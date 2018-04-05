Самые яркие костюмы фигурного катания на Олимпиаде-2018: На льду побеждают в красном и черном!

СЕГОДНЯ 01:10 2018-04-03T22:11:22+03:00

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Фигурное катание - не просто спорт. Фигурное катание - это театр. И, как каждое искусство, оно неравнодушно к антуражу и костюмам. «Комсомолка», провожая олимпийский сезон, вспоминает самые примечательные наряды фигуристов этого года.

Алина Загитова, «Черный лебедь»*...

Дизайнер: Ольга Рябенко

У этого костюма (фото вверху) есть секрет. Изначально тренеры хотели Алине сшить платье-трансформер, чтобы фигуристка прямо во время программы эффектно меняла наряд. Но ее тренер Этери Тутберидзе предложила более простое решение - специальную ткань с пайетками. Когда они лежат одной стороной, цвет у платья светлый, но стоит провести по ним рукой, как пайетки переворачиваются и платье резко становится темным. С таким костюмом Алина была неподражаема.

...и «Балетная красная пачка»

Дизайнер: Ольга Рябенко

Алина Загитова, «Балетная красная пачка»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом сезоне Алина донашивала «красную пачку» за Евгенией Медведевой, а в дебютном взрослом будущей олимпийской чемпионке решили ничего не менять. Загитовой сшили такое же платье, но из другой ткани. Вот только саму юбку пришлось несколько раз укорачивать, чтобы добиться нужного эффекта. Все было не зря: у Алины золотая медаль Олимпиады, и полмира ее зовет Красной балериной.

Кэйтлин Осмонд, «Эдит Пиаф»

Дизайнер: Джозиан Ламонд

Кэйтлин Осмонд, «Эдит Пиаф»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В одном из интервью российские дизайнеры говорили, что им никогда бы не разрешили сшить такое платье для фигуристки, потому что оно сделано вопреки многим существующим канонам. Больше всего российских тренеров смущал бы черный шарфик, «отрезающий голову». Но есть занимательная статистика: за всю историю чемпионатов мира по фигурному катанию девушки в голубом платье выигрывали его 4 раза, в синем - 5 раз, в красном - 8 раз, а в черном - целых 16! Наверняка Осмонд что-то знала, иначе как бы она сенсационно стала чемпионкой мира?

Габриэла Пападакис, «Бахрома»

Дизайнер: Софи Томас

Габриэла Пападакис, «Бахрома» (в паре с Гийомом Сизероном) Фото: LUCY NICHOLSON/REUTERS

Костюм - трагедия Олимпиады-2018. Наверняка платье Габриэлы Пападакис, которая выступает в танцах с Гийомом Сизероном за Францию, называлось как-то иначе. Оно с самого начала сезона притягивало к себе восхищенные взгляды - необычная тонкая шелковая бахрома завораживала. Но на Олимпийских играх случился конфуз: расстегнулось кольцо на шее Габриэлы, и платье соскользнуло, обнажив грудь фигуристки. «Это кошмар. Это случилось за несколько секунд до окончания программы. У меня не было выбора, нужно было докататься до конца. Оставалось только молиться», - рассказывала потом Пападакис. И многие до сих пор уверены, что злополучная пуговица стоила паре «золота» Олимпиады.

Евгения Медведева, «Млечный Путь»

Дизайнер: Ольга Рябенко

Евгения Медведева, «Млечный Путь»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Костюм должен был символизировать чистую душу, и поэтому его хотели исполнить в белом цвете. Но тогда платье сливалось бы со льдом и выглядело бы бледно. Тогда дизайнер взяла ткань и напечатала на ней специальный 3D-рисунок, который потом, правда, пришлось подкрашивать аэрографом. А вот руки остались у Жени белыми.

Маэ Беренис Мейте, «Трансформер»

Дизайнер: Брэд Гриффис

Маэ Беренис Мейте, «Трансформер»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Француженка Маэ Беренис Мейте никогда не добиралась до высоких мест и не славилась прыжками, но за ее выступлениями принято следить внимательно. По большей части из-за костюмов. Черная юбка этого платья в концовке выступления превращается в совсем короткое и очень блестящее мини. И это вы еще не видели ее платье с золотым лифом и цепочкой из другой программы!

Натан Чен, «Катастрофа»

Дизайнер: Вера Вонг

Натан Чен, «Катастрофа»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одно проклятие Олимпиады. Натан Чен был явным фаворитом Игр-2018. Никто не прыгает в мире столько четверных, сколько он. Но в Пхенчхане что-то пошло не так, и Натан провалил выступление. Фанаты тут же обвинили в неудаче его костюм, сшитый модельером Верой Вонг. Надо понимать, что Вонг - культовый дизайнер не только в фигурном катании, но и в мировой моде, в ее вечерних нарядах звезды Голливуда и шоу-бизнеса приходят на мероприятия вроде «Оскара» или «Грэмми». Костюмы для фигуристов от Веры Вонг могут стоить десятки тысяч долларов. Для Чена она сделала строгий монохромный комбинезон - сейчас вообще мужчин в фигурном катании принято одевать максимально лаконично. И фанаты возмутились. «Где блестки?! - вопрошали они в соцсетях. - Где стразы?! Без них невозможно выиграть!» Пошатнуло ли это авторитет великой Вонг, большой вопрос.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Моду диктуют победители

Дизайнер Наталия Большакова создавала костюмы для Оксаны Грищук и Евгения Платова, придумывала стиль для пары Марина Климова - Сергей Пономаренко, шила платья для Марины Анисиной и Ирины Слуцкой. Мы спросили у Наталии, что было модно в фигурном катании в прошедшем сезоне и что будет стильно в следующем.

- Мода всегда идет волнами, и раз за разом к нам возвращается то, что считалось современным и стильным десятки лет назад. Когда-то были в моде строгие костюмы, потом их сменили яркие театральные, перегруженные большим количеством деталей и камней. Затем снова стала возвращаться лаконичность и кажущаяся простота, и этот стиль мне нравится. А сейчас, мне кажется, мода немного расходится по двум разным направлениям. У пар все чаще царит строгость, а у одиночниц, наоборот, довольно много яркого и блестящего.

- С чем это связано?

- С тем, кто побеждает. Триумфаторы диктуют моду. Я так понимаю, что в группе Этери Тутберидзе приняты яркие костюмы - посмотрите на Алину Загитову или Евгению Медведеву. А они выигрывают, значит, им будут стараться подражать, будут подбирать что-то похожее, и камней будет все больше и больше. А, например, в танцах хороши Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, у них часто более сдержанные костюмы.

Дизайнер Наталия БольшаковаФото: facebook.com

- Насколько костюмы влияют на выступление фигуристов?

- Если бы не тот конфуз с платьем Пападакис, я уверена, они стали бы олимпийскими чемпионами. Все дело в застежке - обычно дизайнеры понимают, что это слабое место, и стараются предусмотреть как раз такие случаи. Что такое костюм для фигурного катания? Это прежде всего купальник, на который уже потом нашивается юбка и все остальное. Так что надобность в застежках часто отпадает. Но иногда художественный замысел не позволяет обойтись без них. У меня на такие случаи всегда была тройная страховка: там, где пуговица, я старалась приделать еще и кнопку, а вдобавок - крючок. Да, я понимала, что будет выглядеть неидеально, но все равно шла на это, чтобы избежать риска.

- Так и запишем: главное - надежность. А еще?

- Для результата бывает важен даже цвет костюма, камни, которые на нем. Иногда болельщики после межсезонья смотрят на фигуристку и говорят: «Боже, как она поправилась!» А дело не в килограммах, а в неудачно подобранном цвете нового костюма, он полнит, а лишние детали иногда усиливают эффект. Между тем хорошее платье визуально прибавляет несколько сантиметров к прыжкам. Не говоря уже о психологии: если фигуристке нравится ее костюм, она увереннее исполняет программу на льду.

- Что скажете о моде натягивать колготки на коньки?

- Так делают довольно давно, это визуально удлиняет ноги. Фигурное катание вообще в плане пропорций довольно сложная область для дизайнеров. Здесь все чуть иначе, и даже великие кутюрье, незнакомые со спецификой, с первого раза никогда не сошьют удачное платье для спортсменки. Кому-то нравятся колготки на коньках, кто-то уже отходит от этого. Я бы больше обратила внимание на перчатки. Понимаю, что они могут быть необходимостью, они защищают руки от порезов, но мне не нравится эта мода кататься в перчатках. Впрочем, тем и хорош мир фигурного катания, что в нем царит многообразие.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как шьют костюмы?

- Для того чтобы художник создал образ, ему надо понять, что от него требуется, - объясняет дизайнер Наталия Большакова. - Поэтому дизайнеры одними из первых узнают, что за программа будет у их фигуристов. Я приезжала на тренировки, чтобы посмотреть и послушать, что будут катать спортсмены. Но для всех остальных это должно было оставаться секретом.

Сначала я рисую эскизы на бумаге. Много, больше десятка. Показываю их заказчикам, мы что-то выбираем, что-то дорабатываем, делаем новые... Но как только мы на чем-то останавливаемся, я стараюсь работать по эскизу и больше никаких кардинальных правок не вносить.

Затем следует согласовать наряд. Иногда это бывает очень сложно. В России чаще всего главное слово за тренером. Тренеры у нас вообще генеральные режиссеры и продюсеры спортсменов. Они делают все - ставят программу, тренируют, выбирают костюмы, и от их вкуса зависит очень многое. И тут мне очень нравится опыт работы с иностранными фигуристами. Они говорят: у нас постановщик занимается постановками, а вы дизайнер, значит, вы лучше должны знать, какой костюм будет подходить к этому образу.

А ЧТО ЕЩЕ

Лишнего не обнажать!

В фигурном катании существует правило: костюм должен покрывать 51% тела фигуристки. Этот закон принято называть Katarina Rule, в честь немецкой фигуристки Катарины Витт, которая на Олимпиаде-88 каталась в откровенном купальнике, а в качестве юбки фигурировали пара перьев. Суровые судьи были в таком шоке, что специально прописали требования: у спортсменки не должны быть открыты ягодицы и бедра.

Чтобы обойти «Правило Катарины», дизайнеры стали одевать своих клиентов в трико телесного цвета - с первого ряда не поймешь, что это не обнаженное тело.

К нарядам фигуристов-мужчин, кстати, тоже есть требования. Они не могут выходить в лосинах или колготках, у их рубашек обязательно должны быть рукава, и мужчинам нельзя обнажать полностью грудь.

Катарина Витт на Олимпиаде-88 Фото: Getty Images

Цену увеличивают стразы и камни

Считается, что за платье Алины Загитовой «Черный лебедь» заплатили примерно 60 тысяч рублей. Сейчас-то оно наверняка стоит намного больше, тем более если выставить его на аукцион где-нибудь в Японии, где с ума сходят по русским фигуристкам. Но 60 тысяч - это близко к высшей планке. А вообще стоимость костюма - от 20 тысяч рублей. Очень многое зависит от ткани, а также от стразов и камней, которыми потом обклеивается наряд. Бывает, что набор кристаллов Swarovski для одного платья тянет на 30 - 35 тысяч рублей.

Но это еще что! За рубежом у известных дизайнеров счета за эксклюзивные костюмы могут переваливать за десяток тысяч долларов. Но, как правило, платят за такое не спортсмены, а спонсоры.

Дорога - в музей

Жизнь хорошего костюма для фигурного катания составляет многие годы. Часто в команде одного тренера платье переходит от одной девочки к другой. И даже Алина Загитова не считала зазорным кататься в наряде Евгении Медведевой. Бывает, что костюмы перепродают другим спортсменкам, но самая завидная участь любого платья - оказаться в экспозиции специальных музеев фигурного катания. Правда, в России, стране, воспитавшей многих чемпионов, такой музей только один. И находится он на базе в Новогорске, куда пройти простому смертному не так уж просто.

*Указано неофициальное название наряда - то, которое костюму дали журналисты или болельщики.