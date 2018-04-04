Константин Пономарев остался в СИЗО

СЕГОДНЯ 11:41 2018-04-04T12:18:21+03:00

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2 апреля Мосгорсуд постановил: Константина Пономарева оставить под стражей. Адвокаты просили выпустить своего клиента под залог или перевести под домашний арест. Но не сложилось.

Напомним, адвокаты Пономарева пытались обжаловать постановление Басманного суда, который в марте продлил арест Пономарева до 6 июня 2018 года. Решение Фемиды не удивительно — у следствия есть реальные опасения, что подозреваемый может попытаться сбежать из страны. Ведь у нас ему грозит 11 лет тюрьмы. Экс-аудитора взяли под стражу, когда он уже готов был улететь в Черногорию.

Пономарева арестовали 9 июня 2017 года. С тех пор суд уже четыре раза продлевал срок его заключения. А дело скандального экс-аудитора дважды передавали на более высокий уровень внутри СКР. Изначально расследованием занимались московские следователи. В ноябре 2017 года материалы ушли на федеральный уровень – в Центральный аппарат Следственного комитета. Теперь проделки Константина Пономареваизучают лучшие следователи страны - Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Константина Пономарева обвиняют в покушении на мошенничество при поставке дизельных генераторов в Крым, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, подкупе свидетелей. В Следственном комитете полагают, что подозреваемый не заплатил в бюджет России 4 млрд. рублей как юридическое лицо. Еще 4 млрд. рублей Пономарев должен казне, как физическое лицо.

8 млрд. рублей налоговых недоимок — это настоящий рекорд для нашей страны.

С чего же все началось?

ГЕНЕРАТОРНЫЙ МИЛЛИАРДЕР

Константин Пономарев потребовал от ПАО «КубаньЭнерго» (входит в госкорпорацию «Россети») 5,3 млрд. рублей за то, что энергетики якобы воспользовались его дизель-генераторами.

В 2014 году Украина начала энергоблокаду Крыма. Тогда «КубаньЭнерго» поручили экстренно перевезти электрооборудование на полуостров. Детсады, больницы остались без света, и действовать приходилось быстро. Среди прочего в Крым доставили 71 дизель-генератор, вроде как принадлежащие Пономареву.

Пономарев заявил, что госкомпания должна ему 5,3 млрд. рублей за пользование техникой. При этом стоимость всего оборудования составляла несколько сотен миллионов рублей, и это если оборудование выкупить целиком, а не взять во временную аренду! В «КубаньЭнерго» платить отказались. Ведь энергетики занимались только доставкой оборудования. А пользовались генераторами социальные учреждения. Распределение тогда возложили на МЧС и Черноморский флот.

Летом 2016 года Краснинский суд Смоленской области неожиданно встал на сторону Пономарева. От «КубаньЭнерго» потребовали заплатить пять с лишним миллиардов! Решение отменили сильно позже после нескольких аппеляций. Теперь в истории со странными решениями Фемиды разбирается Следственный комитет. Правоохранители подозревают, что Пономарев «путем подписания фиктивных договоров и актов приемки-передачи» искусственно создал цепочку, по которой генераторы передавались от одной компании к другой". Эта схема и дала мнимые основания для обращения в суд на «КубаньЭнерго».

НАЛОГОВЫЙ ДОЛЖНИК

Генераторы в Крыму — далеко не первая сомнительная история Константина Пономарева. В 2007-2008 году он смог неплохо заработать на конфликте с компанией IKEA. Экс-аудитор утверждал, что шведский ритейлер должен ему уйму денег за пользование... дизельными генераторами. Теми же самыми, которые через шесть лет всплывут в деле «КубаньЭнерго».

Пономарев судился с магазинной сетью и продавил ее. Во внесудебном порядке стороны договорились о 25 млрд. отступных. Невероятная сумма. Сама компания до сих пор утверждает, что Пономарев ее тогда обманул.

Налоговики подсчитали, что из этих денег Пономарев должен был отдать в бюджет 8 млрд. рублей. Но казна средства так и не получила.

Пономарев уверял, что средства от IKEA получила одна из его структур – «Системы автономного энергоснабжения». Потом компания лишь передала деньги ему на хранение. То бишь, экс-аудитор лично никакие средства не получал.

Мировой судья города Раменское Наталья Богунова подтвердила правоту Пономарева. Она указала, что 25 млрд. рублей от IKEA были переданы Пономареву по договору хранения, а значит, их нельзя признать доходом и потребовать уплаты налогов.

Еще одно очень странное решение. Позже оно было отменено по требованию Федеральной налоговой службы. Сейчас следователи проверяют возможный сговор арестованного и Фемиды.Пономарев, как сообщает Коммерсант, является фигурантом сразу нескольких уголовных дел: о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), заведомо ложном доносе, связанном с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ), заведомо ложных показаниях (ч. 1 ст. 307 УК РФ), подкупе свидетелей (ч. 1 ст. 309 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

ВМЕСТО ВЫВОДА

Отклонили апелляционную жалобу на изменение меры пресечения, кстати, и у бывшего адвоката Пономарева – Максима Загорского, обвиняемого в подкупе свидетелей и заведомо ложном доносе.

По совокупности обвинений Константину Пономареву грозит до 11 лет тюрьмы. И не исключено, что возмездие настигнет и других его подельников.