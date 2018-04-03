Пять неожиданных провокаторов аллергии: а вы их знаете?

СЕГОДНЯ 00:06 2018-04-03T00:15:47+03:00

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У вас аллергия? Вы не одиноки. Почти половина людей на планете в той или иной мере сталкивается с появлением неприятной реакции.

Многие знают про типичные аллергены - пыльцу, молочные продукты, арахис... Но существуют также продукты и вещества, про которые вы, возможно, даже не догадывались. Вот самые необычные из них.

ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ

«Они, бесспорно, удобны в использовании, всегда под рукой, и стоят недорого. Но часто такие салфетки бывают коварны - в их составе есть компоненты, которые могут стать причиной сыпи на лице, - говорит главный дерматолог Центра косметологии Алина Качиньска. - И в отличие от других очищающих косметических средств, такие салфетки напичканы химией и щелочными веществами, необходимыми для снятия макияжа».

Такие ингредиенты содержат многие средства, например, мыло или гель, но в отличие от них, состав салфеток остается на вашей коже, а не смывается водой. Что и становится прямой причиной аллергической реакции.

Что с этим делать?

«Если вы жить не можете без таких средств или просто привыкли к подобной гигиене, попробуйте хотя бы найти салфетки пусть и подороже, но без консервантов и отдушек. Обращайте внимание, чтобы в составе не было метилизотиазолинона, так как это наиболее вероятный виновник аллергии. И всегда после использования салфеток протирайте лицо тоником, чтобы снять остатки очищающего средства.

В отличие от мыла, состав от салфеток остается на вашей кожеФото: GLOBAL LOOK PRESS

АЛЛЕРГИЯ НА… АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Многие из нас, заметив у себя зуд кожи или высыпания, спешат в аптеку за антигистаминными средствами. Но проблема заключается в том, что нередко их активные вещества не то, что не способны помочь, а более того - могут ухудшить ситуацию. «Как ни странно, иногда люди страдают аллергией на противоаллергическое лечение, а вернее, некоторые активные компоненты таких средств, но люди этого не знают, продолжают принимать таблетки, а в итоге получается замкнутый круг», - говорит фармацевт Джейн Девениш.

Что с этим делать?

Не заниматься самолечением! Вы же не знаете точно, что именно спровоцировало у вас реакцию. Может быть так, что вы проблему пытаетесь решить еще одной проблемой. Идите к врачу. Покупая средство наугад или по совету знакомых, вы приобретаете «кота в мешке».

Как ни странно, иногда люди страдают аллергией на противоаллергическое лечениеФото: GLOBAL LOOK PRESS

ШЕРСТЬ

Казалось бы, шерсть - натуральный продукт, ну, разве что зуд от колючих нитей может вызвать... Но на самом деле, аллергическая реакция может развиться из-за чувствительности к ланолину, натуральному воскоподобному веществу, производимому овцами.

«Ланолин - это масло, которое вызывает раздражение кожи, такое как покраснения и зудящая сыпь, а также отечность глаз и заложенность носа», - поясняет Алина Качиньска. И напоминает, что ланолин также часто содержится в косметике, бальзамах для губ и шампунях.

Что с этим делать?

Лучше всего пройти специальный тест на специфические аллергены, чтобы точно знать "врага в лицо". Понимать, что именно является для вас аллергеном. Если вдруг окажется, что вы чувствительны к ланолину, придется использовать продукты без него, а в экстренном случае принимать антигистамины и стероиды в зависимости от тяжести аллергии.

Аллергическая реакция может развиться из-за чувствительности к ланолину, производимому овцами.Фото: REUTERS

ТАТУИРОВКИ

Ставшие очень популярными в последние несколько десятилетий, они на самом деле такие уж и безопасные. Оказывается, существует самая настоящая аллергия на чернила для тату!

Исследования показали, что основной пигмент, вызывающий аллергию, это тонер красного цвета, это связано с наличием ртути и сульфидов в этом цвете. Некоторые люди могут также реагировать на черную краску хны, используемую во временных татуировках.

Что с этим делать?

Если вам все равно неймется нанести татуировку, сделайте это хотя бы в официальном салоне, а лучше - в медицинском центре. За 24 часа до процедуры пройдите тест на краситель, который вам будет наносить специалист. Помните, что иногда аллерген может "затаиться" и проявить себя только через несколько лет, поэтому если вы вдруг ни с того ни с сего заметили у себя повторяющиеся аллергические проявления, учитывайте у себя и наличие татуировок. Даже если вы делали их очень давно.

Существует самая настоящая аллергия на чернила.

ОДНА И ТА ЖЕ КОСМЕТИКА НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ

Всем известен эффект аллергии на новые косметические средства, и что прежде чем пользоваться ими, нужно провести пробу на небольшом участке кожи. Однако мало кто знает, что причиной аллергической реакции также может стать любимый крем или лосьон, который вам так когда-то полюбился и с которым раньше никогда не было проблем. И вот вдруг…

Алина Качиньска говорит, что люди часто обращаются к ней с красной зудящей кожей - реакцией на средства, которые они использовали в течение длительного времени. «Со временем иммунная система привыкает и перестает "отвечать" на активные вещества кремов, в итоге они вместо косметического средства превращаются в аллерген".

Что с этим делать?

Как только у вас возникла реакция, нужно прекратить использовать продукт. Использование антигистаминной таблетки и стероидного крема поможет облегчить зуд, проблема должна уйти в течение недели.

Чтобы определить наличие аллергии используют специальный метод кожных пробФото: Олег РУКАВИЦЫН

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