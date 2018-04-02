2018-04-02T18:02:26+03:00
Звезды

Вдова Хворостовского опубликовала фото родителей Дмитрия

Флоранс привезла детей к дедушке и бабушке в Москву из Великобритании
Петр СИМОНОВ
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Дмитрий Хворостовский — отец троих сыновей и двоих дочерей.Дмитрий Хворостовский — отец троих сыновей и двоих дочерей.Фото: Instagram.com
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Знаменитого российского оперного артиста нет с нами уже 4,5 месяца. Дмитрий Александрович Хворостовский ушел из жизни 22 ноября 2017 года. Жизнь любимого миллионами певца забрал рак. Он боролся с коварной болезнью два с половиной года, но усилия лучших врачей оказались бессильны. На его чудесное спасение надеялись все, кто его любил, всем хотелось верить в то, что именно он с этим справится. Но….

Дмитрий Хворостовский — отец троих сыновей и двоих дочерей. От первой жены Светланы Ивановой у него 21-летние двойняшки Данила и Александра и приемная 35-летняя дочь Мария. От второго брака с итальянкой Флоранс у Дмитрия 10-летняя дочь Нина и 14-летний сын Максим.

Все дети артиста живут и учатся в Европе. Младшие — в Великобритании. А родители Дмитрия Хворостовского живут в Москве. Но несмотря на расстояния и другого рода преграды, Флоранс находит возможность встречаться с семьей своего супруга. Нину и Максима вдова певца привезла к дедушке Александру и бабушке Людмиле в Москву.

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Moscow. Family reunited!
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«Воссоединение семьи» - подписала снимок Флоранс.

Поклонники поблагодарили вдову Дмитрия Хворостовского за это семейное фото. Тем более то, как выглядят родители этого великого артиста, не так широко известно.

Младшая дочь Дмитрий Александровича Нина в конце года опубликовала редкое фото отца в

детстве, на котором артист удивительно похож на своего папу Александра Степановича.

nina_4632nina_4632
This is my dad when he was young ....miss you so much papa@hvorostovsky
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