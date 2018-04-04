Телескоп, автограф Андрея Миронова и песня сына: что подарили Лазареву на 35-летие

СЕГОДНЯ 13:02 2018-04-04T13:55:51+03:00

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Все праздники Сергея Лазарева проходят легко и весело, поэтому отечественный бомонд с удовольствием собирался на его 35-летие. В это воскресенье, 1-го апреля, в ресторане Modus гуляли до утра. Конечно же, был Филипп Киркоров, который обожает Лазарева, называя его своим «младшим братиком».

Пришла Лера Кудрявцева, которая продолжает поддерживать со своим бывшим теплые дружеские отношения. Ани Лорак, Яна Рудковская, Анастасия Гребенкина, коллеги по театру имени Пушкина, где Сергей служит уже много лет, Александр Гудков, Игорь Гуляев, Олеся Судзиловская, Ирина Дубцова, автор песен Лазарева - Лара Д’Элиа, и, конечно же, мама артиста, Валентина Викторовна в тот вечер сказали имениннику море теплых слов.

lazarevsergey Очень трогательный подарок от поклонников))) спасибо)

Мама певца была счастливее всех:

- «Я сегодня с 12 ночи принимала поздравления - как будто у меня день рождения! Я столько прочитала и услышала слов о своем ребенке хороших. Как не гордиться - к 35 годам столько всего добился! Куда не посмотри - везде он первый! Я хочу пожелать только здоровья и сил».

Автограф Андрея Миронова

«Ты можешь ржать над собой, и тебе совершенно за это не стыдно! Ты очень круто работаешь - на твоих концертах можно и поплакать и посмеяться» - выступила Екатерина Варнава.

«Ты очень красивый - красивей многих девушек! Когда я тебя вижу, у меня настроение повышается!» - сказала Наталья Андревна, и позвала Сергея в «Камеди Вуман».

Пришел и Влад Топалов, вторая половинка дуэта «Smash!». Много лет назад дуэт перестал существовать, говорили, что по воле Топалова-старшего, продюссировавшего группу. Но Михаил Генрихович тоже был на празднике, от души поздравив Лазарева, и спев с ним песню «Молитва».

lazarevsergey Самый первый подарок на ДР сегодня с утра... #Никитка #Сынуля #Спасибо ))) !

Самым главным подарком для артиста, по его признанию (да и по нашему мнению) стало поздравление его маленького сына Никиты, который спел папе песенку крокодила Гены из мультфильма «Чебурашка». Сергей показал видео подписчикам, но ребенка брать на мероприятие не стал - все же рановато.

lazarev.sergei.lgri01 Regrann from @rudkovskayaofficial - С Днем Рождения , Серёжа @lazarevsergey ! Вот и тебе уже 35, а помнишь когда мы в Юрмале в 2006 году танцевали с Димой @bilanofficial и с Ксюшей @xenia_sobchak до 8 утра и мы были все так счастливы , и даже не представляли что нас ожидает в будущем , а нас ожидало много интересного ))) Хочу пожелать тебе чтобы ты всегда оставался всегда таким же клёвым, как на нашей первой фотосессии Вампиры 2005 год в Кусково ,ты мне тогда показал свой первый сольный альбом, и я его заслушала до дыр ) Дорогой и невероятный, хочу пожелать чтобы твой концерт в Олимпийском разорвал , чтобы твоя семья была счастлива , а в скором времени в твоей жизни появилась и дочка, такая же Красивая как твой сын,потому что ты как никто другой это заслужил , обнимаю ! #сережалазарев35 #сергейлазарев #лазарев35 #Юбилей #35 #sergeylazarev #lazarev - #regrann

На всех невероятное впечатление произвел сюрприз от организаторов московского концерта Лазарева, который пройдет 19-го апреля в «Олимпийском»: Майя Серикова и Александр Никитин подарили Сергею настоящий автограф Андрея Миронова. На программке написано: - «Никите с наилучшими пожеланиями». Поэтому автограф, считай, по наследству автоматически переходит сыну Лазарева, Никитке. Лера Кудрявцева презентовала телескоп. «Потому что выше тебя - только звезды» - заметила телеведущая. Дарили, конечно же, одежду, дорогие аксессуары, и даже видеоклип с песней.

lazarev.sergei.lgri01 Regrann from @shershnev - Ещё раз с днюхой!!! #лазарев35 #Юбилей #сергейлазарев #лазарев #Lazarevteam #sergeylazarev - #regrann

Филиппа Киркорова атаковали со всех сторон поклонники его нового хита «Цвет настроения - синий», подговорив артистов, чтобы они упросили его исполнить песню. И в итоге Филипп, который поначалу отнекивался, таки поднялся на сцену, поставив на уши весь зал. Сам именинник спел несколько композиций со своего нового альбома, плюс старые хиты.