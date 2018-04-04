Пластический хирург - «мясник» в бегах, но его клиники в Москве работают

СЕГОДНЯ 01:04 2018-04-04T01:07:11+03:00

Одна из них оказалась в подъезде, где прятал «ничейные миллиарды» полковник Захарченко [видео]

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10 ЛЕТ В КОМЕ

Лучики весеннего солнца врываются через жалюзи, играют с образами святых у изголовья москвички Анны Спицыной. Рядом инвалидная коляска с номером, как у автомобиля. На нем герб России с подковой на удачу и имя «Анна С».

- Сегодня она такая соня. - Сиделка Лена (родом из Донбасса) заботливо гладит лежачую по голове. - Сейчас покушаем - и гулять в парк. Уже две каталки искатали, девятый год нашей дружбе идет, да, Ань?

Анне 44 года. Жидкую еду ей набирают в шприц. Через минуту сиделка вводит ее через трубочку прямо в желудок. Потом немного воды. Шею Ане, как и десять лет назад, перетягивает тугая марлевая повязка. Такую же впервые наложили ей после роковой операции в 2008 году (решила подправить форму подбородка). Сегодня благодаря экспертам стало известно, что хирург Эльчин Мамедов потерял пациентку уже на столе, когда распорядился снизить ей давление до минимума. Потом велел наложить на рану повязку и уехал из клиники. С тех пор Анна не приходит в себя. Она, как говорят врачи, перешла из комы в хроническое вегетативное состояние.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645727" frameborder="0"></iframe> Кирилл Спицын рассказывает о супруге.

Ее муж Кирилл подходит к кровати. Супруга рядом, она жива, но ни поговорить, ни обнять...

- Все, не могу! - он отшатывается от кровати. - Врачи говорят, что она все воспринимает как ребенок. Бывает, плачет, когда маму слышит по телефону. Дочке Жене почти 18. Она сейчас тут редко бывает: в институт поступила, да и каждая встреча с мамой - стресс на неделю.

Кириллу приходится быть сильным, ведь преступник, поломавший жизнь его супруге, до сих пор на свободе.

Такой цветущей Анна Спицына была до операции. Фото: Личный архив К. Спицына

СТРАННЫЙ ДОМ

- К 2012 году гражданин Азербайджана Эльчин Вели-оглы Мамедов стал не только гражданином России, но и учредителем двух клиник в Москве (доля в уставном капитале каждой - 50%, или 10 тысяч рублей). - Кирилл Спицын показывает выписки. - «Люкс МКлиник» на Мичуринском проспекте и на 6-й улице Новые Сады. Обе в элитных жилых комплексах, явно с расчетом на состоятельных клиентов. В первой консультируют, во второй оперируют.

Красивый дом с видом на здание МГУ. В цокольном этаже сразу пять медицинских заведений: «Бостонский институт эстетической медицины», «Клиника сна», «Салон красоты», «Гемотест», «Ветеринарный центр».

- Что за феномен? Жители дома часто хворают? - интересуюсь у охранника элитного комплекса.

- Они много времени тратят на свое здоровье.

И вот совпадение - в этом доме квартира, в которой хранил миллиарды знаменитый экс-полковник Дмитрий Захарченко.

- А где у вас «Люкс Клиника»?

- Это с другой стороны дома, прямо под окнами миллиардера.

РЕАНИМАЦИИ НЕТ, НО «БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО»?

В холле с огромной люстрой ремонт в стиле экс-владельца Черкизовского рынка и турецкого отеля Mardan Palace Тельмана Исмаилова (этого бакинца разыскивает Интерпол за убийство двух предпринимателей): восточные арки, белоснежные колонны, цветочки, ажурные лестницы.

- Надевайте бахилы, раздевайтесь, - слышится из-за стойки строгий голос администратора Натальи.

На вешалке три куртки, в клинике тишина.

- Вы записывались?

- Нет, хочу внешность изменить, чтобы никто не узнал.

- Вы предварительно звоните, тогда врач подъедет, проконсультирует. А операции у нас проходят в другом здании, в Переделкине. Но туда ехать рано, вам надо обсудить, как вы хотите измениться. Вам в любом случае придется паспорт менять, а то вас в аэро­порт не пустят.

- А кто будет делать операцию?

- Наш ведущий пластический хирург Мамедов.

- Мамедов Эльчин?

- Нет, Русиф. А Эльчин работает в Баку. (Выяснилось, что они братья. - Ред.)

- А в Баку можно сделать операцию?

- Да пожалуйста, вот телефон администратора Кристины, она свяжет с Эльчином.

- А у какого Мамедова лучше оперироваться?

- Оба хорошие специалисты, давно работают.

- У вас в операционной есть реанимация? Вдруг что-то пойдет не так...

- Реанимации нет, но там дежурит анестезиолог-реаниматолог. Перед операцией сдадите анализы, если они хорошие, бояться нечего.

В разговоре с Кристиной стал ясен порядок цен: изменение формы носа по методике Мамедовых - 350 тысяч рублей, 120 тыс. возьмут за новый разрез глаз, подтяжка лба - 150 тысяч, изменение щек-губ - 200 тысяч.

2018 год. Кирилл Спицын годами приходит в палату к супруге. Но поговорить с ней невозможно...Фото: Александр БОЙКО

КАК ПОГУБИЛИ АННУ

А ведь еще 10 лет назад Эльчин Мамедов был звездой Муз-ТВ, снимался в телепрограмме «Страшно красивые», с Еленой Малышевой... Слыл модным гуру пластической хирургии. Что же пошло не так в его операции с Анной Спицыной? Была ли это роковая случайность? Или...

О «фирменных авторских методиках» Мамедова подробно рассказал в 2012 году в передаче «Человек и закон» анестезиолог Александр Карамышев: «Все операции Мамедов проводил для заработка, не беспокоясь о пациентах. Он требовал от меня, чтобы операции проходили под низким давлением, на «сухом поле». Он хотел, чтобы раны не кровили. Поэтому я ушел от него. Я отказывался это делать. Прямо сказал: не хочу участвовать в убийстве людей».

- То есть пациенту снижали давление, чтобы было удобнее оперировать! Согласно материалам дела во время операции анестезиолог Андрей Есаков по указанию Мамедова снизил пациентке давление до минимального - 50/30. Тугая повязка на шее Анны лишь усугубила положение - мозг долго не снабжался кровью, он умирал, - читает экспертизы адвокат Николай Мезенцев.

Об этой истории «КП» написала одной из первых. Казалось, что Мамедов не уйдет от ответственности.

- В 2009 году Мамедов предложил $200 тысяч, чтобы замять дело, - вспоминает Кирилл Спицын. -Я тогда не взял деньги, так как он не признавал своей вины. А он предупредил, что их охотно возьмут «в другом месте». И уже на следующий день следователь дал команду назначить новую экспертизу. Взгляды экспертов изменились кардинально. И всю вину на себя пришлось брать анестезиологу Андрею Есакову.

Но мужу Анны удалось добиться обращениями к депутатам и в ФСБ России, чтобы дело в отношении Мамедова выделили в отдельное производство. И тогда началось самое интересное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645728" frameborder="0"></iframe> Кирилл Спицин о клиниках Мамедова.Александр БОЙКО

ДОКТОР ЗЛО

- К 2012 году стало известно, что от рук Мамедова погибли и пострадали несколько женщин, - рассказывает «КП» Кирилл Спицын. - Но найти прямую связь между операциями и гибелью пострадавших следствию не удавалось. Медики ссылались на то, что смерть 44-летней Маргариты Алексеевой наступила после операции Мамедова в 2007 году из-за оторвавшегося тромба (настоящий хирург не рискнул снижать давление до минимума женщине, которая страдает тромбофлебитом). Позже выяснилось, что другие клиники отказали Алексеевой в операции, а Мамедов согласился.

Если бы Спицына скончалась, ей бы тоже поставили такой «удобный» диагноз. Но Анна выжила, и тромб не нашли. Зато следствие нашло еще двух пострадавших. Светлане Ивановой Мамедов во время операции повредил седалищный нерв. Мужу пришлось везти ее в Австрию, чтобы научить заново ходить.

Пациентка Татьяна Жучкова полгода ходила с адскими болями. Мамедов говорил ей, что это нормально. Она бы умерла от начавшегося сепсиса, но была спасена во время экстренной операции: врачи… достали салфетку, которую забыл в ее теле Мамедов.

- Все эти трагедии наталкивали следствие на мысль, что Мамедов не имел медицинского образования, - вспоминает Кирилл. - В 2010-м я обратился в прокуратуру с просьбой проверить его образование. Проверка ничего не выявила. А в 2012-м при обысках изъяли медицинские документы Мамедова. И они были признаны экспертизой фальшивыми.

Выяснилось, что мою супругу и остальных женщин оперировал человек с азербайджанским дипломом педиатра! А российский сертификат челюстно-лицевого хирурга у него оказался поддельным.

- Как же он резал людей?

- Возможно, научился действовать по определенным схемам, но если что-то начинало идти не так, просто не знал, как спасать пациента, - объяснил мне Кирилл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645732" frameborder="0"></iframe> В палате Анны Спициной.Александр БОЙКО

РОЗЫСК ЕСТЬ, А ВЫДАЧИ НЕТ

Спасти жену Кирилл Спицын смог только в Германии.

- Лечение обходилось там до 2,5 тысячи евро ежедневно. Отдал 250 тысяч евро (за операцию Мамедову Спицына заплатила 213 000 рублей. - Авт.). Пришлось продать квартиру в Москве, взять в долг у друзей. Потом еще. Японские профессора давали шансы, специалисты в Пироговском центре и Боткинской больнице призывали бороться. За 2 - 3 года было потрачено больше миллиона долларов!

Видя, как Кирилл борется за жизнь супруги (одновременно ухаживая за престарелыми родителями и воспитывая несовершеннолетнюю дочь), «Комсомолка» в 2010 году обратилась за помощью к главе СК России Александру Бастрыкину, и тот поручил дело Мамедова опытному следователю Гарри Оганесяну.

Мы позвонили Гарри Хачатуровичу, чтобы узнать, как спустя 10 лет идет дело, которое российские силовики называют между собой «делом хирурга-мясника».

- Дело то приостанавливается, то опять нашими силами возобновляется. Сторона защиты Мамедова подает жалобы на меня и руководителей экспертных учреждений России. Дело в том, что у Мамедова гражданство и Азербайджана, и России. Мы просили выдать его. Нам отказали, предложив передать его дело в Азербайджан. Тут мы сказали нет. Уже обжигались на этом: уголовные дела на родине преступников быстро разваливаются.

- Давление на вас не оказывают?

- В азербайджанской прессе говорили, что дело Мамедова в России ведет армянин, а потому он преследуется по национальному признаку, - в голосе следователя звучит изумление.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/645733" frameborder="0"></iframe> Кормят через шприц Анну Спицыну.Александр БОЙКО

- Перспективы дела?

- Придется судить заочно. Пока Мамедов фактически заперт в Азербайджане, за его пределами он будет задержан Интерполом.

- А что с его клиниками в Москве?

- В 2015 году наложили арест на помещения московских клиник. Но выяснилось, что взять там особо нечего: у Мамедова есть доля в обществе, но она символическая. Но даже это активизировало его защитников.

Чем закончится дело в отношении Мамедова, уже очевидно. Но есть сомнения, что будут наказаны все должностные лица, которые допускали его и подобных ему «мясников» к хирургической практике в России.

Почему-то ничего не слышно о массовых проверках на подлинность дипломов врачей и сертификатов частных клиник, что гнездятся в подъездах наших домов.

ЗАЛЕТНЫЕ «СВЕТИЛА»

Деньги в бизнесе пластической хирургии крутятся сумасшедшие и привлекают аферистов со всего света. Представьте, где-то в Латинской Америке работает рядовой доктор, который взял большой кредит на обучение. В США ему придется расплачиваться годами, а вот в России или на Украине доктору «из Америки» всегда рады. Не надо никаких страховок, а главное - никакой ответственности! На заре карьеры Мамедов часто крутился среди западных хирургов, которые присваивали ему громкие титулы. Одним из них был американский пластический хирург Ramiraz (именно его методы взял на вооружение Мамедов). Если верить зарубежным СМИ, Ramiraz в одном из штатов, где имел проблемы с пациентами, лишился лицензии. Может, потому Ramiraz интересовался российскими клиниками, учредителем которых и стал Мамедов. Похоже, что их совместному проекту помешало лишь дело Анны Спицыной.

Недавно Ramiraz навестил Мамедова в бакинской клинике. В местные СМИ просочились их фото за обеденным столом. В подписи к снимку говорится, что друзья-хирурги запланировали новый проект по омоложению азербайджанцев... стволовыми клетками. А еще Ramiraz зачастил в Киев, где сейчас открылись большие возможности для пластической хирургии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/415440" frameborder="0"></iframe> Хирург из телешоу "Страшно красивые" довел пациентку до комы?.Хирург Эльчин Вели оглы Мамедов делал пластические операции, не имея ни должной квалификации, ни разрешения заниматься медицинской деятельностью на территории России.Александр БОЙКО

Как уходил от ответственности

В 2010 году должностные лица Росздравнадзора, чтобы избежать скандала, выдали Мамедову, несмотря на отсутствие подтвержденного в России медобразования, направление на сдачу экзамена по специальности «хирургия». Он сдал его на тройку и продолжил работать.

19-летний сын погибшей после операции Мамедова Сергей Алексеев: «Мамедов достал из стола 300 тысяч рублей и отдал брату».

Пострадавшая Татьяна Жучкова, получив $20 тысяч в обмен на оригинал договора об оказании услуг Мамедова, заявила: «Претензий не имею».

Кирилл Спицын: «В 2016 году адвокат Мамедова предложил взять 50 000 евро на лечение Анны. Адвокат посоветовал взять их. Следом мне предложили подписать требования повторных экспертиз. Вероятно, они были нужны Мамедову, чтобы развалить дело. Я отказался подписывать документ».

КСТАТИ

В 2014 году знаменитый пластический хирург Эльчин Мамедов был уволен из бакинской клиники Caspian Clinic Hospital. Сейчас он практикует в клинике народной артистки Азербайджанской Республики Лейлы Шихлинской в Баку. Там в 2018 году уже разразился скандал по делу о присвоении сотрудниками денег от пациентов.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Сколько в России подобных врачей? Известия о врачебных ошибках и неудавшихся операциях в частных медцентрах стали нормой. В прошлом году из-за подтяжки лица скончалась 48-летняя жительница Московской области. Годом ранее не перенесла пластики живота 37-летняя жительница Челябинска. Смерть 53-летней актрисы Ирины Ефремовой также связывают с последствиями пластической операции. Наркоз погубил 23-летнюю студентку из Волгограда, которая, как и Анна Спицына, решила подправить себе подбородок.

На днях в Омской области следователи СК России передали в суд дело в отношении врача-невролога и директора ООО «Медцентр «Сколиоз-диагностика», которые в 2012 году залечили насмерть 74-летнюю женщину. Бабушка пожаловалась на боль в суставе, и ей назначили курс электростимуляции. После инъекции у пенсионерки развился сепсис, и она скончалась. Каково же было удивление следователей, которые выяснили, что врач-невролог не обладал нужным образованием, а медцентр не имел лицензии.