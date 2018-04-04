«Мое время для брака прошло»: 49-летняя Кайли Миноуг не верит, что когда-то снова выйти замуж

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-03T16:27:48+03:00

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Кайли Миноуг несмотря на свою всемирную славу, в родной Австралии обожаема особенно, поэтому когда звезда в очередной раз приехала на родину, журналисты атаковали ее с просьбой об интервью. Ведь после скандала с изменой бойфренда певицы она закрылась от прессы и почти не комментировала расставание. Но теперь, спустя время, рассказала в беседе с журналистом Red Magazine, что сейчас происходит в ее личной жизни.

Артистка призналась, что до сих пор не пришла в себя после расставания с женихом Джошуа Зассе. А ведь прошло уже больше года! В ее душе до сих пор черная дыра. Ведь молодой возлюбленный не только жил на ее деньги, но и постоянно изменял ей с молодыми актрисами. Одна из его интрижек всплыла на свет незадолго до свадьбы с Кайли.

Кайли Миноуг и Джошуа Зассе в июне 2016 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миноуг отметила, что та ситуация стала для нее выходом из зоны комфорта, на многие вещи в своей жизни она посмотрела под другим углом.

Кайли не ставит на себе крест и не сомневается, что влюбится еще раз, но, как отмечает, вряд ли когда-нибудь выйдет замуж. «Мое время для брака прошло», — заявила она в интервью изданию.

Поклонники всецело поддерживают любимую артистку, но с сожалением отмечают, как нелегко приходится этой хрупкой женщине: она не только не может встретить достойного мужчину, но и стать мамой. Не имея возможности завести собственных детей, Кайли Миноуг приняла для себя непростое решение отказаться от идеи усыновления или суррогатного материнства. «Я шла к этому долгие годы. Мне потребовалось немало сил, чтобы в один день уверенно посмотреть действительности в лицо», — отметила певица в одном из своих интервью, когда еще была влюблена и готовилась к свадьбе с Зассе.

Напомним, в 37 лет у поп-дивы диагностировали рак молочной железы. Она перенесла мастэктомию, прошла курс химиотерапии и вылечилась. Однако ей пришлось нелегко: "Пройдут годы, пока вы полностью избавитесь от рака. Момент, когда у меня начали отрастать волосы, был очень эмоциональным, это было подобно чуду". Во время лечения Кайли основала фонд по борьбе с раком молочной железы и продолжает вести благотворительную деятельность, направленную на борьбу с онкологическими заболеваниями, участвует в акциях и телемарафонах, не уставая повторять, насколько важно ежегодно проходить обследование.