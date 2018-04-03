Запрячь лайку и сделать букет из овощей: Калужский филиал Тимирязевки пригласил в гости школьников

СЕГОДНЯ 01:40 2018-04-03T01:56:08+03:00

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Кроме главной альма-матер в Москве у Тимирязевской академии есть филиал в Калуге: он расположился в живописном районе Аненки. 31 марта Калужский филиал РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева пригласил в гости старшеклассников и их родителей. Будущие абитуриенты познакомились с жизнью вуза и узнали немало интересного.

– Наш вуз — один из старейших в стране — имеет богатую историю и устоявшиеся академические традиции, мощный образовательный, научный потенциал и огромные возможности для самореализации, - рассказал гостям врио директора Калужского филиала Алексей Слипец. - Здесь можно пройти обучение по семи программам бакалавриата и двум - специалитета.

Будущим абитуриентам рассказали об условиях обучения: в этом году на очной форме в Калужском филиале для студентов организованы 113 бюджетных мест, а на заочной – 20. Ребят пригласили на выставку-презентацию факультетов и организовали для школьников увлекательные мастер-классы. Зооинженерный факультет показал своих животных из вивария - кроликов, морских свинок и хорьков. Но главной звездой дня стала белая лайка: ее хозяин привез с собой упряжку и показал, как нужно запрягать собаку.

Для будущих абитуриентов провели мастер-классы, один из них - по изготовлению букетов из овощей и фруктов. Фото: timacad.ru

Многие школьник принесли с собой на мастер-класс «Клиническая диагностика животных» домашних животных. Сотрудники вузовской ветеринарной клиники «Багира» бесплатно осмотрели питомцев и проконсультировали их владельцев. Мастер-класс «Флористика. Букеты из плодов и овощей» провел агрономический факультет: все желающие могли составить оригинальные букеты из чеснока, перца, лука, груш, апельсинов и яблок.

К слову, в будущем учебном году на агрономическом факультете появится новое направление обучения — «Садоводство» по профилю «Плодоводство». Для его учащихся в Калужском филиале разбили сад из из яблонь, груш и слив: здесь студенты будут проходить практику и проводить научные исследования.