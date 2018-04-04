2018-04-04T16:00:27+03:00
В мире

Родственница Скрипалей Виктория прилетит в Англию

Сейчас женщине оформляют британскую визу
Эдвард ЧЕСНОКОВchesnokmedia@edvardchesnokov
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Виктория Скрипаль, родственница пострадавшего месяц назад в Солсбери английского шпиона, предполагает прибыть в Соединённое Королевство в ближайшие дниВиктория Скрипаль, родственница пострадавшего месяц назад в Солсбери английского шпиона, предполагает прибыть в Соединённое Королевство в ближайшие дниФото: скриншот видео
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Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Виктория Скрипаль, родственница пострадавшего месяц назад в Солсбери английского шпиона, предполагает прибыть в Соединённое Королевство в ближайшие дни:

— Посольство России в Лондоне связалось с родственниками пострадавших — с Викторией Скрипаль. Она проживает в России и планирует приехать в Великобританию навестить своих родных, оказать им моральную и психологическую поддержку. Сейчас Виктория Скрипаль оформляет необходимые документы. Рассчитываем, что британское посольство оформит ей визу (возможно, это произойдёт даже сегодня). Наши консульские службы будут оказывать ей всё необходимое содействие. Можно себе представить, что чувствуют родственники пострадавших в потоке дезинформации об этом деле, обрушенной западными СМИ, — отметила Захарова.

4 марта в городе Солсбери был отравлен английский шпион Сергей Скрипаль Фото: REUTERS

4 марта в городе Солсбери был отравлен английский шпион Сергей СкрипальФото: REUTERS

Степень родства Виктории с пострадавшими не уточняется.

Напомним, 4 марта в городе Солсбери был отравлен английский шпион Сергей Скрипаль с дочерью Юлией. Что вызвало самое серьёзное похолодание с Западом за последние месяцы: Британия огульно обвинила в «химатаке» Россию, и в знак солидарности с Лондоном страны «коллективного Запада» выслали свыше ста пятидесяти российских дипломатов. Ведомство на Смоленской площади ответило симметрично.

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В «деле Скрипалей» появились новые подробности. Как пишет британское издание Daily Mirror, дочь британского шпиона Юлия получила доступ к секретному банковскому счету, на котором находилось 150 тыс. фунтов стерлингов (211 тыс. долларов) за несколько дней до того, как на нее с отцом якобы напали (подробности)

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