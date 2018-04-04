Виктория Дайнеко: Очень смешно играть в сериале про пилотов с моей аэрофобией

СЕГОДНЯ 01:44 2018-04-04T01:44:50+03:00

В сериале герои Алексея Чадова и Виктории - бывшие супруги, которые пока не привыкли жить друг без друга. Фото: Канал СТС

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В сериале, стартовавшем на этой неделе на СТС, Виктория Дайнеко играет Наталью, бывшую жену главного героя, грубоватого пилота в исполнении Алексея Чадова. Несмотря на то, что артистка привыкла к разнообразным съемкам, в новом для себя амплуа ей пришлось изрядно поволноваться.

- В первый день на площадке я испытала такой стресс! - вспоминает Дайнеко. - Когда попала туда, боялась даже рот открыть. Но потом решила поделиться своим страхом с режиссером и партнерами по сериалу. Они помогли мне расслабиться, и в итоге я получила огромное удовольствие от процесса.

- Сериал рассказывает про летчиков, а у вас, кажется, была аэрофобия...

- Она есть и сейчас, я от нее не избавилась. Поэтому, конечно, лично мне было очень смешно сыграть в фильме об авиации. С другой стороны, я ведь исполнила роль не пилота, не бортпроводницы, я - бывшая жена главного героя. Поэтому, наверное, моя аэрофобия и не прошла, ведь сцен в самолете, в кабине пилота у меня не было.

- Чем интересна ваша героиня?

- Она - женщина неоднозначная. Некоторые ее поступки мне сложно понять. С другой стороны, она очень привлекательная, забавная, с характером. Мне было интересно на время превратиться в какого-то другого человека, который мыслит и поступает совсем не так, как обычно это делаю я. Это необычный опыт!

- Есть ли у вас с ней что-то общее?

- Мы обе - женщины. И обе - бывшие жены (Виктория полгода назад развелась с барабанщиком Дмитрием Клейманом. - Ред.). Но причины, по которым мы стали бывшими, совсем разные. То, что «исполняет» моя героиня, мне абсолютно несвойственно. Но я попыталась максимально поверить в нее, сделать так, чтобы она получилась настоящей.

- По сюжету Наталья ушла от мужа, но потом поняла, что чувства еще остались. У вас подобное бывало в жизни?

- Я человек, который обычно очень сложно выходит из отношений. Из тех, кто будет думать, долго принимать решение, гадать, уходить, возвращаться, собирать вещи, привозить их обратно... Чаще всего я именно так и расставалась с парнями. Порой они даже не были в курсе, что я долгое время пыталась с ними распрощаться (смеется). Все это происходило у меня в глубине души, в мыслях. Один парень меня все-таки опередил. Я собирала вещи, потом привозила их обратно домой, пока его не было в Москве... В итоге он сам со мной расстался - таким образом, принял решение за меня, разрешил проблему.

В общем, я долго все взвешиваю, но, когда уж принимаю решение, то назад дороги нет. Если я ушла, у меня не возникает сомнений. Поэтому такое поведение героини мне не близко. С другой стороны, для Натальи муж - уже как некий родственник. Да, их отношения изжили себя, но они по-прежнему близки.

- После дебюта в качестве актрисы есть желание повторить этот опыт?

- Однозначно да! В последний съемочный день я бегала по площадке и говорила режиссеру Марюсу Вайсбергу: «Если вдруг вы решите снять продолжение, я готова вернуться!» Ведь бывает, что чувства к бывшим иногда возвращаются - почему бы и мне не вернуться обратно в сериал, к своей героине?

«Улетный экипаж». По будням, 21.00, СТС.