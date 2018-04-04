Криптовалюта BUZCOIN от Ольги Бузовой: певица разочаровалась в мужчинах, но поверила в цифры

СЕГОДНЯ 11:58 2018-04-04T12:52:24+03:00

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В среду, 4 апреля, в отеле «Ритц» Ольга Бузова провела свою первую пресс-конференцию. Артистка рассказала о том, что теперь она - настоящая крипотовалючица. И, чтобы не мучиться майнингом и покупкой биткойнов и эфириума, она решила завести сразу свою - криптовалюту BUZCOIN от Ольги Бузовой.

Ольга начала свою конференцию с заявления: "Сразу хочу всех успокоить: я не ухожу со сцены. Хотя, наверное, мои недоброжелатели расстроятся. И буду продолжать свои дела. Второй момент - я не беременна. Многие считают, что надо скрывать такие моменты, но я бы сказала. Хотела надеть очки, но пучок и костюм от Ив-Сен Лоран мне показалось достаточным. До 2025 года у меня нет свободной даты, я редко куда хожу и даю интервью. Но я решила лично рассказать новости. Я не нашла доверия в человеческих отношениях, в отношениях с мужчинами, я нашла его в цифрах, а если быть точнее, то в цифровой экономике, где, в отличие от слов, ничего нельзя нарушить, отобрать и забрать, изменить. Изменить, как вы поняли, в прямом и переносном смысле этого слова. Если вы хоть немного разбираетесь в блокчейне, то вы понимаете. Если нет, сейчас объясним. Мы живем в эпоху Бузовой, новых технологий, и все это побудило создать меня свой собственный уникальный токен (криптровалюту) - buzcoin.

Артистка призналась, что не нашла доверия в мужчинах, зато нашла его в цифрахФото: Михаил ФРОЛОВ

Я делаю вызов всем мужчинам, бизнесменам. И хочу вывести на рынок свою валюту. Это риск, но я верю в себя, и что я делаю. Все, к чему прикасается Ольга Бузова, становится золотом. Если бы я не была уверена в результате, то не собирала бы вас здесь.

На неё сможете получать различные товары, в том числе и созданные моей маркой, билеты на концерты и другие проекты. Скорее всего, в течение года я открою ресторан. Я хочу вывести все, что происходит в России, на высокий уровень.

Я первая девушка в этой стране, которая запускает свою валюту. Важное событие не только в моей жизни, но и в жизни нашей страны. Давайте вспомним Facebook, Apple Google. Так же и мой проект пока является стартапом. И мы все сделаем для того, чтобы вывести buzcoin на мировую сцену. Так же, как и меня. Зачем я это делаю? Хочу обьединить всех своих людей, чтобы была единая сеть обслуживания в моих салонах красоты, питания в моих ресторанах и в других проектах, которые я буду запускать.

Вся информация о цене будет доступна на сайте новой крипотовалюты (он откроется 18-го числа)".

Конечно же, ведущую «Дома-2» не могли не спросить и про ее личную жизнь. На вопрос, не сублимирует ли она отсутствие интима бурной деятельностью, она ответила, что уже забыла, что такое интимная жизнь, но при этом ее, безусловно, возбуждают все новые начинания.

Также она рассказала о новом проекте канала ТНТ, где всей страной будут искать хорошего жениха для Ольги.

«Больше чем год я нахожусь одна и могу сказать честно - я не робот, я женщина. Но многие, к сожалению, об этом забывают. И если вы думаете, что я могу обходиться без любви, то это не так. Я хочу чтобы меня полюбили как девушку, как женщину, а не как Ольгу Бузову. Боже, я не думала, что в 32 года, будучи на таком уровне, мне придётся признаться, что нет мужчины рядом. Их и не было с момента личной моей драмы. Это так, и это уже по моему какая-то проблема. И, поскольку у меня нет времени на личную жизнь (я занимаюсь бизнесом, гастролями), то решила дать согласие на участие в новом шоу. Где я буду искать свою любовь. Мне нужен мужчина без памперсов. И первый, которого я встречу, который будет сильным, верным, умным, тот и окажется рядом со мной. Для меня это тоже авантюра и риск. Но я хочу любви. И вот, у вас, мужчины, будет возможность побороться за мое сердце. Кстати, кастинг уже идёт, и вы можете отправлять свои анкеты».

Ольга также сказала, что будет проводить массу проверок. «Если он захочет со мной сфотографироваться, то сразу поедет домой. Я хочу искренности. Не сегодняшний день - я самая завидная невеста. А после того, как запустится моя крипотовалюта, я еще буду самой богатой невестой. Но я уже отвыкла флиртовать, и я не знаю чего мне ждать от этого шоу».