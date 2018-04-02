Актеру сериала «Последний из Магикян» дали 22 года колонии за съемку детского порно

СЕГОДНЯ 15:33 2018-04-02T16:05:59+03:00

Публике актер известен по сериалу «Последний из Магикян» Фото: кадр из фильма

Сам 53-летний Мухтар Гусенгаджиев заявил в суде, что родные «жертв» пытаются завладеть его квартирой на Котельнической набережной

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Таганский суд Москвы вынес приговор по делу о педофилии и изготовлении детского порно. На скамье подсудимых - актер Мухтар Гусенгаджиев. Публике он известен по сериалам «Последний из Магикян», «Кулагин и партнеры». Гусенгаджиева задержали еще осенью 2015 года. По версии следствия, актер несколько месяцев занимался растлением 10-летней дочери своей сожительницы, снимая ролики с детским порно. Эти записи оперативники изъяли в его компьютере при обыске квартиры. Уже во время расследования в уголовном деле появились новые эпизоды и другие потерпевшие.

Итог - судья дал Гусенгаджиеву 22 года колонии строгого режима.

Журналистов на оглашение приговора не пустили.

- Процесс был закрытым - это требование закона, когда потерпевшими являются несовершеннолетние, - сообщила «Комсомольской Правде» пресс-секретарь Таганского суда Юлия Сухинина.

Как стало известно, сам Гусенгаджиев в суде заявил, что не признает свою вину. По словам актера, дело против него сфабриковано. Одной из жертв оказалась дочь его племянника. Гусенгаджиев заявил, что именно он, родственник, смонтировал то видео и закачал его на компьютер.

- Они хотят захватить мою квартиру на Котельнической набережной, - заявил подсудимый. - Поэтому меня оклеветали.

По информации на сайте артиста, он носит титул самого гибкого человека планетыФото: фотохроника ТАСС.

Впрочем, адвокат и друзья Мухтара Гусенгаджиева по какой-то причине пока не раскрывают подробности заговора против актера.

- Мы не будем ничего комментировать, - заявил корреспонденту «КП» его представитель по телефону.

На персональном сайте актера опубликовано обращение одной из знакомых Гусенгаджиева. Женщина описывает ситуацию так (стиль сохранен):

«Воспользовавшись безграничной доверчивостью Мухтара Гусенгаджиева, некая сомнительная личность, войдя в доверие, завладев ключами и поселившись с двумя несовершеннолетними детьми в его квартире, решила использовать всё возможное, чтоб воспользоваться доступностью и простотой артиста. Когда её требования перешли границы, Мухтар Гусенгаджиев твёрдо отказал ей, что и послужило поводом для шантажа. Написав заявление о, якобы развратных действиях в отношении своей дочери, эта особа усадила артиста в тюрьму. Пользуясь его отсутствием, из квартиры похищено всё, вплоть до обуви...»

Защита Мухтара Гусенгаджиева сообщила, что будет обжаловать приговор.

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