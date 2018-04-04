Насколько микроволновка (без)опасна для вашего здоровья

СЕГОДНЯ 13:15 2018-04-04T13:28:09+03:00

Неважно – жарите вы, варите, готовите в духовке - в любом случае пища теряет свои питательные вещества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На протяжении многих лет эта - уже ставшая чуть ли не обязательной в каждом доме - бытовая техника вызывает множество споров. Некоторые утверждают, что она убивает питательные вещества в еде, излучает вредные волны или, что еще хуже, повинна в радиации.

Другие уверены, что микроволновка достаточно безопасна и ее можно смело использовать в быту.

Существует множество противоречивых точек зрения на эту тему.

И даже слова Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с ее заверениями о том, что при правильном использовании микроволнизация пищи является безопасным способом, не может примирить спорящие стороны.

Вот самые частые мифы о микроволновках, которые развеивают ученые.

МИФ 1: МИКРОВОЛНЫ УБИВАЮТ ПИТАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Да, это так. С одной лишь оговоркой: это происходит с любой едой, которая подвергается воздействию тепла или обработки. Так что неважно – жарите вы, варите, готовите в духовке - в любом случае пища теряет свои питательные вещества, витамины, жирные омега кислоты и некоторые антиоксиданты. Так что микроволновка тут не одинока.

И ВОЗ это подтверждает: при приготовлении пищи с помощью микроволновки сохраняется примерно тот же уровень питательных веществ, что и при готовке на плите или в духовке.

При этом медики рекомендуют учитывать следующее:

! Поскольку микроволновое нагревание часто проходит неравномерно, стоит быть особенно осторожными с мясом - не до конца приготовленное, оно может содержать вредные микроорганизмы. Поэтому после приготовления дайте мясу «дойти» в течение нескольких минут прямо в микроволновой печи.

! Если вы готовите овощи, то чем меньше времени это займет, тем больше сохранится витаминов. И старайтесь использовать как можно меньше воды, поскольку она забирает из овощей полезные вещества.

МИФ 2: МИКРОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА

Американское онкологическое общество (ACS) поясняет, что микроволны находятся в самом конце радиационной шкалы. А на ее вершине находятся рентгеновские лучи и УФ-излучение. Так что если вы сторонитесь микроволновок, то почему не опасаетесь загара и солнца?

«Микроволновки не используют рентгеновские лучи или гамма-лучи, и они не превращают еду в радиоактивную пищу», - говорят специалисты ACS.

Другое дело - сломанные или дефектные печки, такие на самом деле могут быть опасными. Удостоверьтесь, что ваш аппарат работает правильно. Что его дверцы плотно прилегают к корпусу и у него исправные герметики. На стенках не должно быть признаков повреждения.

МИФ 3: ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ ГОДИТСЯ ЛЮБАЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОСУДА

К сожалению, это не так. Часто пластмассовая посуда запрещена к использованию в микроволновке. В 2011 исследование (проведено Гарвардской медицинской школой) проанализировало химический состав пластмассовых контейнеров и бутылок для упаковки пищевых продуктов.

Как оказалось, хотя многие из них были обозначены как «разрешенные к использованию в микроволновых печах» или «без BPA», исследователи обнаружили, что большинство такой посуды выщелачивает химикаты.

И нередко такие вредные вещества проникают в пищу.

Поэтому по возможности заменяйте пластиковые контейнеры на стеклянную или керамическую посуду.

МИФ 4: В МИКРОВОЛНОВКЕ МОЖНО НАГРЕТЬ ВСЕ ЧТО УГОДНО

ВОЗ предупреждает, что особенность приготовления с помощью микроволн связана с тепловой реакцией конкретных продуктов. Некоторые из них - особенно те, что с непористыми поверхностями или состоящие из материалов, которые нагреваются с разной скоростью (например, яйца или каштаны в скорлупе) - готовятся неравномерно. А значит, могут взорваться. Будьте осторожны!

Кстати, микроволновые технологии используются во многих других отраслях, включая телевизионное вещание, воздушную и морскую навигацию и мобильные телефоны.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ:

Исследование: микроволновки так же вредны для окружающей среды, как и автомобили

При использовании микроволновок в Евросоюзе выбрасывается столько же углекислого газа, сколько от семи миллионов автомобилей. Об этом говорится в новом исследовании группы ученых из Университета Манчестера. Исследователи подчеркнули, что они провели первое всестороннее исследование воздействия микроволн на окружающую среду, учитывая весь их жизненный цикл. Оказалось, что микроволновки выделяют 7,7 миллионов тонн эквивалента диоксида углерода в год в странах ЕС. Это соответствует годовым выбросам от 6,8 миллионов автомобилей (читать дальше)

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