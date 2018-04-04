Рейчел Келлер: Готовясь к "Легиону", смотрела Тарковского, Феллини и Бергмана

СЕГОДНЯ 01:00 2018-04-04T02:33:29+03:00

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Перед премьерой нам удалось пообщаться с актрисой Рейчел Келлер, которая играет в сериале главну роль - девушку по имени Сид Барретт. У Сид есть необычная способность: если она дотронется до другого человека, то они поменяются с этим человеком телами. То же самое произойдет, если кто-то другой коснется ее. Это целая проблема.

ЧИТАЙТЕ ВСЕ О СЕРИАЛЕ "ЛЕГИОН"

- Что тебя настораживало перед тем, как ты начала сниматься в "Легионе"?

- Когда мне нужно в чем-то разобраться, это, наверно, прежде всего касается стиля и формы. В самом начале съемок меня что-то озадачивало – я спрашивала себя, это сюрреалистический сериал, или это драма? Поэтому этим летом, прежде чем опять начнутся съемки, я много чего посмотрела, так как Ноа Хоули всегда говорит о том, что форма должна соответствовать контенту, а контент сюрреалистичен.

Познакомились в сумасшедшем доме - где же еще?Фото: кадр из фильма

- Ты что-то делала для того, чтобы сыграть свою роль лучше?

- Я этим летом просмотрела множество сюрреалистических фильмов, чтобы понять, что является залогом успеха в сюрреалистичном кино. Что означает быть в мечтательном состоянии или в состоянии фантастических видений? Как лучше для меня, как для актрисы, достичь такого состояния, чтобы я каждый день точно знала, что от меня требуется?

Поэтому я в один день просмотрела три фильма Тэрри Гиллиама. Кроме того, я посмотрела фильмы (Андрея) Тарковского, (Федерико) Феллини - «Солярис», «8½». У меня был целый список, и я делала пометки после каждого просмотренного фильма. Я просмотрела все фильмы (Ингмара) Бергмана – все это мне очень помогло.

Когда мы получаем на руки сценарий, мы сразу же начинаем над ним работать. Но если вам удалось до этого момента посмотреть «Персону» Бергмана и «Сцены из супружеской жизни», осознать, как (персонажи) смотрят друг на друга независимо от того, в каком измерении они находятся, тогда вам удастся понять, что это за отношения – что лежит в основе сценария («Легион»): Что означает быть тем, кто ты есть, и чувствовать те вещи, которые ты ощущаешь, при всех тех сложностях, которые связаны со сверхспособностями мутантов?

- Как ты понимаешь для себя способности Сид? То, что она способна меняться местами со всеми, к кому прикасается, что делает для нее сложными любые физические контакты?

- Сид и ее кожа, это то, что меня очень сильно занимало – ее отношение к своему собственному телу. И во многом этот процесс аналогичен тому, который проходят многие молодые женщины – познать своё тело и узнать, что ты чувствуешь, когда касаешься других людей, и как ты понимаешь, кто ты, когда касаешься кого-то, или становишься ближе к кому- то еще.

Пока непонятно, кто сейчас в этом теле.Фото: кадр из фильма

- Прикольно. Как реагируют на сериал зрители?

- В этом году мы ездили на фестиваль Comic-Con, и там были несколько людей, которые были слепыми или глухими, или имели другие умственные или физические недостатки, и их глубоко тронул сериал. Это поразило меня буквально до слез.

- Сериал похож на какое-то сумасшествие на телеэкране. А что происходит на съемочной площадке?

- В этом году у нас совсем другой график съемок: у нас шесть различных площадок прямо в Голливуде, и на каждой из них мы снимаем совсем небольшую сцену. Мы начали в этом году съемки с опозданием на год.

Актеры просто живут на съемочном павильоне, они как в лаборатории создают все эти вещи, и когда мы снимаем сериал у меня такое ощущение, будто мы все немного ученые. И все происходит в стиле, «давайте попробуем это, попробуйте вставить этот кусок».

Иногда тобой даже овладевает любопытство, увидит ли кто-нибудь вообще этот (сериал), потому что съемки похожи на какой-то эксперимент, который никогда не кончается, никогда не закончен до конца и постоянно меняется, – он все время в развитии.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В России сериал можно посмотреть на телеканале FOX по средам в 22.45 (мск)

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Почему надо смотреть сериал «Легион»

У сериала, созданного одним из главных героев современного сериалостроения Ноем Хоули («Фарго», если кто не помнит, тоже его вещь), такая куча различных плюсов, что популярным списком типа «10 причин смотреть...» никак не ограничиться. Кажется, что за последнее десятилетие комиксы буквально заполонили телеэкраны - от серьезных драм типа «Сорвиголовы», «Джессики Джонс» до молодежных стрелялок со слащавыми актерами типа «Стрелы» и «Флэша». А ведь есть еще и «Агенты ЩИТ», «Готэм», «Агент Картер и наш любимый трешовый «Проповедник». Куда же и как развиваться дальше, как избежать банальных супергеройских клише и своять по-настоящему интересную и нетривиальную Вселенную? (подробнее)