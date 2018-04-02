2018-04-02T14:22:52+03:00
Наши права и льготы

Какие пособия может получить отец малолетнего ребенка?

Рассказывают эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ)
Анна ДОБРЮХА
Поделиться:
В нашей стране отец ребенка может не только взять отпуск по уходу за ребенком, но и получить пособия при его рожденииВ нашей стране отец ребенка может не только взять отпуск по уходу за ребенком, но и получить пособия при его рождении
Изменить размер текста:

В прошлом году много писали о том, что телеведущий Андрей Малахов собирается брать декретный отпуск, поскольку его жена ждала первенца. Сейчас моя супруга тоже в положении, подскажите: у нас в стране действительно мужчина может уйти в декрет? Какие вообще пособия я как отец могу получить при рождении ребенка?

Игорь.

Отвечают эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ):

• В нашей стране мужчина может взять отпуск по уходу за ребенком. Что касается декрета, то его официальное название - «отпуск по беременности и родам», из этого логично следует, что брать такой отпуск может только будущая мама. По общему правилу декретный отпуск предоставляется на 140 календарных дней, 70 дней до родов и 70 после. А вот отпуск по уходу за ребенком согласно Трудовому кодексу может длиться до тех пор, пока малышу не исполнится 3 года. Причем воспользоваться таким отпуском может как мама ребенка, так и вместо нее отец либо другой родственник (статья 256 Трудового кодекса РФ).

Из перечня пособий, которые выплачиваются из средств Фонда соцстраха семьям с детьми, отец малыша может получить следующие:

• единовременное пособие при рождении ребенка, с 1 февраля 2018 г. составляет 16 759,09 руб. Чтобы получить эту выплату, нужно принести своему работодателю справку с места работы матери ребенка о том, что ей не выплачивалось данное пособие;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком. По закону оно выплачивается до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года (напомним, отпуск при этом может продлиться до 3-летнего возраста ребенка). Чтобы получать пособие, отцу нужно оформить у себя на работе отпуск по уходу за ребенком и предоставить справку с места работы матери о том, что она не находится в таком отпуске. Пособие будет равно 40% среднего заработка отца, при этом максимально возможный размер ежемесячной выплаты в 2018 году может составить 24 536,57 руб. Также закон предусматривает минимальный порог: с 1 февраля 2018 г. ежемесячное пособие не может быть ниже 3142,33 руб. при рождении первенца и 6284,65 руб. при рождении второго и последующих детей.

Еще больше полезной информации - на сайте kp.ru в разделе «Наши права и льготы». Свои вопросы о пособиях для семей с детьми присылайте на адрес dobruhak@kp.ru.

Еще больше материалов по теме: «Наши права и льготы: Пособия семьям с детьми»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Анна ДОБРЮХА

 
Читайте также
Электронный больничный: бюллетень, который нельзя подделать, испортить или потерять
Россия переходит на цифровые листки нетрудоспособности. «Комсомолка» выяснила, чем удобен этот сервис, как он работает и кто может воспользоваться больничным нового поколения
Прямые выплаты социальных пособий на карту «Мир»: из Крыма на всю Россию
Эксперты назвали 5 преимуществ использования такой карты для получения пособий из Фонда соцстраха и рассказали о перспективах пилотного проекта, который стартовал на Крымском полуострове
Социальные сервисы для людей с инвалидностью: Каждому - по потребностям
Какие меры принимает государство, чтобы улучшить обслуживание людей с ограниченными возможностями, «КП» рассказал заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Алексей Кошелев [аудио]
Новости 24
МИД Сербии: Лондон давил на нас, что есть силы, чтобы мы выслали российских дипломатов
Шойгу; Каспийская флотилия будет переведена из Астрахани в Дагестан
Рада планирует в четверг рассмотреть постановление по «Северному потоку — 2»
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц и куличей перед Пасхой
Лавров: Великобритания не ограничивает себя рамками закона в «деле Скрипаля»
Путин поручил кабмину усилить контроль за качеством продуктов
Суд арестовал имущество родственника полковника Захарченко
МИД рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей в Тель-Авиве
В городах проведения матчей ЧМ-2018 появятся подразделения туристической полиции
Лавров: "В вопросе высылки дипломатов первым остановиться должен Запад"
Прозападные реформы могут довести ВСУ до «паралича»
Сильнейший смог окутал Пекин
Вера Савченко попросила Трампа о межгосударственном надзоре за ситуацией с ее сестрой
ФК "Краснодар" отправил в отставку главного тренера Игоря Шалимова
Саммит G20 состоится в Осаке с 28 по 29 июня 2019 года