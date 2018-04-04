2018-04-04T07:33:10+03:00
Общество

Перемены начались, или Как я поставил рекорд, доказывая, что ничего не должен

Наш колумнист - о том, как ему за два часа удалось добиться отмены судебного решения о взыскании несуществующего долга
Дмитрий МИХАЙЛИНжурналист
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В службе судебных приставов наш колумнист приготовился к длительной осаде. Но оказалось, что перемены к лучшему начались и там. Фото: fssp.ruВ службе судебных приставов наш колумнист приготовился к длительной осаде. Но оказалось, что перемены к лучшему начались и там. Фото: fssp.ru
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Утром мне пришло сообщение от Госуслуг. "Уважаемый, то-сё, в отношении вас вынесено судебное решение о взыскании 50 тысяч с чем-то рублей. Исполнительное производство такое-то, пристав-исполнитель такой-то". Сказать, что я ..., ну пусть будет охренел - ничего не сказать.

Во-первых, я точно знаю, что никому ничего не должен - кроме любви близким людям. А банку "Русский стандарт" - он там фигурировал - я не должен вообще ничего прям в принципе.

Во-вторых, я сейчас летаю - в основном за пределы Родины - с частотой раз в две недели. Например, завтра - в Бишкек. А с такими предъявами Родина за свои пределы выпускает, как известно, неохотно.

И я поехал в Федеральная Служба Судебных Приставов по району Коптево г. Москвы, благо недалеко. Приготовился к длительной осаде. Пристав Шаталов Дмитрий Андреевич - приятный, интеллигентный парень - принял меня ровно через 3 (три) минуты после входа в здание. Быстро нашел документы. Толково объяснил, что варианта у меня два: или заплатить, или получить противоположное решение суда. Подтвердил, что через 5 дней внесут в базу - и тогда из страны, действительно, фиг выедешь.

На улице - весь процесс занял минут 10 - я взвесил все за и против и решил заплатить этот полтос, а потом отсудить его обратно у "Стандарта", присовокупив еще и моральный какой-нибудь ущерб. Ставить под удар большой проект - дороже во всех смыслах.

Но сначала - заехать в суд. Прямо сейчас написать, что я не согласен, а банк "Русский Стандарт" пусть идет в ж.... Через полгода, может, рассмотрят.

В мировом суде судебного участка № 404 района Коптево г. Москвы я оказался единственным посетителем. Симпатичная девушка в канцелярии молниеносно поняла проблему, посадила за стол с ручкой и бумагой, положила передо мной образец и сказала, что писать. Через две минуты я был в кабинете судьи Калюжной Лады Геннадьевны. Я знаю, что для увлекательности в любом рассказе нужен конфликт - и Лада Геннадьевна должна бы оказаться грымзой. Но нет, не оказалась - а оказалась, я вынужден повториться - симпатичной интеллигентной женщиной. Я изложил суть проблемы, она попросила еще одну бумагу - бумага у меня оказалась, я сообщил, что мне бы побыстрее, хотя понимаю, что это невозможно. - Да почему же невозможно, - сказала Лада Геннадьевна, - закон на вашей стороне, посидите полчаса в холле.

Через. 15 (пятнадцать). Минут. У меня. Было. Определение. Суда. Об. Отмене. Предыдущего решения.

Московский городской суд, возможно, это первое подобное обращение к вам в соцсетях. Пожалуйста, поощрите судью Калюжную Ладу Геннадьевну - просто за то, что она живой человек, а не биоробот. За то, что она - за закон и справедливость, а не за что-то другое.

Но это еще не все. Мне же надо было прекратить и исполнительное производство, а у пристава-исполнителя Шаталова Д. А. приемные часы давно закончились. А мне завтра улетать. А вернусь как раз через пять дней, когда уже кирдык. Наудачу я вернулся в службу судебных приставов. "Да ладно, какие проблемы, я ж понимаю", - сказал Шаталов Д. А. и не просто вынес постановление о прекращении исполнительного производства, но и подписал его у начальника.

Федеральная служба судебных приставов, вы будете смеяться, но это точно первое подобное обращение к вам: пожалуйста, поощрите пристава-исполнителя Шаталова Д. А. за общую адекватность, доброжелательность и стремление к справедливости, а не часам приема.

Короче, ребята, кажется, я сегодня поставил рекорд Российской Федерации а, возможно, и мировой - ровно за 2 часа я получил определение об отмене судебного приказа и постановление о прекращении исполнительного производства. Вообще не напрягаясь, не торопясь и не нервничая. При том, что до сегодняшнего дня я ни разу в жизни не был ни в службе судебных приставов, ни в мировом суде, вообще не знаю, как это все работает, и являюсь самым обыкновенным гражданином Российской Федерации.

Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример - начались. Я в начале процесса ... ну, пусть будет охренел. И сейчас - сижу совершенно ... ну, пусть будет охреневший.

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