2018-04-03T16:27:48+03:00
Звезды

«Мое время для брака прошло»: 49-летняя Кайли Миноуг не верит, что когда-то снова выйти замуж

Певица призналась, что после расставания с Джошуа Зассе в ее душе- черная дыра
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Певица Кайли МиноугПевица Кайли МиноугФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Кайли Миноуг несмотря на свою всемирную славу, в родной Австралии обожаема особенно, поэтому когда звезда в очередной раз приехала на родину, журналисты атаковали ее с просьбой об интервью. Ведь после скандала с изменой бойфренда певицы она закрылась от прессы и почти не комментировала расставание. Но теперь, спустя время, рассказала в беседе с журналистом Red Magazine, что сейчас происходит в ее личной жизни.

Артистка призналась, что до сих пор не пришла в себя после расставания с женихом Джошуа Зассе. А ведь прошло уже больше года! В ее душе до сих пор черная дыра. Ведь молодой возлюбленный не только жил на ее деньги, но и постоянно изменял ей с молодыми актрисами. Одна из его интрижек всплыла на свет незадолго до свадьбы с Кайли.

Кайли Миноуг и Джошуа Зассе в июне 2016 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кайли Миноуг и Джошуа Зассе в июне 2016 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миноуг отметила, что та ситуация стала для нее выходом из зоны комфорта, на многие вещи в своей жизни она посмотрела под другим углом.

Кайли не ставит на себе крест и не сомневается, что влюбится еще раз, но, как отмечает, вряд ли когда-нибудь выйдет замуж. «Мое время для брака прошло», — заявила она в интервью изданию.

Поклонники всецело поддерживают любимую артистку, но с сожалением отмечают, как нелегко приходится этой хрупкой женщине: она не только не может встретить достойного мужчину, но и стать мамой. Не имея возможности завести собственных детей, Кайли Миноуг приняла для себя непростое решение отказаться от идеи усыновления или суррогатного материнства. «Я шла к этому долгие годы. Мне потребовалось немало сил, чтобы в один день уверенно посмотреть действительности в лицо», — отметила певица в одном из своих интервью, когда еще была влюблена и готовилась к свадьбе с Зассе.

Напомним, в 37 лет у поп-дивы диагностировали рак молочной железы. Она перенесла мастэктомию, прошла курс химиотерапии и вылечилась. Однако ей пришлось нелегко: "Пройдут годы, пока вы полностью избавитесь от рака. Момент, когда у меня начали отрастать волосы, был очень эмоциональным, это было подобно чуду". Во время лечения Кайли основала фонд по борьбе с раком молочной железы и продолжает вести благотворительную деятельность, направленную на борьбу с онкологическими заболеваниями, участвует в акциях и телемарафонах, не уставая повторять, насколько важно ежегодно проходить обследование.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube женщина погибла
Более пяти тысяч военных США примут участие в учениях в Балтийском регионе
Госдеп: Россия может прислать других дипломатов на замену высланным
Появились сообщения о стрельбе в офисе YouTube в США
Турция в 2018 году ожидает принять до 6 млн туристов из России
Российскую оперную певицу Анну Нетребко с семьей выгнали с представления в лондонском театре
Путин и Эрдоган договорились ускорить поставки Анкаре российских ЗРС С-400
«Принимали решение на основе подозрений»: Захарова прокомментировала результаты экспертизы в лаборатории в Портон-Дауне
Капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» рассказал о бесчеловечных условиях содержания
Дмитрий Песков: Лондону каким-то образом нужно будет приносить извинения России
СБУ закрыла въезд на Украину российским дипломатам, выдворенным из ЕС и США
Трамп считает себя самым жестким по отношению к России президентом США
Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре продолжались полтора часа
Варшава выразила протест в связи с сожжением флага Польши в Киеве
МИД Украины рассказал о том, как пытается противодействовать "Северному потоку-2"
СК попросил откликнуться свидетелей начала пожара в "Зимней вишне"
СМИ: Китай получил первый полковой комплект зенитно-ракетных систем С-400
СМИ: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II госпитализирован
Жители Германии недовольны осложнившимися отношениями между Россией и странами Запада
Полицейские России и Южной Кореи обменяются стажерами
Британские химики не смогли установить, в какой стране был произведен газ, которым отравили Скрипаля
Шойгу обсудил с главой Минобороны Сербии поставки российской военной техники
Большая кольцевая линия Московского метрополитена перевезла за месяц 1,5 млн пассажиров
Британский боксер спас семь человек после смерти
В китайском приложении для Android обнаружили вирус, ворующий данные мессенджеров
В Германии столкнулись два поезда, пострадали больше 20 человек
Ученые сообщили об останках двухметрового четырехглазого ящера
Путин разрешил определять степень опьянения автомобилистов по анализу крови