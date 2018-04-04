Кевин Спейси купился на мистификацию российского журналиста о письме соавтора «Двенадцати стульев»

СЕГОДНЯ 01:15 2018-04-04T01:23:21+03:00

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- А ты слышал про Евгения Петрова, который «Двенадцать стульев» написал? Он собирал...

- ...конверты. Я не просто эту историю знаю, я могу рассказать, как она родилась...

Когда тебе пересказывают содержание твоей же статьи, написанной еще в прошлом веке, это приятно. Но когда сомневаются в твоей правдивости, это начинает напрягать.

- Да при чем тут твоя статья? По этой истории в Голливуде фильм сняли! И твоей фамилии я в титрах не видел.

Действительно, картина Envelope («Конверт») была снята в 2012 году в Лос-Анджелесе компанией Trigger Street Productions в рамках конкурса Jameson First Shot. В главной роли - суперзвезда Кевин Спейси. И действительно меня в титрах нет. Когда фильм только вышел в России, у меня даже появилось чувство гордости: мол, не пропал мой тяжкий труд... Но мне так упорно в течение шести лет пытаются пересказать эту историю, что я решил: пора уже поведать правду о том, как появилась легенда о странном хобби писателя Петрова.

Валерий Чумаков.Фото: Личный архив

Письмо из Новой Зеландии

А началось все с моей старой статьи в «Огоньке». Это был 1999 год, и мы лихорадочно искали тему для веселого первоапрельского номера. Мне захотелось придумать какой-нибудь материал об инопланетянах и НЛО. И я позвонил хорошему знакомому, одному из главных российских уфологов Вадиму Черноброву. На мое предложение он сразу заявил, что врать про посадку НЛО в центре Москвы не станет, но у него есть другое предложение:

- Я много лет собирал истории о разных совпадениях и случайностях. Целую тетрадь набрал. Возьми и что тебе понравится - используй.

Сказано - сделано. Тетрадь была толстой, случайностей в ней было много. Я выбрал из них штук пятнадцать, из которых и сложился материал под заголовком: «Случайность как непознанная нами закономерность». Одна из «случайностей» в первоначальном варианте выглядела так: «Мне рассказали, что знаменитый писатель Евгений Петров (Катаев), брат Валентина Катаева и соавтор Ильи Ильфа («Двенадцать стульев») имел необычное хобби: он посылал письма по вымышленным адресам и собирал вернувшиеся конверты со штампами иностранных почтамтов «Адресат неверен». Но в трех случаях оказалось, что выдуманный писателем город в данной стране действительно существует, а в одном случае (письмо было послано в Новую Зеландию) реальной оказалась и улица».

Жуткие совпадения

Позже я перечитал несколько биографий Петрова, интервью с дочерью Ильфа Александрой - нигде сведения о странном хобби не подтверждались. Но тогда я этого еще не знал и решил художественно развить тему. В итоге получился такой рассказ.

«Писатель Евгений Петров имел странное хобби: всю жизнь коллекционировал конверты... от своих же писем! Делал он это так - отправлял письмо в какую-нибудь страну. Все, кроме названия государства, он выдумывал - город, улицу, номер дома, имя адресата, поэтому через месяц-полтора конверт возвращался к Петрову, но уже украшенный разноцветными иностранными штемпелями, главным из которых был: «Адресат неверен». Но в апреле 1939-го писатель решил потревожить почтовое ведомство Новой Зеландии.

Он придумал город под названием «Хайдбердвилл», улицу «Райтбич», дом 7 и адресата «Мерилла Оджина Уэйзли». В самом письме Петров написал по-английски: «Дорогой Мерилл! Прими искренние соболезнования в связи с кончиной дяди Пита. Крепись, старина. Прости, что долго не писал. Надеюсь, что с Ингрид все в порядке. Целуй дочку от меня. Она, наверное, уже совсем большая. Твой Евгений».

Прошло более двух месяцев, но письмо не возвращалось. Решив, что оно затерялось, Евгений Петров начал забывать о нем. Но вот наступил август, и он дождался... ответного письма. Поначалу Петров решил, что кто-то над ним подшутил. Но когда он прочитал обратный адрес, ему стало не до шуток. На конверте было написано: «Новая Зеландия, Хайдбердвилл, Райтбич, 7, Мерилл Оджин Уэйзли». Все это подтверждалось синим штемпелем.

Текст письма гласил: «Дорогой Евгений! Спасибо за соболезнования. Нелепая смерть дяди Пита выбила нас из колеи на полгода. Надеюсь, ты простишь за задержку письма. Мы с Ингрид часто вспоминаем те два дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдет во 2-й класс. Она до сих пор хранит мишку, которого ты ей привез из России». Петров никогда не ездил в Новую Зеландию и поэтому был поражен, увидев на фотографии крепкого сложения мужчину, который обнимал... его самого, Петрова!

На обратной стороне снимка стояло: «9 октября 1938 года».

Тут писателю чуть плохо не сделалось - именно в тот день он попал в больницу без сознания с тяжелейшим воспалением легких! Тогда в течение нескольких дней врачи боролись за его жизнь, не скрывая от родных, что шансов у него почти нет. Чтобы разобраться с этими то ли недоразумением, то ли мистикой, Петров написал еще одно письмо в Новую Зеландию, но ответа не дождался: началась война. Петров с первых дней войны стал военным корреспондентом «Правды» и Информбюро.

Коллеги его не узнавали: он стал замкнутым, задумчивым, а шутить вообще перестал. В 1942 году самолет, на котором он летел в район боевых действий, пропал - скорее всего, был сбит. А в день получения известия об исчезновении самолета на московский адрес Петрова поступило письмо от Мерилла Уэйзли. Уэйзли восхищался мужеством советских людей и выражал беспокойство за жизнь Евгения. В частности, он писал: «Я испугался, когда ты стал купаться в озере. Вода была очень холодной. Но ты сказал, что тебе суждено разбиться в самолете, а не утонуть. Прошу тебя, будь аккуратнее - летай по возможности меньше».

Повторяю еще раз: все это я придумал!

Евгений Петров (на втором плане слева) с коллегами-писателями Михаилом Шолоховым (на первом плане слева) и Александром Фадеевым (на втором плане справа) во время Великой Отечественной войны. Фото: Георгий ПЕТРУСОВ/TASS

Голливудский сюжет

А вот - дословный перевод краткого описания сюжета фильма «Конверт»: «Хобби Евгения Петрова заключается в том, чтобы отправить поддельные письма в реальные страны. В его коллекции не хватает только Новой Зеландии, и он отправляет письмо туда. Ему становится плохо, когда он на самом деле получает ответ с выдуманного адреса».

Конечно, отличия у фильма и моей истории есть. В картине действие происходит не в 1939-м, а в 1985 году, Евгений Петров, живет не в Москве, а в Севастополе. Видимо, сценарист и режиссер тоже решили несколько развить сюжет. Хотя остальная часть - имена, адреса, тексты писем воспроизведены с абсолютной точностью.

О фильме тогда же, в 2012 году, говорили много. В Москву на премьеру приехал сам Спейси и даже рассказал о новой работе у Урганта. Мне он не позвонил... Хотя, думаю, о моем существовании артист и не подозревал, потому как в титрах единственным автором сценария и режиссером числится наш соотечественник Алексей Нужный. Именно его сценарная заявка победила на конкурсе Jameson First Shot, главным призом которого была возможность снять «фильм со звездой». Наверное, я бы ничего не сказал, если бы где-то мелким шрифтом было написано «по сюжету такого-то» или «использованы идеи такого-то». Но ничего подобного я не нашел.

Недавно я отправил письмо производителям с просьбой указать мою скромную персону в качестве какого-никакого, а соавтора. Пока ответа нет...

Кстати, говорят, после съемок двукратный оскароносец Спейси назвал Нужного гением и посоветовал продюсерам обратить на него внимание. Интересно, могу ли я расценивать это высказывание как комплимент в свой адрес?

ДОСЛОВНО

Сценарист Алексей Нужный - о своем участии в голливудском конкурсе и сюжете фильма «Конверт»:

- Я написал пару короткометражек на конкурс, но мне все не нравилось. Не мог найти мой сюжет, - рассказывал автор в интервью интернет-порталу Reelsource.ru. - И вдруг моя жена приносит мне историю, которая меня зацепила. Это была реальная история, прочитанная ею в интернете, и я на ее основе написал сценарий за один вечер. Перевел и отправил на конкурс. После было общение по скайпу с продюсерами проекта. Один из них - Дэна Брунетти - продюсировал «Социальную сеть», «Карточный домик». Они боялись снимать мою историю, поскольку действия в ней происходили в 1942 году. А в Америке невозможно снять 42-й год за маленькие деньги. И мы все это время придумывали, как нам это обойти. В результате в фильме показан 1985 год - все еще железный занавес, но мы ушли от сложных декораций.