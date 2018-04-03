Переговоры Путина и Эрдогана в Турции: дружбу залили бетоном

СЕГОДНЯ 19:00 2018-04-03T19:20:34+03:00

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Пышней, чем встречали Владимира Путина в Анкаре, встречать никого в Турции невозможно. Конный эскорт вокруг президентского лимузина, рукопожатия под залпы артиллерийского салюта, гимны двух стран и янычары в бирюзовом со всех сторон — Реджеп Эрдоган не жалел красок. Рабочий визит, являющийся по сути прологом трехсторонней встречи президентов России, Турции и Ирана, поднялся по антуражу до высшего уровня — государственного визита.

Как же проходили переговоры Путина и Эрдогана в Турции.

Тут же во дворе — со стороны погоды никаких возражений не было — прошла церемония запуска начала строительства АЭС «Аккую», важнейшего совместного проекта двух стран.

- Много лет назад месту, где будет построена АЭС, было дано название Аккую, то есть чистый источник. Сегодня это название получает дополнительный смысл, - искал подтекст глава «Росатома» Алексей Лихачев.

- Мы сегодня присутствуем не только при создании первой турецкой атомной станции, мы создаем целую отрасль для Турции, - заявил Владимир Путин. - АЭС даст порядка 10 процентов общей энергогенерации Турции. Перед нами стоит амбициозная задача — запустить первый энергоблок АЭС в 2023 году, приурочив это к 100-летию создания Турецкой республики.

Лидеры России и Турции на церемонии начала строительства АЭС «Аккую».Фото: REUTERS

- Мы становимся свидетелями исторического события, - не стал скромничать Эрдоган. - Сегодня вместе с моим другом господином Путиным нас радует, что мы вместе с ним закладываем основы атомной электростанции. За последние 15 лет мы преодолели очень большие расстояния, мы осуществляем вместе с Россией и другие стратегические проекты. Это касается и С-400, и «Турецкого потока».

Два президента подали сигнал — и первый бетон полился куда-то в недра арматуры, знаменуя собой начало строительства. После этого Путин и Эрдоган отправились на двусторонние переговоры, а затем и на заседание Совета сотрудничества двух стран высшего уровня.