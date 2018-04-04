Родственница Скрипалей Виктория прилетит в Англию

СЕГОДНЯ 15:56 2018-04-04T16:00:27+03:00

Виктория Скрипаль, родственница пострадавшего месяц назад в Солсбери английского шпиона, предполагает прибыть в Соединённое Королевство в ближайшие дни Фото: скриншот видео

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Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Виктория Скрипаль, родственница пострадавшего месяц назад в Солсбери английского шпиона, предполагает прибыть в Соединённое Королевство в ближайшие дни:

— Посольство России в Лондоне связалось с родственниками пострадавших — с Викторией Скрипаль. Она проживает в России и планирует приехать в Великобританию навестить своих родных, оказать им моральную и психологическую поддержку. Сейчас Виктория Скрипаль оформляет необходимые документы. Рассчитываем, что британское посольство оформит ей визу (возможно, это произойдёт даже сегодня). Наши консульские службы будут оказывать ей всё необходимое содействие. Можно себе представить, что чувствуют родственники пострадавших в потоке дезинформации об этом деле, обрушенной западными СМИ, — отметила Захарова.

4 марта в городе Солсбери был отравлен английский шпион Сергей СкрипальФото: REUTERS

Степень родства Виктории с пострадавшими не уточняется.

Напомним, 4 марта в городе Солсбери был отравлен английский шпион Сергей Скрипаль с дочерью Юлией. Что вызвало самое серьёзное похолодание с Западом за последние месяцы: Британия огульно обвинила в «химатаке» Россию, и в знак солидарности с Лондоном страны «коллективного Запада» выслали свыше ста пятидесяти российских дипломатов. Ведомство на Смоленской площади ответило симметрично.

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