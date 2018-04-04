66-летняя Ирина Аллегрова спускает тысячи долларов на косметику

СЕГОДНЯ 18:23 2018-04-04T18:28:18+03:00

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Год назад пластический хирург Аделина Алтыева, комментируя пластические операции наших звезд уверенно заявила, что Ирина Аллегрова не раз обращалась за помощью к пластическим хирургам.

«Могу ошибаться, но я вижу результат подтяжки лица. Блефаропластика точно была: не может в 65 лет взгляд оставаться таким открытым сам по себе — веко опускается у всех, вне зависимости от того, звезда ты или домохозяйка! Увеличение губ тоже очевидное, но очень деликатное. Инъекционные уколы гиалуроновой кислотой увлажняют гладкую и ослепительную кожу певицы. Вызывает вопрос всегда шикарное декольте Ирины Александровны! Но, возможно, его удалось сохранить и без подтяжки, а подчеркивать правильно подобранными нарядами», - сделала выводы специалист.

Однако, сама «императрица российской эстрады» в недавнем интервью изданию «7 дней» отрицает свое обращение к экспертам в области красоты. Певица рассказала журналистам, что даже не пользуется услугами косметолога.

«Ни к каким хирургическим вмешательствам я, слава богу, не прибегаю. У меня нет косметолога, я никогда не делала даже массажа лица. На примере окружающих женщин вижу - все это часто приносит вред», - заявила звезда.

Вместе с тем она призналась, что испытывает слабость к косметике. На нее Ирине не жалко ни денег, ни времени — она может провести в магазине хоть целый день, набрав баночек больше чем на 1000 долларов.

«Дело даже не в цене кремов и "примочек" — просто каждая женщина должна найти свой, только ей подходящий состав крема. Я перепробовала, похоже, все — наши и импортные. В итоге идеальной для меня стала одна малоизвестная американская фирма. Поэтому каждый раз везу из США чемодан тюбиков и баночек», — поделилась артистка.