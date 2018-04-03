2018-04-03T15:14:03+03:00
Политика

Британия в панике - русские запустили «Дрель»

Лондонские журналисты пугают сограждан новой российской супербомбой
Виктор БАРАНЕЦвоенный обозреватель
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Боеприпас может использоваться новейшими истребителями пятого поколения Су-57Боеприпас может использоваться новейшими истребителями пятого поколения Су-57Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Человечеству давно известны многие разновидности паранойи. Теперь же, похоже, открылся еще один ее тип - великобританский. И связано это явно с тем весенним обострением, которое вызвано отравлением в пригороде Лондона Солсбери шпиона Скрипаля и его дочери. А как тут можно рассуждать иначе, если журналисты британского издания Daily Express склеили с этим мутным инцидентом сообщение российского Минобороны об успешном испытании новой авиабомбы «Дрель». Они увидели в этом боеприпасе особый "сигнал агрессии". И даже договориоись до того, что появление «Дрели» у России «увеличивает вероятность начала Третьей мировой войны».

Ну а дальше под эту бомбу подвязали всю ритуальную западную брехню: Россия, мол, несет ответственность за вмешательство в американские выборы и войну в Сирии. И чем же так настращала британских писак наша «Дрель»?

Да, боеприпас может использоваться новейшими истребителями пятого поколения Су-57.

Да, с помощью этой бомбы самолет может наносить удары по объектам противника с расстоянии в 30 километров, не входя в зону поражения ПВО.

Да, одна такая бомба снаряжается 15 самоприцеливающимися боеприпасами, которых достаточно для уничтожения танковой колонны или ракетной батареи.

При этом "Дрель" остается невидимой для радаров.

И да, на самом деле испытания этого боеприпаса идут уже давно, и в британской прессе еще в 2016 году мелькало сообщение о нем. Мы его открыто демонстировали на подмосковном форуме «Армия-2016».

Но в 2016-м у Британии еще не было дела Скрипаля и антироссийской истерики. Вот тут русская «Дрель» для сверления мозгов британским обывателям в Daily Express и сгодилась.

ТАК В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Странно, что параноики из Daily Express не связали покушение на Скрипалей еще и с успешным испытанием нашей новой и супермощной противоракеты ПРС-1М, с блестящими пусками межконтинентальной ракеты «Сармат», со снайперскими стрельбами новейших комплексов ПВО "Панцирь-СМ", с испытанями еще «тепленькой» всевысотной радиолокационной станции "Енисей" (которая должна войти в состав комплекса С-500 "Прометей"). И это вовсе не гонка вооружений. У России есть госпрограмма вооружений, в соотвествсивии с которой модернизируется уже принятая войсками или же разрабатывается новая боевая техника (причем, без бешеного, как в США) наращивания военного бюджета. Кстати, и Минобороны Великобритании обновляет свою армию. Но Москва из этого панических и провокационных выводов не делает.

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