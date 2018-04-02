2018-04-02T16:23:28+03:00
Экономика

6 миллиардов рублей потратят на строительство и ремонт дорог

Средства пойдут на автотрассы местного значения
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Минтранс выбрал 38 самых больших городских агломераций - в них ударными темпами восстанавливают дорогиМинтранс выбрал 38 самых больших городских агломераций - в них ударными темпами восстанавливают дорогиФото: Тимур ХАНОВ
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Владимир Путин обещал за ближайшие шесть лет потратить на дороги 11 трлн. руб. Первые средства уже начали поступать: 30 марта федеральное правительство выделило 6,1 млрд рублей на улучшение дорог регионального и местного значения.

Интересно, что на ремонт асфальта и приведение трасс в нормативное состояние израсходуют лишь 2,5 млрд рублей. Остальное пойдет на развитие.

2,1 млрд руб. потратят на строительство новых трасс, объездов городов, железнодорожных переездов. По мнению властей, такие проекты улучшают транспортную доступность и помогают региону развиваться.

1,3 млрд. руб. выделено на возведение и капремнт различных мостов и эстакад.

0,2 млрд руб отдельно планируется потратить на повышение безопасности дорог — создание разделительных ограждений, обустройство пешеходных переходов.

Деньги тратятся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Минтранс выбрал 38 самых больших городских агломераций - в них ударными темпами восстанавливают дороги. Средства дают тем, кому они нужнее — Москва или Петербург в проекте не участвуют, так как у городов и так хватает финансирования на содержание трасс.

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