Инопланетяне прячутся в облаках Венеры

СЕГОДНЯ 20:44 2018-04-02T20:51:08+03:00

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От идеи найти на Венере представителей внеземной жизни первоначально отказались еще в пятидесятые годы прошлого века, когда стало понятно, что из-за ярко выраженного парникового эффекта поверхность планеты невероятно раскалена. Замеры показали, что температура у поверхности составляет 467 градуса Цельсия, это выше, чем температура плавления олова - какая уж тут жизнь!

Однако, исследование, которое за счет гранта NASA провела международная команда ученых под руководством профессора Университета Висконсина (США) Лимая Санджая, дает основание полагать, что инопланетяне на Венере все же существуют. Правда, они очень маленькие, вероятнее всего это просто микроорганизмы. Но, тем не менее, это повод заявить: мы уже не одиноки во Вселенной!

Венера далеко не всегда была такой негостеприимной планетой. Авторитетные «венерологи» утверждают, что именно наша соседка изначально была самой подходящей планетой для возникновения жизни. Дело в том, что молодое Солнце не сразу вышло на свою «проектную мощность». Примерно 4 миллиарда лет назад его активность составляла только 70% от нынешней. Поэтому на Земле и Марсе было слишком холодно, а на Венере - в самый раз. В течении двух миллиардов лет на планете плескался океан и имелись все условия для зарождения жизни. Вопрос в том смогли ли обитатели Венеры адаптироваться к условиям, которые затем резко изменились? Ведь по мере того, как Солнце разогревалось, парниковый эффект превращал жизнь на планете в ад. Большая часть воды испарилась и была унесена в космическое пространство. Атмосфера теперь состоит из углекислого газа и азота, а пары серной кислоты образуют облака, которые полностью закрывают поверхность планеты от наблюдения со стороны. Причем атмосферное давление у поверхности в 93 раза сильнее чем на Земле! Такое давление испытывают корпуса подводных лодок на глубине 1 километра.

Тем не менее, ученые нашли на Венере нишу, где микроорганизмы могли бы существовать: это нижний облачный слой на высоте 47,5–50,5 километров. Здесь наблюдаются умеренные температуры (около 60 градусов Цельсия) и атмосферное давление, сопоставимое с земным.

- В атмосфере Земли мы находили живые микроорганизмы способные забираться на высоту 41 километр, - говорит один из соавторов исследования Ракеш Могул, профессор биологической химии в Калифорнийском государственном Политехническом университете. - Так же некоторые формы земной жизни способны процветать в невероятно экстремальных условиях: в кипящей воде термальных источников или кислотных озерах. Есть земные микроорганизмы способные питаться углекислым газом и производить серную кислоту. Для этих существ условия в облачном слое Венеры были бы весьма подходящими для жизни.

Но, самое главное, деятельность таких микроорганизмов объясняла бы загадку появления странных темных пятен на снимках Венеры.

- Эти пятна сохраняются в течение нескольких дней, но постоянно меняют свою форму и контрастность, - объясняет профессор Лимай Санджай. - Частицы, образующие эти темные пятна, имеют почти те же размеры, что и некоторые бактерии на Земле. Это может быть похоже на цветение водорослей, которое мы наблюдаем в земных водоемах. На Венере примерно то же самое может происходить в облаках.

Чтобы поставить окончательную дочку в дискуссии «Есть ли жизнь на Венере?» необходимо провести исследования на самой планете-соседке. И здесь зарубежные специалисты связывают надежды с российской миссией «Венера-Д». Это автоматическая межпланетная станция, запуск которой планируется на 2026-27 годы. Сейчас продолжаются переговоры об участии NASA в этой экспедиции и есть вариант, что в программу миссии будут включены исследования облаков, где могут прятаться те самые инопланетяне.