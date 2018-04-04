2018-04-04T13:14:22+03:00
Звезды

Беременность певицы Ханны: звезда и ее супруг ждут первенца

О беременности певицы Ханны она рассказала сама в своем инстаграме
Ольга АНТОНОВА
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Когда исполнительница забеременела делиться этой новостью с поклонниками Ханна торопиться не сталаКогда исполнительница забеременела делиться этой новостью с поклонниками Ханна торопиться не сталаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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О том, что они в скором времени планируют стать родителями, певица Ханна и ее супруг генеральный директор Black Star Пашу (Павел Курьянов) не раз говорили в совместных интервью. Однако, когда исполнительница забеременела делиться этой новостью с поклонниками Ханна торопиться не стала. И только, когда живот уже стал заметен звезда подтвердила это радостное событие в своем инстаграме, опубликовав фото, где супруг бережно держит руку на ее животе. Пару запечатлели вместе на благотворительном балу фонда Михаила Рудяка.

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Напомним, что Ханна и Пашу познакомились пять лет назад, а через два года начали встречаться. В 2015 году они узаконили свои отношения.

«На самом деле, в тот день, когда я увидел ее в ресторане, понял, что она будет моей женой и мамой нашего ребенка. Но три с половиной года мы просто жили вместе, не задумываясь, что отметка в паспорте важна, — вспомнил Пашу в интервью журналу ОК!

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