Противопожарный инструктаж будут проводить перед каждым киносеансом

СЕГОДНЯ 12:20 2018-04-02T12:27:44+03:00

Во всех 85 регионах страны начаты противопожарные рейды по объектам с массовым пребыванием людей Фото: Андрей АБРАМОВ

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После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» во всех 85 регионах страны начаты противопожарные рейды по объектам с массовым пребыванием людей: торгово-развлекательным комплексам, крупным кинотеатрам, спортивным аренам. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил до 30 апреля принять исчерпывающие меры по наведению порядка в этой сфере.

- Все технические системы должны находиться в исправном состоянии. Персонал должен быть обучен, проведены тактико-строевые учения. Необходимо проверить доступ к эвакуационным выходам, - перечислил Пучков на селекторном совещании с руководителями региональных управлений чрезвычайного ведомства .

В рейдах по торговым объектам вместе с сотрудниками МЧС примут участие общественники из организации малого и среднего бизнеса «Опора России», а также представители прокуратуры и Федеральной налоговой службы.

Министр по делам чрезвычайных ситуаций по следам трагедии в «Зимней вишне» потребовал перед каждым киносеансом проводить инструктаж зрителей.

- Перед началом фильмов должна идти не только реклама, но и видеоролики, в которых будет объясняться порядок эвакуации из зала, - объяснил Пучков.

По статистике МЧС, число пожаров и погибших в них людей за последние годы в России неуклонно уменьшалось. Но ситуация по-прежнему остается напряженной. Каждые пять минут пожарные бригады выезжают на тушение техногенного пожара.