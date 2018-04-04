Илья Резник: Главный подарок к юбилею — любимая женщина рядом. Мы готовимся к венчанию!

СЕГОДНЯ 01:03 2018-04-03T20:13:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Наверное, нет в России человека, не знающего песни на стихи Ильи Резника. Только для Аллы Пугачевой поэт написал их более 70. А помимо них в копилке Резника еще около 2500 стихотворений, ставших хитами: «Вернисаж» и «Еще не вечер» Лаймы Вайкуле, «Кабриолет» Любови Успенской, «В городе моем» Жанны Агузаровой, «Золушка» Людмилы Сенчиной и многие другие.

Алла Пугачева - Три счастливых дня .А.Пугачева - И.Резник Славянский базар в Витебске 1994

Почему же автор такой коллекции песен последние двадцать лет едва сводил концы с концами, живя в съемном доме в Подмосковье, за аренду которого порой было нечем платить. В советские годы один из самых популярных поэтов-песенников страны привык к достатку и комфорту, а в «нулевые» Илья Рахмиэлевич с удивлением обнаружил, что композиции, написанные им, почти ничего не стоят.

Об этом и не только мы расспросили Илью Рахмиэлевича и его жену Ирину.

"Алла Пугачева предложила помощь, когда я был на грани жизни и смерти"

- В 98 году Илюша в один день стал нищим, - рассказывает супруга поэта Ирина. - В советские годы он получал огромные авторские - по 7-10 тысяч рублей в месяц (при зарплате 700 рублей у академика). Все эти деньги шли на Сберкнижку, Илья рассчитывал, что на пенсии он будет жить безбедно. Но в 98 году во время дефолта все накопления сгорели. До копейки. В один миг Илюша стал нищим. Но через два месяца вместо денег Бог послал ему меня. Как говорят врачи, я смогла развернуть его возраст вспять. Когда мы познакомились, он не мог надеть концертные ботинки, потому что у него были от артрита распухшие суставы. Илья падал в обмороки, у него было давление 220. А сейчас он бодренький, не делающий никаких пластических операций и уколов красоты. К косметологу я его заманиваю только тогда, когда меня надо подождать в салоне и с трудом укладываю мужа на массаж лица. У него фантастическая генетика.

Илья Рахмиэлевич соглашается с женой и добавляет:

- Дедушка мой, когда собиралась компания за столом, рассказывал: «Я когда в Копенгагене жил, зубами мог поднимать столик с закуской». Я смеялся, думаю, врет дед (дедушка и бабушка поэта переехали в СССР в1934 году из Копенгагена при помощи Общества содействия еврейской земледельческой колонизации в России - Ред.). Спустя много лет, я поехал на Родину моих предков, был в Копенгаген и нам навстречу шёл мужчина: «Знал я вашего дедушку, он зубами столик поднимал!» И я заплакал. Правду дед сказал. Он у меня как Поддубный был, борьбой занимался.

Алла Пугачёва - Фотограф.Рождественские встречи 1989 (клип)

Труднее Илье Рахмиэлевичу даётся рассказ о ссоре с Аллой Пугачёвой. Были лучшими друзьями и потом бац - семь лет молчания. Резник не скрывает - их тогда развёл денежный вопрос и многолетний конфликт с РАО.

Алла Пугачева и Илья Резник на сцене. Фото из личного архива поэта

- За 2000 песен в каталоге РАО платило по 35 тысяч рублей в месяц, представляете? - возмущается жена Резника Ирина. - К счастью, там сейчас другое руководство, которое пытается наладить работу. Последние выплаты были неплохие. Илья Рахмиэлевич передал весь свой каталог мелодий компании «Мьюзик Бразерс», это решило много проблем, мы сейчас ни с кем не конфликтуем, потому что права на песни Илье теперь не принадлежат.

- Мы перестали общаться с Аллой из-за тогдашнего руководителя РАО Федотова. Я никак не мог понять, почему я живу так трудно, а артисты, давая концерты, получают приличные деньги,—рассказывает Резник.

Лайма Вайкуле "Ещё не вечер".Музыка Раймонда Паулса, стихи Ильи Резника 1999 год

- Если бы не нищенские выплаты РАО, не было бы конфликтов с Аллой, Лаймой, Успенской.. - поддерживает мужа Ирина.

- Два года назад я был на грани жизни и смерти. И с этого момента Алла проявила ко мне большое внимание, мы снова стали созваниваться, она сказала: «Илюшка, давай тебе помогу! Чего тебе надо?» - делится Илья Резник.

- Вам тяжело было принять помощь?

- Почему тяжело? Я принял. Алла прислала подарок, мы на эти деньги поехали с Ирой в Дубай и потом в санаторий. Все бывает. Сколько мы знаем творческих союзов, когда из-за одного эпизода люди годами не разговаривают. Сейчас мы на связи. В деревне Тучково у меня есть ещё один спаситель — фермер Юрий Петрович.

Легендарный поэт 4 апреля отмечает своё 80-летие.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Юрий Петрович нас кормил, когда у нас не было денег даже на бензин, — добавляет Ирина. — У него свое хозяйство в Орловской области и магазинчик в Тучково. Юрий Петрович гордится этой дружбой, приезжает к нам и часа по 3-4 играет с Илюшей в нарды, передаёт корзинки с продуктами, которые муж потом частично отвозит своим детям.

- Новые песни АБ предлагаете?

- У нас с ней 71 песня, зачем новые, когда старые есть? В следующем году у Аллы будет юбилей, вот тогда, может, что и придумаем, какой-нибудь номер красивый.

Алла Пугачёва - Звёздное лето (1979).1979 год. Выступление в качестве почётной гостьи на международном песенном фестивале Интервидение-79 в Сопоте (Польша).

- А песня какая самая любимая?

- Наша с Аллой «Скупимся на любовь». Алла, кстати, спела её в финале моего юбилейного концерта.

«Чтобы содержать семью, писал для не известных певиц»

- А неудачные песни у вас были?

- Неудачных песен, думаю, у меня нет. Есть песни, которых никто, увы, не знает. Из-за того, что РАО выплачивало мизерные гонорары, я подрабатывал, чтобы содержать семью, собак, кошек, бабушек. Поэтому писал по заказу для не очень известных певиц. И главное - песни очень хорошие получились, но, увы, до зрителя не дошли.

Поэт Илья Резник на своем авторском концерте `Город детства` в феврале 2018 года.Фото: Александр ГЛУЗ

Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле - Вернисаж.Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле на Юбилейном вечере Раймонда Паулса - Святая к музыке любовь 2016.

- Вы же блокадник, наверняка какие-то положены льготы, пенсия повышенная?

- Несколько лет назад мне разъяснили: «Как блокаднику вам положен бесплатный проезд на трамвае и троллейбусе и металлические зубы. И 500 рублей доплаты!» Пенсия у меня была до недавнего времени 14 тысяч рублей. И только сейчас всем народным артистам добавили по 30 тысяч.

- Кто сейчас ваш ближний круг?

- Жена, три собаки, пять кошек. И конечно, те люди, которые мне помогают. Отец Николай Доненко, у которого я этим августом крестился в Ялте. Я пришёл к православной вере давно. Ещё патриарх Алексий благословлял мои поэтические молитвы. Сейчас уже вторая книга выходит, теперь уже с благословения патриарха Кирилла. Недавно орден мне вручил. Приятно. И самый главный мой ангел-хранитель - жена Ира. Вот вы говорите, что у меня костюмы стильные. Это все Ира. Она следит за моим гардеробом, ругает меня, если не тот галстук надел. Мы вместе ходим в бассейн. Она по 2 с половиной километра в день плавает, я - километр. Мы хотим обвенчаться в Нижней Ореанде. А в день юбилея посидим узким кругом дома. Никаких подарков мне не надо, самое главное, чтобы любимая женщина была рядом.

Илья Рахмиэлевич в родном Ленинграде. Фото из личного архива поэта

ПЯТЬ ХИТОВ ИЛЬИ РЕЗНИКА

«Три счастливых дня»

«Фотограф»

«Ещё не вечер»

«Звёздное лето»

«Вернисаж»