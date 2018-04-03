“Дух старого мультика сохранили”: реакция пользователей соцсетей на первую серию “Возвращения в Простоквашино”

СЕГОДНЯ 19:16 2018-04-03T19:49:43+03:00

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3 апреля “Союзмультфильм” опубликовал во “ВКонтакте” и “Одноклассниках” первый эпизод продолжения “Простоквашино” по мотивам рассказов Эдуарда Успенского. Персонажи обновленного “Возвращения в Простоквашино” теперь живут в современном мире, общаются в соцсетях и делают селфи. Мы проанализировали реакцию пользователей социальных сетей на премьеру мультфильма.

На момент публикации первую серию “Возвращения в Простоквашино” посмотрели более шести миллионов человек - более 3,5 миллионов во “ВКонтакте” и 2,8 миллиона в “Одноклассниках”. Мнение пользователей полярно разделились: одни посчитали возрожденный мультфильм “достойным преемником” советской версии, другие, напротив, отнеслись к премьере с неодобрением.

Реакция в твиттере "Волатильность твоей мамки".

“Хотел включить хейтера и немного поглумиться над нью “Простоквашино”, но, если честно, мне понравилось. Дух старого мультика сохранили, жалко, что технику рисования и самого дядю Федора изменили. Ну и, конечно же, озвучка, но тут уже ничего не поделаешь”, - написал пользователь Твиттера под ником @joker_poxer.

“Простоквашино потеряло свой дух. Хипстерские герои, посредственная рисовка и дядя Федор с ПОНЧИКОМ”, - считает пользователь @russiaspeaks.

Из-за новой серии культового мультика уже возникают споры. Но смотрят (пусть и не до конца) - все.

Отреагировали на первую серию мультфильма и известные блогеры и интернет-деятели. Например, киноблогер BadComedian заявил, что ему “как будто в детство на**али”, а у художника, скрывающемся под ником Duran, “Возвращение в Простоквашино” вызвало ностальгию.

Сценарий первой серии и вправду кажется родом из давно минувших дней.

Несколько пользователей заметили на звонке мессенджера Шарика мелодию из компьютерной игры Hotline Miami под названием M.O.O.N. - “Crystals”. Двухмерная игра прославилась благодаря визуальному стилю из 1980-х и большому количеству жестоких сцен, поэтому в соцсетях “пасхалке” удивились.

“В “Простоквашино” играет саундтрек из Hotline Miami. В принципе, интернет на сегодня и вообще в этом году уже свою задачу выполнил”, - написал пользователь @romabordunov.

В мультике обнаружили саундтрек из Hotline Miami.

Впрочем, эта стилистика отечественным мастерам анимационных фильмов давно знакома.

Обратили внимание пользователи и на то, что жители Простоквашино начали пользоваться современными гаджетами. Но не всем нововведение пришлось по душе. “Новое “Простоквашино”? Селфи, хипстер, блог, подписчики? Не получилось у вас”, - написал пользователь под ником @hedgehog_mp3.

У героев многое поменялось. В частности, Шарик сменил фоторужье на блогерство

Картинка по мотивам.

Шутка на злобу дня по случаю торжественного крушения дрона Почты России в Бурятии.

На выход первой серии “Возвращения в Простоквашино” отреагировал и писатель Эдуард Успенский, который является автором сценария советской версии мультфильмов. В создании обновленного мультфильма он не участвовал, обвинив киностудию “Союзмультфильм” в нарушении авторских прав. Успенский подчеркнул, не смотрел первую серию, но его юристы уже готовят иск в суд и “как только будет возможность - история будет развернута”.

В “Союзмультфильме” прокомментировали реакцию Успенского на выход первой серии “Возвращения в Простоквашино”, отметив, что все права на экранизацию мультсериала принадлежат киностудии.

“Разумеется, у киностудии имеются все соответствующие юридические документы. Несмотря на все упреки со стороны писателя, мы по-прежнему с глубоким уважением относимся как к самому Эдуарду Николаевичу, так и к его творчеству. О чём и упомянули в титрах первой серии. У студии были разногласия с Эдуардом Николаевичем. Они в большей степени касаются финансовых вопросов. Представители “Союзмультфильма” ездили к писателю лично, чтобы наладить диалог, который пока вели лишь юристы обеих сторон. Надеюсь, нам удастся найти общий язык, и конфликт будет исчерпан”, - заявили в пресс-службе киностудии.

Новые серии “Возвращения в Простоквашино” будут выходить раз в 4–5 недель. Всего до 2020 года “Союзмультфильм” планирует выпустить 30 эпизодов.