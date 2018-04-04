Новые правила ОСАГО в 2018 году: что изменилось в новой редакции?

СЕГОДНЯ 01:22 2018-04-03T15:57:27+03:00

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1. Согласно новым правилам ОСАГО в 2018 году потерпевший в ДТП в момент подачи заявления о страховом возмещении больше не обязан прилагать к заявлению справку о ДТП, выданную подразделением Госавтоинспекции по форме приказа МВД № 154. Все потому, что ГИБДД с октября 2017 года не выдает справки о ДТП, а все описание аварии заносит в протокол или постановление. Возникли разночтения в бумагах: у гаишников отобрали право утверждать форму справки и выдавать ее, а в страховых правилах Центробанка было прописано, что водитель должен в страховую компанию такую справку предоставить. Страховщики ворчали, не соглашались, им не хватает той информации, которую инспектор излагает в протоколе, но пришлось смириться.

2. Двухмерный штриховой QR-код, наносимый на полис ОСАГО, не обязательно должен быть напечатан типографским способом - это требование тоже убрали из правил. QR-код нужен, чтобы при помощи мобильного телефона и интернета проверить некоторые данные полиса.

КСТАТИ

Правительство России не поддержало законопроект депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергея Вострецова, который предполагал увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО или его просрочку до 5000 рублей. Сейчас штраф за управление автомобилем с уже недействительным полисом ОСАГО, а также если водитель сидит за рулем, но не вписан в страховку, составляет 500 рублей. В случае отсутствия полиса ОСАГО водителю выпишут штраф 800 рублей.

Естественно, оплатить эти штрафы в 20-дневный срок со дня вынесения постановления можно в размере половины суммы, соответственно 250 и 400 рублей.