент, в результате которого я повредил связки колена. Мой доктор и врач UFC сказали, что я не могу драться, а один из них заявил, что мне нужна операция, - написал Тони Фергюсон у себя в "Твиттере".

Американец сказал, что хочет теперь поговорить со специалистами, дабы понять, как вернуться в строй и защитить свой титул. И принес извинения поклонникам.

В 2015 и 2016 годах бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона не состоялся из-за травм бойцов. В 2017 году поединок отменили из-за того, чо Хабиб не смог "сделать вес", необходимый для выступления. И попал в больнийц из-за ускоренной сгонки веса. Так что это - уже четвертая отмена поединка между этими бойцами.

Успел отреагировать на эту новость и российский боец. У себя в Инстаграме он пожелал выздоровления Фергюсону:

- Тони, выздоравливай. Хочу посоветовать тебе: больше не болтай, в голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь, этот урок научить тебя следить за языком.

Свой последний бой до этого Хабиб Нурмагомедов провел 31 декабря 2017 года против бразильца Эдсона Барбосы. Он победил по решению судей и теперь в активе Хабиба - 25 побед и ни одного поражения в чемпионате UFC. 34-летний Фергюсон провел 26 боев - 23 победы и 3 поражения у него в активе. Но теперь же бою между бойцами не бывать, уже в четвертый раз подряд.

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