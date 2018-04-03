2018-04-03T14:03:12+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова сделала шпагат на 65-летнем казахском поэте

Балерина считает, что и талантливые люди могут дурачиться как дети, а пользователи не понимают, откуда взялся поэт
Ольга АНТОНОВА
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Хаким Булибеков, судя по счастливому выражению лица, был вовсе не против подурачитьсяХаким Булибеков, судя по счастливому выражению лица, был вовсе не против подурачитьсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ну, вот если подумать, каких шпагатов Анастасии Волочковой мы еще не видели?! На яхте было, в автомобиле было, в бане – не один раз, даже не живом коне было, хотя тут балерине пришлось проявить чудеса балетного мастерства. Но танцовщица не собирается останавливаться на достигнутом, и теперь решила продемонстрировать ловкость и пластику на живом, казахском поэте. Снимок, сделанный на шикарной вилле в Пхукете, Волочкова подписала скромно и просто.

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И серьезные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни-это такая свобода и роскошь! #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #таиланд #пхукет #шпагатволочковой
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«И серьёзные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!» - заявила балерина. Сам поэт – Хаким Булибеков, судя по счастливому выражению лица, был вовсе не против подурачиться. Тем более, когда рядом такая красивая женщина.

Правда, подписчики аккаунта звезды инстаграма тут же поинтересовались у Анастасии, а что вообще казахский поэт делает на ее персональной вилле, однако, ответа не дождались. Надо отметить, что Волочкова вообще перестала комментировать свои посты после того, как ее обвинили в том, что во время траура по погибшим в Кемерово она танцевала и развлекалась в караоке-баре в Москве. Да потом еще и опубликовала фото со своего веселого вечера в инстаграме.

- Вся страна переживает великое горе, ведь в Кемерове заживо сгорели люди, и Анастасия Волочкова вроде как тоже не остаётся в стороне — публикует посты о сочувствии, призывает власти не скрывать правду о количестве жертв. А затем снова всё по расписанию — танцы, гулянки, веселье! - написали тогда пользователи соцсетей.

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