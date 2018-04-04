ЕГЭ против творчества: почему глава РАН предложил отменить единый госэкзамен

СЕГОДНЯ 13:43 2018-04-04T13:53:29+03:00

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Президент Российской академии наук Александр Сергеев ранее ни в чём таком скандальном замечен не был. С октября прошлого года тихо осваивался в кресле главы РАН, и тут вдруг сразу такое.

- Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ, - объявил Сергеев во время выступления на Московском экономическом форуме. - Задачи, которые мы должны решить, прежде всего связаны с тем, чтобы карьера ученого была привлекательной в стране. У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения, вернуть научную часть.

У многих из тех, кто занимается образованием и наукой, особенно образованием, заявление главы РАН удивило. Как связан Единый госэкзамен с научными кадрами? Ведь очевидная вещь - молодых и перспективных учёных можно “вычислить” вовсе не по баллам за ЕГЭ. Это штучный отбор, олимпиады школьников, учёба в спецклассах и колледжах при вузах… Единый госэкзамен вообще не для этого. ЕГЭ - всего лишь “линейка” для измерения общего уровня образования выпускников. Знаешь предмет выше планки - вот тебе пропуск в вуз. Кстати, известный факт: бывает, что вундеркинды, которые блестяще выигрывают школьные олимпиады, набирают очень низкие баллы на ЕГЭ. Но олимпиады-то они выигрывают! И вузы сами охотятся за такими умниками. Но это совсем не то, о чём говорит академик Сергеев.

Президент Российской академии наук Александр СергеевФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ответ министра

Преподаватели и студенты пожали плечами, противники ЕГЭ поаплодировали Сергееву. А министерство образования и науки в лице его руководителя Ольги Васильевой сдержанно, но всё же очень чётко дало понять: Единый госэкзамен в обиду не дадим.

- Система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся, - коротко и ясно сказала министр.

Что это? Конфронтация двух уважаемых ведомств: РАН и минобрнауки? Подготовка к возможным перестановкам в правительстве, которые ожидаются после инаугурации президента 7 мая?

Не то имел ввиду

Сразу после отповеди Ольги Васильевой президент РАН выступил с ещё одним заявлением. Оказывается, он имел не совсем то имел ввиду.

- Я вообще противник всяких революций — взять все в одночасье и отменить, - объяснился Александр Сергеев. - Если мы говорим о Едином государственном экзамене, то этот экзамен может быть в значительной степени переформатирован таким образом, чтобы в нем, прежде всего, оценивались бы творческие возможности человека. И в этой связи ЕГЭ, который сейчас ориентирован на формальное запоминание данных, не является той системой, которая стимулирует поиск и отбор творческих личностей…