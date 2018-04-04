Гол Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" сравнили с ударом советского футболиста

СЕГОДНЯ 10:40 2018-04-04T12:57:36+03:00

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Главный герой первого четвертьфинального вечера Лиги Чемпионов - португалец Криштиану Роналду, забивший гол ударом через себя в ворота туринского "Ювентуса". Мадридский "Реал" обыграл итальянского гранда со счетом 3:0, обеспечив уверенный задел перед ответной игрой, которая пройдет в Испании на следующей неделе. Точный удар Роналду был настолько впечатляющим, что зрители, болевшие за "Юве" на стадионе в Турине аплодировали стоя голу Криштиану.

Сборная России on Twitter. Анатолий Бышовец vs Криштиану Роналду: чей гол круче?

- Это был фантастический гол, я не ожидал, что смогу забить таким образом. Но давайте лучше говорить об игре, мы забили три мяча отличной команде, показали хороший футбол, и я счастлив, - заявил Роналду в интервью Marca.

При этом, рекордный прыжок Криштиану Роналду - это гол в матче против "Манчестер Юнайтед", когда высота составила 2,93 метра. К слову, на этот гол отреагировали в соцсетях - в Твиттере сборной России появилась видеокомпиляция двух голов. Первый - мяч Роналду, а второй - гол Анатолия Бышовца в ворота сборной Австрии. Они - очень похожи между собой.

Ювентус - Реал. Роналду сотворил невероятное! С лучшим голом года уже все ясно!.

Отметим, что вторая игра противостояния "Ювентус" - "Реал" пройдет в Мадриде 11 апреля. Победитель по сумме двух встреч проходит в полуфинал Лиги Чемпионов. Туринцам предстоит решить главную задачу и отыграть разрыв в 3 гола.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ПЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ГЕНИАЛЬНОСТИ ГОЛА РОНАЛДУ

1. Статистики высчитали: удар в ворота Буффона был нанесен с высоты 2 метра 23 см (это не намного меньше, чем высота потолка в хрущевке). И даже то, что рост Роналду - 1,87 м ни о чем не говорит - пробил он ножницами, значит его нога должна была взлететь на две с лишним сотни сантиметров. Головой Криштиану забивает с еще больших высот - рекорд 2 метра 93 см.

2. В нынешней Лиги чемпионов Криштиану Роналду забивает раз в 61 минуту. Это прямо машина по штамповке голов!

3. Во всех сезонах Лиги чемпионов на счету у КР7 121 гол. У Месси - ровно 100 (по состоянию на утро 4.04.2018)

4. Криштиану Роналду забивает в 10 матчах Лиги чемпионов подряд, а это раньше не удавалось вообще никому.

5. В последних 12 матчах Крио забил 23 мяча. Вы представляете в какой форме этот зверюга приедет к нам в Россию чемпионат мира?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Гол Роналду словно из Playstation!"

«Второй гол Роналду словно из Playstation», – защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи точно знает, что в реальности увидеть такие голы - огромная удача, даже если ты играешь в той команде, которой его забили.

«Мы видели лучшую игру Роналду? Да нет, это самый обычный Роналду. Его и Месси можно сравнить только с Пеле и Марадоной», - это слова произнес Джанлуиджи Буффон, голкипер команды, которая только что была разгромлена - 0:3.

«Я тренер «Реала», но еще я футбольный фанат. Когда я увидел этот гол, это был настоящий подарок. Но если сравнивать этот гол и тот, что я забил в финале Лиги чемпионов в 2002 году, мой красивее», - а это уже слова главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Но Зидан - тоже великий, ему можно.

А в мировую историю время, в котором мы живем, все равно будет носить имя «Эпоха Криштиану Роналду, и чуть-чуть - Лионеля Месси».