Домой, в тюрьму на 10 лет: суд депортировал на Украину ополченца Николая Трегуба

СЕГОДНЯ 13:20 2018-04-03T13:21:13+03:00

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«Комсомолка» подробно писала о мытарствах участника обороны Славянска в России. Родился в 1989 году, уроженец Винницкой области, вырос в интернате. Воевал в Славянске, выходил из окружения через Черевковку. Осенью 2014 воевал в «Спарте» и был ранен в Донецком аэропорту в руку, получил контузию. В декабре, после лечения, выехал в Россию. На Украине в тюрьме сидит его брат – срок 9 лет, за участие в НВО. Меньшие сроки бывшим ополченцам не дают. Говорят, брата перепутали с Колей – намеренно или случайно. В базе «врагов украинского народа» - «Миротворец» на Николая Трегуба собрано обширное досье. И база эта стоит на всех украинских погранпереходах – именно через «Миротворец» пограничники «пробивают» всех въезжающих – не проскочишь. И можно не сомневаться – Николай Трегуб получит на Украине по самому полному счету.

В России Николай не смог совладать с бюрократией, подавал документы, их не принимали…Потом принимали, но он пропустил сроки легализации, пытался все исправить, но не получалось. И по законам РФ, его, конечно, должны депортировать из страны за множество нарушений миграционного законодательства.

Зимой, прямо из Реутовского суда, Николай Трегуб связался с общественниками, попросил помощи. Ему нашли адвоката, который занялся этим делом. Удалось поднять информационную волну, с корреспондентом КП даже связывались «большие люди», просили контакты юристов занимающихся Николаем Трегубом, хотели как-то поучаствовать в его судьбе… Но суд у нас никогда не ошибается в пользу своих или в пользу добра, это нужно знать с рождения. Быть готовым к этому. В другую сторону – сколько угодно.

- Николая все-таки депортируют, - сообщил по телефону общественник, и политический беженец из Харькова Сергей Моисеев. Он позвонил мне, спустя минут десять, после того, как Московский областной суд принял решение оставить в силе прошлое постановление о депортации Николая Трегуба на Украину.

- Есть еще какие-то надежды?

- Мы все-таки смогли подать все документы Николая Трегуба в ФМС, на получение статуса беженца.

- Их приняли?

- Да. Если Генеральная прокуратура это учтет, Николая не выдадут, депортацию отменят.

- Есть надежда?

Вопрос повис в воздухе. Мы говорили по телефону, и я не видел, но почувствовал, как Сергей безнадежно развел руками…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Депутаты Госдумы и общественники, на парламентских слушаниях, предложили радикально поменять миграционную политику в РФ и провести полную миграционную амнистию для переселенцев с Донбасса (и лиц без гражданства приехавших с Украины) и установить льготный режим миграционного учета. Упростить регистрацию по месту жительства, отменить патенты и т.д. К сожалению, парламентские слушания это даже не законопроект. Если случится чудо и все эти благие намерения реализуют, Николая Трегуба к тому времени просто замучают в тюрьме.

КАК ЭТО БЫЛО

Россия собирается выдать Украине участника обороны Славянска

- Николай мне позвонил за несколько часов до суда, он уже сидел в изоляторе, - рассказывает мне харьковский политэмигрант Сергей Моисеев. Я примчался в суд, успел выступить как общественный защитник. Упирал на то, что Николая нельзя выдавать на Украину. Его там ждет срок «за участие в незаконных вооруженных формированиях». И - пытки. Судья мне сказала – «ваши доводы голословны». Она постановила – «депортировать». Знаете, что самое страшное? (подробности)

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