Что такое плоггинг простыми словами и нужно ли этим заниматься
Люди бегают и собирают по дороге мусор. Зачем? Почему это модно? Что означает странное слово “плоггинг”?
Что такое плоггинг?
Плоггинг - это родившееся в Швеции явление, гибрид здорового образа жизни и бережного отношения к природе. Назван он так, потому что образован от глагола “подобрать” (по-шведски “плока апп”) и существительного “джоггинг” (это, в свою очередь, медленный бег трусцой). Пробежки с мусором становятся популярными по всему миру. Рассказываем о том, как можно подхватить экологическую эстафету у скандинавов.
Как стать плоггером
Плоггинг является составной частью термина хюгге (“формы повседневного единства”) - скандинавского понятия, обозначающего чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворенности. Концепция проста: вместо того, чтобы просто бегать по улицам, плоггеры берут с собой большой пакет и собирают в него отходы. Таким образом они убивают двух зайцев: ведут активный образ жизни и помогают природе.
Плоггинг полезен для здоровья
В соответствии с данными фитнес-приложения Lifesum, который позволяет пользователям отслеживать сжигаемые калории во время занятий спортом, плоггинг значительно эффективнее, чем обычный бег трусцой. Поскольку собирание мусора требует постоянных наклонов и физической силы, чтобы держать пакет с отходами, за 30 минут плоггинга человек сжигает в среднем 288 калорий - по сравнению с 235 калориями во время обычного бега трусцой.
Спас планету - сфотографируйся
Чтобы превратить плоггинг в увлекательное спортивное соревнование, после пробежки пользователи обязательно фотографируют собранный мусор. По хештегу #plogging в Instagram уже сейчас можно найти более четырех тысяч снимков. К движению постепенно приобщается и Россия: например, организация по сбору раздельного мусора из Ленинградской области публикует для плоггеров адреса своих контейнеров.
Большое экологическое дело
Фитнес-трендом уже начали интересоваться крупные компании. Плоггеров поддержали активисты Plastic Patrol - масштабной кампании по избавлению Мирового океана от загрязнения пластиком. Постепенно направление превращается в большую экологическую акцию, которая в будущем может внести большой вклад в сохранение благоприятной экологической ситуации на планете. Например, Швеция уже добилась практически стопроцентной переработки отходов.