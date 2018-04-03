Анастасия Волочкова сделала шпагат на 65-летнем казахском поэте
Ну, вот если подумать, каких шпагатов Анастасии Волочковой мы еще не видели?! На яхте было, в автомобиле было, в бане – не один раз, даже не живом коне было, хотя тут балерине пришлось проявить чудеса балетного мастерства. Но танцовщица не собирается останавливаться на достигнутом, и теперь решила продемонстрировать ловкость и пластику на живом, казахском поэте. Снимок, сделанный на шикарной вилле в Пхукете, Волочкова подписала скромно и просто.
«И серьёзные талантливые люди могут дурачиться! Радоваться жизни — это такая свобода и роскошь!» - заявила балерина. Сам поэт – Хаким Булибеков, судя по счастливому выражению лица, был вовсе не против подурачиться. Тем более, когда рядом такая красивая женщина.
Правда, подписчики аккаунта звезды инстаграма тут же поинтересовались у Анастасии, а что вообще казахский поэт делает на ее персональной вилле, однако, ответа не дождались. Надо отметить, что Волочкова вообще перестала комментировать свои посты после того, как ее обвинили в том, что во время траура по погибшим в Кемерово она танцевала и развлекалась в караоке-баре в Москве. Да потом еще и опубликовала фото со своего веселого вечера в инстаграме.
- Вся страна переживает великое горе, ведь в Кемерове заживо сгорели люди, и Анастасия Волочкова вроде как тоже не остаётся в стороне — публикует посты о сочувствии, призывает власти не скрывать правду о количестве жертв. А затем снова всё по расписанию — танцы, гулянки, веселье! - написали тогда пользователи соцсетей.