2018-04-03T14:22:18+03:00
Недвижимость

Небоскребы шатаются, горят: 6 главных заблуждений о жизни в высотных домах

Развенчиваем мифы вместе с экспертами
Стефания ЛАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Многие россияне до сих пор уверены, что в небоскребах жить опасноМногие россияне до сих пор уверены, что в небоскребах жить опасноФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В России чаще стали строить высотные дома. За последние три года их количество возросло на 64%. Однако многие россияне до сих пор уверены, что в небоскребах жить опасно. Якобы они шатаются, да и в случае пожара у людей нет шансов спастись. Мы спросили у специалистов - так ли это на самом деле? И вот что они нам ответили.

1. «Высотки» – НЕ пожароопасны!

- На практике пожары в современных высотных зданиях – большая редкость, - говорит генеральный директор Tekta Group Роман Сычев. – Дома сейчас оснащены системой спринклерного пожаротушения. В случае возникновения пожара срабатывают температурные датчики, после чего спринклеры (оросители) начинают распылять вещество, подавляющее возгорание.

Кроме того, по словам эксперта, современные небоскребы оснащаются системами дымоудаления, внутренним противопожарным водопроводом, а также тысячами датчиков, определяющих изменения температуры и состава воздуха

Конечно, все мы помним историю с 11 сентября в Нью-Йорке. Когда люди оказались в огненной ловушке. Но здесь речь идет об экстраординарном происшествии. И в современном мире такое вряд ли возможно.

2. Поломка лифта больше НЕ катастрофа

Безусловно, лифты ломаются. Это нормальная ситуация. Однако в современных небоскребах лифт не один, их несколько. И в случае неполадок с одной кабиной – всегда будет работать другая.

- В зданиях, насчитывающих свыше 30 этажей, часто используется схема организации лифтового движения, при которой определенные этажи обслуживаются разными лифтами. Условно говоря, три лифта доставляют людей на 1–19-й этажи, а еще три – на 20–40-й, - поясняет генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.

3. На всех этажах напор воды хороший

Одна из главных претензий к высотным домам - плохая работа инженерных систем на верхних этажах. Ну бывает же, что на 1 этаже вода из-под крана идет хорошо, а на 20-м – слабо. Это было раньше, сейчас уже все продумали.

- В современных небоскребах предусмотрена двухзонная система отопления, – добавляет Роман Сычев. – Это значит, что помещения с первого по 18-й этаж отапливаются отдельно от этажей с 19-го по 36-й, для которых действует свой генерирующий центр. Также разделена система водоснабжения, но уже на три зоны. Причем технический этаж с генерирующими центрами расположен не в середине здания, а внизу, поэтому никакой шум от работы большого скопления технологического оборудования жильцов не побеспокоит.

4. Окна в небоскребах открываются!

Многие на полном серьезе считают, что в высотных домах невозможно открыть окна, и людям приходится дышать исключительно воздухом, которые продуцируют кондиционеры. Но это не во всех домах!

Эксперты говорят, что впустить воздух с улицы нельзя только в очень высоких зданиях, достигающих в высоту 50 этажей и выше. Однако большинство жилых высотных новостроек обычно не превышают 35-40 этажей. Поэтоу учитывайте этот момент при покупке квартиры в высотном здании.

5. «Высотки» НЕ шатаются!

Это тоже один из самых популярных мифов. Многие уверены, что высотки якобы неустойчивы. Колебания есть, но они незаметны. Даже самое высокое здание в МосквеЕвропе) – Башня «Федерация», достигающая в высоту 374 метров – отклоняется от своей оси не более чем на 70 сантиметров, при допустимом уровне в 78 сантиметров. Речь идет о максимальной амплитуде, которая возможна при ураганном ветре. И находящиеся внутри люди, конечно, не ощущают этого.

6. На высоте геомагнитное поле НЕ слабеет

Некоторые люди убеждены, что с каждым этажом вверх значительно меняется сила геомагнитного поля Земли. Якобы для здоровья это очень вредно. Ученые подтверждают, что такие эффекты могут наблюдаться, но только если речь идет о мышах на околоземной орбите.

На самом деле величина поля уменьшается всего на 0,1% на один километр от Земли. Более того, ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова считают, что железобетонные стены и перекрытия зданий незначительно экранируют это поле. Лишь внутри железных лифтов оно заметно слабее (в 2–2,5 раза). То есть даже если человек будет проживать на последнем этаже самого высокого в мире небоскреба «Бурдж-Халифа», достигающего высотой 828 метров, он сможет наслаждаться таким же по силе геомагнитным полем, как и обитатель одноэтажного коттеджа.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Поклонская возмутилась захватом украинскими националистами православного храма в Ровенской области
Путин прилетел в Анкару с рабочим визитом
ОЗХО до конца дня ответит на вопросы Москвы по «делу Скрипаля»
МОК назвал семь претендентов на проведение зимней Олимпиады 2026 года
НАТО отказалось выдать визы дипломатам из России
Итоги выборов президента РФ отменены из-за нарушений на 18 участках в девяти регионах
Афины призвали Анкару освободить двух греческих военных
Замглавы МИД РФ: Москва делала все возможное, чтобы избежать кризиса на Украине
Женскую сборную России по гандболу лишили серебра ЧЕ-2017 из-за допинга
Киевский прокурор снялся голым в украинском реалити-шоу
Германская прокуратура запросила арест Пучдемона для дальнейшей экстрадиции в Испанию
Напавшего на торгпредство РФ в Швеции направили на принудительное лечение
В Белоруссии отцам начнут давать декретный отпуск
В МИД РФ считают «абсурдом» стремление НАТО к диалогу на фоне сокращения российской миссии в альянсе
В московском ТЦ «Афимолл-Сити» прошла эвакуация после сигнала о пожаре
Реновация пятиэтажек в Москве: В новых домах для переселенцев планируют построить 4-комнатные квартиры
Аваков отреагировал на возбуждение в РФ уголовного дела против него
В МИД Китая назвали адекватным ответ России на высылку дипломатов странами Запада
Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию после президентских выборов