Стрельба в офисе YouTube: четыре человека пострадали

СЕГОДНЯ 02:28 2018-04-04T02:59:52+03:00

Пострадавших во время стрельбы в офисе YouТube доставили в главный госпиталь Сан-Фрнациско Фото: REUTERS

Открывшая стрельбу в офисе YouTube женщина покончила с собой

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Во время стрельбы в офисе YouTube 3 апреля пострадали четыре человека. Это официальные данные, которые журналистам озвучил шеф полиции города Сан-Бруно Эд Барберини.

"У нас четверо пострадавших, все они доставлены в больницу с огнестрельными ранениями", - сказал он.

Затем он сообщил, что один человек был найден мертвым в здании. По словам Барберини, это оказалась женщина, которая открыла стрельбу. Она покончила с собой.

В полицию поступило более 50 звонков с сообщениями о стрельбе в штаб-квартире YouТubeФото: СОЦСЕТИ

Первые сообщения о стрельбе в офисе YouTube появились около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Полицейские отметили, что получили около 50 сообщений от тех, кто слышал выстрелы.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", — написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик (@Lavrusik).

twitter.com/@Lavrusik

Позже он сообщил, что их эвакуировали из здания, и он с коллегами находится в безопасности. В штаб квартире интернет-компании работают более 1600 человек.

Сотрудники, которые смогли выбраться, рассказали что есть пострадавшие - несколько человек получили ранения.

На видео с места событий видно, что люди выходили из офиса колонной с поднятыми руками. Всех их обыскивали полицейские.

Один из менеджеров YouТube Тодд Шерман рассказал, что был на совещание вместе с коллегами, когда они услышали выстрелы и увидели бегущих по коридорам людей. Спускаясь по лестнице, он увидел кровавые подтеки на ней.

"В этот момент каждый новый человек, которого я видел, был потенциальным стрелком. Кто-то еще сказал, что стрелок ворвался через черный ход, а затем сам застрелился", - написал он в своем микроблоге.

Полиция Сан-Бруно, где находится офис, подтвердила вызовы и попросила жителей города держаться подальше от здания YouТube.

Полицейские, прибывшие на место, вошли в здание и начали эвакуацию сотрудниковФото: REUTERS

Позже стало известно, что стрельбу открыла белая женщина в черном платке. Очевидцы сообщают, что слышали не менее 20 выстрелов. Представитель главного госпиталя Сан-Франциско рассказал, что с огнестрельными ранениями поступили две женщины и один мужчина. Состояние одного из них критическое.

Президенту США Дональду Трампудоложили об инциденте. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за их работу.

"Был просто проинформирован о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния. Наши мысли и молитвы со всеми участниками. Спасибо нашим феноменальным сотрудников правоохранительных органов, которые в настоящее время на месте", - написал он в Twitter.

Твит Дональда ТрампаФото: СОЦСЕТИ

Полиция начала расследование инцидента. Правоохранители не исключают, что у нападавшей были сообщники.