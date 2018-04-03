2018-04-03T14:36:23+03:00
Политика

Владимир Путин: Это были самые прозрачные выборы в истории нашей страны

Глава ЦИК вручила президенту новое удостоверение
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече в Кремле вручила президенту Владимиру Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочийГлава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече в Кремле вручила президенту Владимиру Путину удостоверение главы государства на новый срок полномочийФото: REUTERS
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Не знаю, кто рискнет попросить у Владимира Путина для проверки удостоверение, подтверждающее, что он президент России, и куда он дел прежнее, но во вторник утром глава Центризбиркома Элла Памфилова приехала в Кремль, чтобы вручить ему новое.

- Хотела вас поздравить с выборами, убедительной чистой победой, и вручить удостоверение, - протянула она Путину красную «корочку».

- Хочу поблагодарить всех ваших коллег, которые работали в ходе избирательной кампании, - ответил Путин, рассматривая документ. - Это была большая общенациональная работа, очень важная для страны. По общему мнению, эта работа проведена на самом высоком не только техническом, но и организационном уровне. Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны.

- Действительно, максимально прозрачно всё было для общественных наблюдателей, им создали все условия, - подтвердила Памфилова. - Всё было открыто максимально. Никогда такого не было, и нигде в мире нет аналогов, чтобы в территориальных избирательных комиссиях стояло видеонаблюдение, чтобы протокол осуществлялся, QR-кодирование тоже, практически во всех комиссиях компьютеры стояли. То есть это впечатляюще.

Глава ЦИК перечислила все использованные на прошедших выборах новшества — от уникальной системы подсчета голосов с помощью QR-кодирования до участия Ростуризма в организации голосования за рубежом.

- Самое главное, это позволило обеспечить конституционные права граждан и избирателей, - подвел итог Путин.

Тему президентских выборов 2018 года можно считать окончательно ушедшей в историю.

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В избирательном штабе Владимира Путина уже с девяти вечера начали собираться доверенные лица президента. Владимир Меньшов, Артур Чилингаров, Евгений Петросян, Лео Бокерия, Анатолий Карпов, Диана Гурцкая и многие-многие другие ждали приезда своего кандидата. Когда на огромном экране появилась трансляция из ЦИК и Элла Памфилова объявила первые результаты - после обработки 20% бюллетеней Владимир Путин набирал 72% - в зале не было видно особых эмоций. Все примерно столько и ожидали (подробности)

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