Что такое плоггинг простыми словами и нужно ли этим заниматься

СЕГОДНЯ 14:15 2018-04-03T14:47:39+03:00

В Швеции превратили сбор мусора в увлекательное спортивное соревнование. Рассказываем, что такое плоггинг и как он возник

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Люди бегают и собирают по дороге мусор. Зачем? Почему это модно? Что означает странное слово “плоггинг”?

Что такое плоггинг?

Плоггинг - это родившееся в Швеции явление, гибрид здорового образа жизни и бережного отношения к природе. Назван он так, потому что образован от глагола “подобрать” (по-шведски “плока апп”) и существительного “джоггинг” (это, в свою очередь, медленный бег трусцой). Пробежки с мусором становятся популярными по всему миру. Рассказываем о том, как можно подхватить экологическую эстафету у скандинавов.

Как стать плоггером

adventure_and_you_ BEACH CLEAN UP. Not picking up these ones would mean it will go back into the ocean to avoid this it needs to be picked up

Плоггинг является составной частью термина хюгге (“формы повседневного единства”) - скандинавского понятия, обозначающего чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворенности. Концепция проста: вместо того, чтобы просто бегать по улицам, плоггеры берут с собой большой пакет и собирают в него отходы. Таким образом они убивают двух зайцев: ведут активный образ жизни и помогают природе.

Плоггинг полезен для здоровья

В соответствии с данными фитнес-приложения Lifesum, который позволяет пользователям отслеживать сжигаемые калории во время занятий спортом, плоггинг значительно эффективнее, чем обычный бег трусцой. Поскольку собирание мусора требует постоянных наклонов и физической силы, чтобы держать пакет с отходами, за 30 минут плоггинга человек сжигает в среднем 288 калорий - по сравнению с 235 калориями во время обычного бега трусцой.

shape "No bag no problem. Hiking this 6 miles to put it in a bin. " @plastic_pollutionsolution . . . #Plogging is the new fitness trend that's sweeping (and cleaning!) Sweden. Tap the link in bio to learn more.

Спас планету - сфотографируйся

Чтобы превратить плоггинг в увлекательное спортивное соревнование, после пробежки пользователи обязательно фотографируют собранный мусор. По хештегу #plogging в Instagram уже сейчас можно найти более четырех тысяч снимков. К движению постепенно приобщается и Россия: например, организация по сбору раздельного мусора из Ленинградской области публикует для плоггеров адреса своих контейнеров.

Большое экологическое дело

Фитнес-трендом уже начали интересоваться крупные компании. Плоггеров поддержали активисты Plastic Patrol - масштабной кампании по избавлению Мирового океана от загрязнения пластиком. Постепенно направление превращается в большую экологическую акцию, которая в будущем может внести большой вклад в сохранение благоприятной экологической ситуации на планете. Например, Швеция уже добилась практически стопроцентной переработки отходов.