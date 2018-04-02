Первый тигр Вальтера Запашного оказался людоедом

СЕГОДНЯ 14:20 2018-04-02T15:13:54+03:00

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Вальтера Михайловича нет с нами уже 11 лет. Его называли неукротимым укротителем. Шел и на себе испытывал, получится или нет. В результате создавал трюки, которые до сих пор никто не может повторить. Например, его коронный номер – оседлать льва. Запашный был первым, кто на такое отважился. Или аттракцион с запряженной тройкой львов. Один хищник запросто может порвать на куски, а тут их сразу три! Рядом, в одной упряжке. Очевидное-невероятное. Еще был номер, когда две лошади скачут галопом по манежу, выбегает лев и запрыгивает на них. А в центре – Запашный на лошади. 38 хищников в одном аттракционе - тоже его работа. Что говорить - король манежа. Вот еще несколько историй из его яркой биографии.

Из цирковой династии

Вальтер Михайлович – потомственный цирковой артист. Мама – Лидия Томпсон, дочь известного клоуна Карла Томпсона. Отец - Михаил Запашный - был простым грузчиком в порту, крепким, сильным парнем, так что его охотно взял в свой номер знаменитый силач Иван Поддубный. У Лидии и Михаила родились пятеро детей - Мстислав, Сергей, Вальтер, Игорь и Анна. Все они выступали в цирке, но только Вальтер и Мстислав стали известными. Игорь, который был третьим в прославленной цирковой группе «Братья Запашные», сам себе сломал карьеру: в порыве ревности убил жену и сел на 15 лет. От расстрела его спасла Галина Брежнева, у которой в то время были нежные отношения с Мстиславом.

Его хищники снимались в кино

Запашный и его питомцы снимались в фильмах «Дерсу Узала», «Три плюс два», «Руслан и Людмила». Хищники его слушались беспрекословно. Дрессировщик до семидесяти лет выходил на манеж, руководил цирком... Всегда сидел в зале, когда выступали его сыновья Эдгард и Аскольд, тоже знаменитые дрессировщики. Следил за хищниками, которые могли «за спиной» что-нибудь учудить. Прямо из зала приструнивал: «Шерхан, назад!».

В числе почитателей был Сталин

Эту историю рассказывал в одном интервью Аскольд Запашный. Акробатический номер Вальтера с Мстиславом очень нравился Сталину. Однажды во время представления, как раз когда в первом ряду сидел сам Иосиф Виссарионович, у Запашных не заладился финальный трюк. Пробуют снова - опять не удается. Музыка уже смолкла, тишина, весь зал в напряжении. И в тишине раздается голос вождя: «Подожди, успокойся, все сейчас получится». После этого все и впрямь получилось.

Мечтал дрессировать акул

«Мечтой всей моей жизни было выстроить океанарий и показывать там дрессированных морских животных, даже акул, - делился с журналистами Вальтер Михайлович. - Но эта мечта так и осталась неосуществленной. А вот разрешение на создание аттракциона с хищниками я все-таки добился.»

askoldzap Сегодня в праздничный "День матери" хотелось бы поздравить мою самую родную и любимую маму с этим замечательным праздником. В очередной раз с удовольствием признаюсь в любви и благодарю за все что ты в жизни для нас делала и продолжаешь делать. Здоровья тебе, мамуль и помни, что ты у нас #самаялучшаямама . www.самаялучшаямама.рф

Подал начальству Росгосцирка сразу 12 заявок на аттракционы с разными животными: оленями, лосями, зубрами, тиграми… В расчете, что хоть что-то пропустят. Его отговаривали: мол, ты же потомственный акробат, семейный номер Запашных имеет большой успех и прибыль, зачем что-то менять? Не на того напали. В конце концов дали добро на тигров.

Коварная Багира

Дебютный выход на манеж с хищниками Запашный готовил три года. Все обернулось кошмаром. На глазах у публики тигрица Багира набросилась на Вальтера Михайловича. Прижала его лапами и норовила прикусить голову. Дрессировщик вцепился тигру в «бакенбарды» и просунул голову еще глубже - так, что Багира уже не смогла сомкнуть челюсти. Итог - более сорока рваных ран, из них 26 на голове, травма позвоночника, два месяца лечения.

Запашный с любимицей Багирой, которая однажды чуть его не загрызла. Фото: ruscircus.ru

У Багиры, которую привезли из Германии, оказалась людоедская репутация - Запашный случайно об этом узнал. Загрызла жену предыдущего дрессировщика, и до этого нападала на людей. И все равно Запашный не дал усыпить тигрицу и продолжил с ней работать. Больше Багира на него не нападала. Наоборот - стала верной как собака. Была примой аттракциона, исполняла 64 трюка! Талантище. Любимица Запашного прожила двадцать лет и умерла е него на руках.

Жених на коне и в ковбойском костюме

Укротитель был женат дважды. С первой женой, Марицей (тоже из цирковой династии), много лет проработали вместе на арене. Но семья не сложилась. С Татьяной познакомился на улице в Калинине (нынешняя Тверь), где проходил реабилитацию после нападения пантеры. Ему было 47, невысокий, лысеющий. Она - 18-летняя длинноногая красавица. Выяснив, что девушка учится в местном политехе, напросился прочитать там лекцию. В институт пришел с тигром на поводке. Прямо со сцены обратился к Татьяне: «Вы мне очень нравитесь, давайте встретимся». Ночью прискакал к ее дому на лошади и в ковбойском костюме. Устоять было невозможно. Вальтер Михайлович умел ухаживать. Расписались, уже когда двое сыновей подрастали. А за развод с первой женой коммунисту Запашному вынесли порицание «за аморальное поведение в быту» и на 15 лет сделали невыездным. Запашные прожили вместе 33 года и сделали династию еще крепче.

Строгий папа

Запашный очень хорошо зарабатывал. Зарплата по стране была 75-120 рублей в месяц, а он получал 25 рублей за выход, при норме 35 представлений в месяц. Набегало больше тысячи. Дома у дрессировщика было все. Сыновьям нанимал репетиторов, покупал самые дорогие игрушки. Первый компьютер отхватил за бешеные 5 тысяч рублей в Риге. Баловать баловал, но за плохие оценки или халтуру на репетиции мог выпороть до рубцов, лишить чего угодно. Он и на работе был очень строгий, вспыльчивый, вспоминали близкие, а дома – добрейший человек. Если, конечно, никто не провинился.

Похоронен рядом с Бугримовой

Семья очень хотела похоронить Вальтера Михайловича на Новодевичьем кладбище, по соседству с великими цирковыми артистами Юрием Никулиным и Игорем Кио. Им помогали договориться Иосиф Кобзон, Анита Цой, Сосо Павлиашвили. Но это оказалось невозможным. Могила именитого дрессировщика находится на Троекуровском кладбище в Москве, рядом с Ириной Бугримовой, первой в СССР женщиной - укротительницей хищников.