Какие пособия может получить отец малолетнего ребенка?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-02T14:22:52+03:00

В нашей стране отец ребенка может не только взять отпуск по уходу за ребенком, но и получить пособия при его рождении

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В прошлом году много писали о том, что телеведущий Андрей Малахов собирается брать декретный отпуск, поскольку его жена ждала первенца. Сейчас моя супруга тоже в положении, подскажите: у нас в стране действительно мужчина может уйти в декрет? Какие вообще пособия я как отец могу получить при рождении ребенка?

Игорь.

Отвечают эксперты Фонда социального страхования (ФСС РФ):

• В нашей стране мужчина может взять отпуск по уходу за ребенком. Что касается декрета, то его официальное название - «отпуск по беременности и родам», из этого логично следует, что брать такой отпуск может только будущая мама. По общему правилу декретный отпуск предоставляется на 140 календарных дней, 70 дней до родов и 70 после. А вот отпуск по уходу за ребенком согласно Трудовому кодексу может длиться до тех пор, пока малышу не исполнится 3 года. Причем воспользоваться таким отпуском может как мама ребенка, так и вместо нее отец либо другой родственник (статья 256 Трудового кодекса РФ).

Из перечня пособий, которые выплачиваются из средств Фонда соцстраха семьям с детьми, отец малыша может получить следующие:

• единовременное пособие при рождении ребенка, с 1 февраля 2018 г. составляет 16 759,09 руб. Чтобы получить эту выплату, нужно принести своему работодателю справку с места работы матери ребенка о том, что ей не выплачивалось данное пособие;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком. По закону оно выплачивается до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года (напомним, отпуск при этом может продлиться до 3-летнего возраста ребенка). Чтобы получать пособие, отцу нужно оформить у себя на работе отпуск по уходу за ребенком и предоставить справку с места работы матери о том, что она не находится в таком отпуске. Пособие будет равно 40% среднего заработка отца, при этом максимально возможный размер ежемесячной выплаты в 2018 году может составить 24 536,57 руб. Также закон предусматривает минимальный порог: с 1 февраля 2018 г. ежемесячное пособие не может быть ниже 3142,33 руб. при рождении первенца и 6284,65 руб. при рождении второго и последующих детей.

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