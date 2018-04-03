Развод Ченнинга Татума и Дженне Дьюэн: голливудские сплетники гадают о причинах расставания пары

СЕГОДНЯ 11:20 2018-04-03T13:06:42+03:00

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Ченнинг Татум женился на своей партнерше по фильму «Шаг вперед» Дженне Дьюэн в июле 2009 года. Новобрачные казались тогда самыми счастливыми людьми в мире. Через несколько лет у них родилась дочь Эверли, ей сейчас четыре с половиной года. В Голливуде, где звезды бесконечно влюбляются и расстаются, они выглядели как идеальная семья. Пока не распространили в соцсетях следующее сообщение:

«Прежде всего, мы странно себя чувствуем, делясь этим со всем миром, но таковы уж последствия той жизни, которую мы решили вести (…). В наше удивительное время правду легко извратить «альтернативными фактами». Так что мы решили рассказать правду здесь, чтобы вы знали: все, что вы прочете в других местах, скорее всего - вымысел.

Много лет назад мы очень сильно полюбили друг друга и вместе отправились в волшебное путешествие. Абсолютно ничего не изменилось - мы любим друг друга все так же. Но любовь, это прекрасное приключение, сейчас требует от нас идти по разным дорогам. Ни секретов, ни каких-то грязных событий за нашим решением не стоит. Просто два лучших друга поняли, что пора им стать чуть свободнее - и помогать друг другу жить самой полной и радостной жизнью, какой только можно. Мы все еще семья, и будем любящими, заботливыми родителями для Эверли. Больше мы ничего не будем комментировать, и заранее благодарим вас за уважение к нашей частной жизни. Посылаем всем много-много любви! Чен и Дженна».

После объявления о разводе Ченнинга Татума и Дженне Дьюэн голливудские сплетники ахнули. Сейчас журналисты из интернет-таблоидов вроде E!Online лихорадочно перелопачивают интервью, которые в последние месяцы давали Ченнинг и Дженна: пытаются высмотреть хоть какие-то намеки на возникшую между ними трещину. Ну вот, например, не далее как в марте Дженна сказала в интервью изданию Health: «Когда люди говорят «Ребята, у вас такая идеальная жизнь», мне хочется кричать им, что никто не идеален. Я верю в то, что люди подгоняются друг под друга, прилаживаются друг к другу. И это происходит, когда ты живешь и взрослеешь рядом с кем-то. Думаю, до этого момента мы рядом взрослели».

«До этого момента!» На эту оговорку никто не обратил внимания, сейчас она выглядит как доказательство… чего? Что у Дженны и Ченнинга что-то было неладно?

На оскаровскую вечеринку Vanity Fair в феврале Дженна пришла без мужа, зато в компании лучшей подруги, канадской актрисы Эмманюэль Шрики. Репортерам она сказала, что он сидит с дочкой дома и «счастлив, что на этот раз взял выходной» - но другие репортеры вскоре заметили его ужинающим с друзьями в ресторане.

Скорее всего, причиной разрыва стала то, что Ченнинг и/или Дженна нашли новых возлюбленных, это читается между строк их сообщения, но кто это - пока тайна.

Вышедший в 2006 году фильм «Шаг вперед» до сих пор остается самым успешным кинопроектом в скромной фильмографии 37-летней Дьюэн. У Ченнинга Татума (ему в апреле исполнится 38) карьера сложилась не в пример более удачно: после «Шага», сделавшего его знаменитым, он снялся во множестве популярных картин, среди которых «Бросок кобры», «Орел девятого легиона», «Супер Майк», «Омерзительная восьмерка», «Да здравствует Цезарь».