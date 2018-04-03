2018-04-03T23:40:55+03:00
Политика

«Алмаз-Антей» опроверг голландскую сказку, будто "Боинг" над Донбассом сбила ракета-невидимка

Российский радиолокационный комплекс не мог упустить из вида ракету, если бы она была запущена с территории ополченцев
Иван ГРАЧЕВ
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Следствие идет уже четвертый год, а жесткая установка «Боинг сбила Россия или пророссийские ополченцы» никак не приводит к убедительным объяснениям и доказательствам.Следствие идет уже четвертый год, а жесткая установка «Боинг сбила Россия или пророссийские ополченцы» никак не приводит к убедительным объяснениям и доказательствам.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вокруг расследования катастрофы малайзийского "Боинга-777", сбитого в 2014 году в небе над Донбассом, возникли сразу три новости. Одна за другой.

Первая. Совместная следственная группа, базирующаяся в Голландии, похоже, начала, наконец, брать во внимание доводы и материалы, представленные Россией. До сих пор западные пинкертоны демонстративно отказывались это делать. Но следствие идет уже четвертый год, а жесткая установка «Боинг сбила Россия или пророссийские ополченцы» никак не приводит к убедительным объяснениям и доказательствам.

А родственники жертв катастрофы требуют назвать виновных. Да и сроки расследования становятся уже неподобающими.

В итоге Совместная следственная группа решила взять-таки во внимание первичную радиолокационную информацию российского комплекса «Утес-Т», которую в Голландию передала Москва. «Утес-Т» записывал с территории России обстановку в небе над Донбассом в день трагедии с "Боингом-777". И не обнаружил никакой ракеты, двигавшейся в сторону пассажирского самолета с позиций ополченцев, на которые указывала Совместная следственная группа. В Голландии запись «Утеса-Т» исследовали и...

Тут начинается новость №2. Следователи в Голландии объявили, что нашли! Нашли, почему на российской радиолокационной записи не видно никакой ракеты, летящей с территории ополченцев! Догадались. Оказывается, зенитная управляемая ракета, выпущенная из комплекса «Бук», летела с такой большой скоростью, что «Утес-Т» был не в силах ее обнаружить. То есть это была ракета-невидимка для российских радаров.

Новость №3 последовала незамедлительно. В тот же день. Российский производитель зенитных ракетных систем «Алмаз-Антей» опроверг возможность существования ракеты-невидимки.

"Если бы ракета "Бук" была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, при встрече с "Боингом-777" она имела бы скорость 600-620 метров в секунду. Такие скорости уверенно входят в диапазон работы радиолокационного комплекса "Утес-Т", расположенного на позиции "Усть-Донецк" (Ростовская область, - ред.), - заявили в концерне "Алмаз-Антей".

В «Алмаз-Антей" уточнили, что комплекс «Утес-Т» засекает объекты, летящие со скоростью до 1000 метров в секунду.

"Причем голландским специалистам радиолокационная информация (запись с комплекса «Утес-Т», - ред.) была передана в формате файла первичной регистрации, то есть до процедуры какой-либо фильтрации. В таком файле регистрируются все без исключения отметки, поступившие с первичного радиолокатора - без какой либо обработки, - заметили в «Алмаз-Антей». - Внесение каких-либо изменений в подобные данные невозможно без разрушения первичного файла, это сразу было бы определено любым специалистом.»

Говоря короче, усомниться в данных российского радиолокатора невозможно. И подделать их тоже невозможно.

Придется голландским следователям ломать голову дальше. Или все же отступить от генеральной линии «виновата Россия» и объявить миру правду об истинных виновниках трагедии с "Боингом-777". Неудобную для Запада и особенно Украины. Зато с реальными доказательствами.

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