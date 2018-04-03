Электронные госуслуги с нафталиновыми чиновниками

3 Апр 22:00 2018-04-04T01:10:45+03:00

Наш редактор - о том, как он пытался зарегистрировать новорождённого через современные сервисы, но встретился со старорежимной бюрократией

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Диалог в одном из МФЦ в Восточном округе. Второй этаж, паспортный стол.

Посетитель:

- Здравствуйте. Мне нужно зарегистрировать младенца по месту жительства. Я оформлял заявку через портал госуслуг. Мне пришло сообщение, что можно прийти и получить.

Сотрудница паспортного стола:

- Должны присутствовать мать и отец.

- У вас на сайте об этом не написано. Она кормящая мать и присутствовать не может.

- Я написала об обязательном присутствии в приглашении.

- Да, но в вашем административном регламенте ни слова об обязательном присутствии матери. Я его очень внимательно прочитал.

- Только два родителя. Я не могу оказать вам услугу. Таковы правила. Это постановление правительства №713.

- Там нет ничего об обязательном присутствии обоих родителей. Вы понимаете, что вы нарушаете права несовершеннолетнего? И мои права тоже.

- Нет, не нарушаю. Есть правила.

- Можно увидеть документ, на который вы ссылаетесь?

- Пожалуйста, в кабинете у руководителя.

Посетитель стучит в дверь руководителя - его кабинет напротив. К двери быстро подходит сотрудница паспортного стола, у нее в руках дело посетителя. Она проскакивает в открывающуюся дверь, бросая: “Сейчас, минуту подождите!”

Дверь снова закрывается. Через минуту сотрудница возвращается:

- Вы вообще где прописаны? Вместе с супругой?

Посетитель:

- Да. И я это указал, когда оформлял заявку через госуслуги.

- Хорошо. Давайте паспорта - ваш и жены, а также свидетельство о рождении, оригиналы. И ждите. Но сначала я оформлю тех, кто перед вами. Не знаю, успею ли сегодня...

Пятнадцать минут спустя посетитель получает регистрацию своего новорожденного ребенка.

Что это было?

Это была сцена из моей жизни. Вообще я довольно ленив. Но внимателен. В приглашении из паспортного стола было написано (именно так, капс-локом) “ПРИБЫТЬ В ТЕЧЕНИИ 3 РАБОЧИХ ДНЕЙ ВМЕСТЕ С МАТЕРЬЮ РЕБЕНКА”. Я полез читать ответы на часто задаваемые вопросы на портале госуслуг и портале mos.ru (так и не могу понять, зачем нужно параллельно иметь два одинаковых по функционалу портала, ну да ладно, это отдельный разговор). Так вот, я не нашёл ни слова о том, что я обязательно должен быть вместе с женой. Я не заядлый оппозиционер какой-то - лишь бы поспорить с системой. Просто здравый смысл: зачем им моя жена? У меня с собой её паспорт и свидетельство о собственности на жильё, мы не в разводе, живём вместе и прописаны тоже вместе в одной квартире. Ведь с нынешним её распорядком жизни придётся ехать в МФЦ вместе с малышом, а ему еще и месяца нет. При этом, если мы не зарегистрируем сына в самое ближайшее время (заявку надо подать в течение недели после получения свидетельства о рождении), нас даже могут оштрафовать на 2-2,5 тысячи. Административная ответственность! А главное - ну нет ни слова о присутствии обоих родителей. В том числе в длиннющем и скучнейшем административном регламенте. Я его прочитал. И то самое постановление №713, о котором говорила паспортистка, тоже прочитал. Да и на портале госуслуг ясно написано: “Прописать новорождённого по месту жительства родителей можно без согласия других членов семьи”.

Почему же сотрудница пыталась требовать от меня то, чего по всем регламентам я делать был не должен? Дать ей взятку “за ускорение работы” она не предлагала и даже не намекала, отпадает. Просто не в курсе, не читала регламент? Вероятно и даже скорее всего так.

То есть, получается, что из-за вот этой лени (или неспособности осилить чиновничий документ) сотни и тысячи родителей новорождённых едут парами на поклон к паспортистке? Очень похоже на Россию лет 10-15 назад. Я тогда тоже оформлял документы на старшего сына и видел разное.

Но сегодня у нас есть МФЦ - круто, всё в одном месте. И портал госуслуг - местами очень удобная вещь. Удобная, но не в случае с паспортным столом, как выяснилось. Зачем я должен куда-то ехать, если полностью вбил все свои персональные данные ещё на этапе заполнения заявки онлайн? У моего аккаунта статус “подтверждён”, то есть им пользуюсь точно я, а не какой-то левый персонаж. В моём аккаунте вообще все возможные данные о моих детях, недвижимом и движимом имуществе. Всё это в единой (вроде бы) базе. Как и кого я могу обмануть? Вот он я, абсолютно голенький и полный надежд на то, что государственная машина наконец-то стала работать по современным стандартам. Ведь всё, что я сделал в присутствии паспортистки, - поставил подпись на распечатанной форме и написал от руки паспортные данные в заявлении на имя руководителя паспортного стола. Почему бы и это не перевести в электронный вид? Есть немало способов удостоверения личности через интернет-сервисы. У нас же 21 век на дворе! У нас-то - да. А вот паспортистки и их начальники, похоже, застряли в прошлом, ещё 20-м.