Беременность певицы Ханны: звезда и ее супруг ждут первенца

СЕГОДНЯ 13:11 2018-04-04T13:14:22+03:00

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О том, что они в скором времени планируют стать родителями, певица Ханна и ее супруг генеральный директор Black Star Пашу (Павел Курьянов) не раз говорили в совместных интервью. Однако, когда исполнительница забеременела делиться этой новостью с поклонниками Ханна торопиться не стала. И только, когда живот уже стал заметен звезда подтвердила это радостное событие в своем инстаграме, опубликовав фото, где супруг бережно держит руку на ее животе. Пару запечатлели вместе на благотворительном балу фонда Михаила Рудяка.

Напомним, что Ханна и Пашу познакомились пять лет назад, а через два года начали встречаться. В 2015 году они узаконили свои отношения.

«На самом деле, в тот день, когда я увидел ее в ресторане, понял, что она будет моей женой и мамой нашего ребенка. Но три с половиной года мы просто жили вместе, не задумываясь, что отметка в паспорте важна, — вспомнил Пашу в интервью журналу ОК!