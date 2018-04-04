Как правильно уступить дорогу автомобилю скорой помощи и пожарной машине

СЕГОДНЯ 01:07 2018-04-03T15:51:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В интернете полным-полно видео, как в Европе или Японии пропускают едущую с включенными мигалками «Скорую». Дисциплинированно, синхронно, как будто это специально срежиссированная постановка. У нас же, если сзади воет сирена, часто отодвигаются как бы нехотя, соседи по потоку редко смещаются, чтобы дать место уступающим дорогу. Начнете где-нибудь прилюдно возмущаться, так сразу найдется утверждающий, будто не больной там внутри, а кто-то за деньги пробки объезжает. А пожарные, естественно, за пивом торопятся. Некрасиво звучит, гадко, ведь речь идет о спасении жизней, в таком деле каждая секунда дорога. Только не все примеряют это на себя... А ведь всегда есть куда отодвинуться, нужно только постараться.

Арифметика простая

Предположим, «Скорая» пытается протиснуться на дороге, где встречные направления разделяет барьер. Так бывает обычно на широких трассах - в три полосы и шире. Обычно автомобилист ведет машину посередине полосы, чтобы боковые интервалы были побольше. Но ширина стандартной гостовской полосы на таких дорогах 3,5 - 3,7 м. Правая полоса в городах, где ходят троллейбусы, может запросто быть и 4-метровой. Но даже если полоса в ширину всего три метра, такое бывает на нескоростных дорогах, то две полосы будут не уже шести метров. А обычно шире, даже больше семи. При этом стандартная легковушка с учетом боковых зеркал в ширину немногим превышает 2 м. Без учета зеркал обычно 1,7 - 1,8 м. Суммируем и получаем, что три машины по ширине запросто помещаются на двух полосах.

Только для того, чтобы уступить дорогу автомобилю скорой помощи и пожарной машине едущие в правых рядах должны осторожно сместиться по возможности правее (см. схему). Мало кто так делает, обычно едут по принципу «моя хата с краю», пусть уворачивается тот, кто мешает мигалкам. Но если включить голову и отключить безразличие, даже в самых узких местах и самых плотных заторах можно пропустить машину.

Как правильно уступить дорогу автомобилю скорой помощи и пожарной машинеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Уступай правильно

Если кто-то там крякает или чем-то мигает, не спешите бросаться в сторону. Не все авто со «светомузыкой» имеют право приоритета. Вот два признака машины, которую нужно пропустить:

1. Нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения (полиция, «Скорая», пожарная и т. д.).

2. Одновременно включены проблесковый маячок синего (не оранжевого!) цвета и (не или!) специальный звуковой сигнал. Дополнительно к проблесковому маячку синего цвета может быть включен проблесковый маячок красного цвета.

При приближении такой машины водители обязаны «уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств)», так написано в Правилах дорожного движения. Обгонять такие машины, включая сопровождаемые, запрещено.

Права могут отобрать

Около полутора лет назад все обсуждали предложение разрешить машинам «Скорой» таранить мешающие им автомобили. Прямо вот бить и отодвигать с пути, если мешают проезду. А водителю за это ничего не будет, затраты на ремонт компенсирует страховая, а потом еще сдерет эти деньги с владельца машины, помешавшей проезду к больному.

- Ответственность за непропуск машин экстренных служб так и не изменили. Когда произошел громкий случай - машину не пропустили к больному, на этой волне некоторые чиновники и общественники решили громко заявить о себе, предложили ужесточить санкции вплоть до уголовного наказания, но дальше слов дело не пошло, - объясняет юрист, автоэксперт Сергей Смирнов. - Сейчас за «непредоставление преимущества в движении» машине экстренных служб по статье 12.17 (часть 2) КоАП водителя могут наказать штрафом в 500 рублей или даже лишить права управления на срок от одного до трех месяцев.