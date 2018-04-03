Baby One More Time: Бритни Спирс похудела и выглядит как в свои 16 лет

СЕГОДНЯ 15:09 2018-04-03T15:32:10+03:00

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Сколько мы помним Бритни Спирс, а ей в этом году исполняется 37 лет, столько поп-принцесса пытается быть стройной и подтянутой. И почти всегда этим великим планам что-то мешает. То очередная несчастная любовь приводит к зажору и депрессии, то вопрос с опекой над детьми оборачиваются проблемами с алкоголем, то деспотичный отец- опекун ввергает свою знаменитую дочь в тоску, которая в свою очередь оборачивается нежеланием заниматься спортом и стремлением заесть свои проблемы в Макдональсе.

britneyspears Going out tonight!! Found my red dress!!!!!

Но за последние полгода звезда совершила невозможное: она похудела на 10 кг и уверенно удерживает свой вес. На днях певица опубликовала в своем инстаграме фото, где похвасталась, что влезла в старые шорты. «Уж не те ли, в которых она выступала в 16 лет с песней Baby One More Time?», - тут поинтересовались поклонники. Действительно, поп-дива выглядит так, что позавидует любая Агилера.

Стройные подтянутые ноги, тонкая талия, упругая кожа – кажется, что королева сцены реально открыла секрет молодости и пьет эту настойку по утрам. Хотя, судя по всему, секрет похудения в другом: интенсивные, ежедневные тренировки и строгий, урезанный рацион. К слову, видео с тренировками она часто делится у себя в соцсетях. И судя по ним, Бритни Спирс действительно трудяга. Но весь этот ежедневный подвиг вовсе не ради нового возлюбленного звезды- модели Сэма Асгари. Бритни должна демонстрировать собой образец добропорядочности и пример здорового образа жизни, чтобы не лишиться опеки над двумя сыновьями. Дело в том, что бывший супруг звезды Кевин Федерлайн запросил повышения алиментов от бывшей жены. Бритни отказала бывшему благоверному, тем самым натравив на себя обиженного Кевина. По словам его адвокатов, если Спирс не выполнит условия, Федерлайн пойдет в суд, чтобы обжаловать опеку над двумя их общими детьми.

Как рассказал близкий друг Бритни Спирс Аднан Галиб, поп-принцесса очень напугана, боится сделать ошибку и лишиться своих детей, как это было 11 лет назад. Именно поэтому звезда тщательно следит за своим внешним видом, много работает, а всё свободное время посвящает Шону и Джейдену.