2018-04-03T15:51:37+03:00
Авто

Как правильно уступить дорогу автомобилю скорой помощи и пожарной машине

При приближении автомобиля скорой помощи и пожарной машины водители обязаны уступить дорогу. Но как это сделать по правилам? [инфографика]
Андрей ГРЕЧАННИКkpauto@dorogi_kozerogi
Поделиться:
При приближении «Скорой» водители обязаны «уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.При приближении «Скорой» водители обязаны «уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

В интернете полным-полно видео, как в Европе или Японии пропускают едущую с включенными мигалками «Скорую». Дисциплинированно, синхронно, как будто это специально срежиссированная постановка. У нас же, если сзади воет сирена, часто отодвигаются как бы нехотя, соседи по потоку редко смещаются, чтобы дать место уступающим дорогу. Начнете где-нибудь прилюдно возмущаться, так сразу найдется утверждающий, будто не больной там внутри, а кто-то за деньги пробки объезжает. А пожарные, естественно, за пивом торопятся. Некрасиво звучит, гадко, ведь речь идет о спасении жизней, в таком деле каждая секунда дорога. Только не все примеряют это на себя... А ведь всегда есть куда отодвинуться, нужно только постараться.

Арифметика простая

Предположим, «Скорая» пытается протиснуться на дороге, где встречные направления разделяет барьер. Так бывает обычно на широких трассах - в три полосы и шире. Обычно автомобилист ведет машину посередине полосы, чтобы боковые интервалы были побольше. Но ширина стандартной гостовской полосы на таких дорогах 3,5 - 3,7 м. Правая полоса в городах, где ходят троллейбусы, может запросто быть и 4-метровой. Но даже если полоса в ширину всего три метра, такое бывает на нескоростных дорогах, то две полосы будут не уже шести метров. А обычно шире, даже больше семи. При этом стандартная легковушка с учетом боковых зеркал в ширину немногим превышает 2 м. Без учета зеркал обычно 1,7 - 1,8 м. Суммируем и получаем, что три машины по ширине запросто помещаются на двух полосах.

Только для того, чтобы уступить дорогу автомобилю скорой помощи и пожарной машине едущие в правых рядах должны осторожно сместиться по возможности правее (см. схему). Мало кто так делает, обычно едут по принципу «моя хата с краю», пусть уворачивается тот, кто мешает мигалкам. Но если включить голову и отключить безразличие, даже в самых узких местах и самых плотных заторах можно пропустить машину.

Как правильно уступить дорогу автомобилю скорой помощи и пожарной машине Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как правильно уступить дорогу автомобилю скорой помощи и пожарной машинеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Уступай правильно

Если кто-то там крякает или чем-то мигает, не спешите бросаться в сторону. Не все авто со «светомузыкой» имеют право приоритета. Вот два признака машины, которую нужно пропустить:

1. Нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения (полиция, «Скорая», пожарная и т. д.).

2. Одновременно включены проблесковый маячок синего (не оранжевого!) цвета и (не или!) специальный звуковой сигнал. Дополнительно к проблесковому маячку синего цвета может быть включен проблесковый маячок красного цвета.

При приближении такой машины водители обязаны «уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств)», так написано в Правилах дорожного движения. Обгонять такие машины, включая сопровождаемые, запрещено.

Права могут отобрать

Около полутора лет назад все обсуждали предложение разрешить машинам «Скорой» таранить мешающие им автомобили. Прямо вот бить и отодвигать с пути, если мешают проезду. А водителю за это ничего не будет, затраты на ремонт компенсирует страховая, а потом еще сдерет эти деньги с владельца машины, помешавшей проезду к больному.

- Ответственность за непропуск машин экстренных служб так и не изменили. Когда произошел громкий случай - машину не пропустили к больному, на этой волне некоторые чиновники и общественники решили громко заявить о себе, предложили ужесточить санкции вплоть до уголовного наказания, но дальше слов дело не пошло, - объясняет юрист, автоэксперт Сергей Смирнов. - Сейчас за «непредоставление преимущества в движении» машине экстренных служб по статье 12.17 (часть 2) КоАП водителя могут наказать штрафом в 500 рублей или даже лишить права управления на срок от одного до трех месяцев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Минпромторг расширил список автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом
1126 - вот столько моделей новых и подержанных легковых автомобилей в России теперь признано автороскошью. Не единиц, а именно моделей и их комплектаций. Роскошно живем!
Новости 24
Открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube женщина погибла
Более пяти тысяч военных США примут участие в учениях в Балтийском регионе
Госдеп: Россия может прислать других дипломатов на замену высланным
Появились сообщения о стрельбе в офисе YouTube в США
Турция в 2018 году ожидает принять до 6 млн туристов из России
Российскую оперную певицу Анну Нетребко с семьей выгнали с представления в лондонском театре
Путин и Эрдоган договорились ускорить поставки Анкаре российских ЗРС С-400
«Принимали решение на основе подозрений»: Захарова прокомментировала результаты экспертизы в лаборатории в Портон-Дауне
Капитан задержанного на Украине российского судна «Норд» рассказал о бесчеловечных условиях содержания
Дмитрий Песков: Лондону каким-то образом нужно будет приносить извинения России
СБУ закрыла въезд на Украину российским дипломатам, выдворенным из ЕС и США
Трамп считает себя самым жестким по отношению к России президентом США
Переговоры Путина и Эрдогана в Анкаре продолжались полтора часа
Варшава выразила протест в связи с сожжением флага Польши в Киеве
МИД Украины рассказал о том, как пытается противодействовать "Северному потоку-2"
СК попросил откликнуться свидетелей начала пожара в "Зимней вишне"
СМИ: Китай получил первый полковой комплект зенитно-ракетных систем С-400
СМИ: Супруг королевы Великобритании Елизаветы II госпитализирован
Жители Германии недовольны осложнившимися отношениями между Россией и странами Запада
Полицейские России и Южной Кореи обменяются стажерами
Британские химики не смогли установить, в какой стране был произведен газ, которым отравили Скрипаля
Шойгу обсудил с главой Минобороны Сербии поставки российской военной техники
Большая кольцевая линия Московского метрополитена перевезла за месяц 1,5 млн пассажиров
Британский боксер спас семь человек после смерти
В китайском приложении для Android обнаружили вирус, ворующий данные мессенджеров
В Германии столкнулись два поезда, пострадали больше 20 человек
Ученые сообщили об останках двухметрового четырехглазого ящера
Путин разрешил определять степень опьянения автомобилистов по анализу крови