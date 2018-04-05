Образование в России ждет двенадцать бодрящих шагов

СЕГОДНЯ 00:01 2018-04-04T15:46:04+03:00

В распоряжение «КП» попал доклад Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики, который может стать основой новых майских указов Президента в области образования

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Вот реформаторы никак не угомонятся, нет бы оставить в покое систему образования. Ее и так трясет от изменений, словно мы живем в вечно сейсмическом районе.

А что? Хорошая идея!

Да не получится.

Единый госэкзамен, новая система оплаты труда – когда школам стали платить за каждого ученика, федеральные, национальные исследовательские и опорные университеты, национальный проект «Образование», когда лучшие учителя и школы получили немаленькие гранты, проект продвижения на мировой рынок вузов «5-100».

Давайте вернемся в 90-е и представим, что всего этого не было. Талантливый выпускник из провинции не может поступить в престижный вуз, потому что нужно платить взятку в тысячах долларов. Зато растут вузы-ширмы с аудиториями в коровниках – плати и получай корочку. Из школ и университетов разбегаются талантливые и совестливые преподаватели. Задержки по зарплате исчисляются месяцами.

Итог изменений – Россия с совсем несолидных мест в мировых образовательных рейтингах поднялась на престижные позиции. В наши вузы поехали учиться иностранцы – пока их не много, но едут, это факт. Наши ребята из колледжей и университетов стали побеждать на международных конкурсах рабочих профессий. Стало расти качество образования. И это тоже факт.

Ну что, время назад?

Жизнь сегодня такая, что нужно продолжать развиваться. Срочно обновляют свою систему образования все страны, которые хотят остаться на плаву в 21-м технологическом веке. Придется ускоряться и России. Просто чтобы выдерживать конкуренцию, оставаться ведущей мировой державой.

Страны соперничают за мозги, за умы, за интеллект. Потому что интеллект, как замечают авторы доклада, это способность генерировать и осваивать инновации, модернизировать экономику, осваивая новые технологии.

Наши ребята из колледжей и университетов стали побеждать на международных конкурсах рабочих профессийФото: Алексей БУЛАТОВ

Великобритания, кстати, в 21 веке на своей системе образования зарабатывает не меньше, чем на торговле нефтью. Потому что семьи знают: вложения в знания окупаются.

Россия сегодня среди стран-конкурентов уже выглядит очень неплохо. По уровню образования мы опережаем многих. И престиж хорошего образования растет: в 1991 году высшее образование хотели дать своим детям 53% граждан, а в 2016 году - уже 81%. Но проблема в том, что далеко не всегда человек, получивший образование, в состоянии «конвертировать» его в жизненный успех. Он не может проявить себя в работе по специальности, не может пробиться в лидеры, не знает как реализовать свои способности. Или просто махнул на себя рукой.

По данным международных исследований, 28% российских школьников – неуспешны. То есть плохо учатся (или их плохо учат). В результате ребята, выбравшись из-за школьной парты, не могут найти себя, не могут получить интересную, хорошо оплачиваемую работу. С точки зрения экономики это выглядит так: больше четверти выпускников школ – а это очень много! – не в состоянии полноценно участвовать в развитии страны.

Подсчитано: если неуспешных школьников будет в два раза меньше (до 15%), через десять лет только за счет их мозгов, талантов и умений ВВП страны может вырасти на 2%, через двадцать лет - на 5-6%, а через 30-лет – больше, чем на 10%.

Подсчитано: если неуспешных школьников будет в два раза меньше, через десять лет только за счет их мозгов, талантов и умений ВВП страны может вырасти на 2%Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что предлагается?

1. Больше вкладывать в раннее развитие детей

Речь идет даже о детях совсем маленьких - от 0 до 3 лет. По оценкам психологов, проблемы в школьном возрасте более чем на 50% связаны с трудностями в раннем развитии детей.

Что требуется сделать? Создать службы сопровождения физического, психического и социального развития для детей от 0 до 3 лет. Специалисты должны консультировать семьи, проводить мониторинг динамики. Адресная поддержка неполных и малообеспеченных семьей.

2. Развитие цифровых технологий в школе

Большее внимание «отстающим» школьникам – индивидуальные задания для них. Поддержка талантливых ребят. Устранение перегрузки учителей.

Что требуется сделать? Замена традиционных бумажных учебников на цифровые комплексы. Обновление онлайн-курсов лучших учителей и профессоров вузов по базовым и профильным предметам основной и старшей школы.

Подсчитано: вложение всего 2 тысяч рублей в год в пересчете на каждого школьника страны позволит перейти к современной цифровой школе.

3. Развитие материальной базы школы

Что требуется сделать? Главное - завершение самого масштабного за всю историю России проекта строительства новых и реконструкции старых школ (он уже идет). Это позволит к 2024 году перевести все школы на учебу в одну смену (сейчас есть учреждения, где ребята учатся в три смены). Подключение школ к высокоскоростному интернету. Ежегодное создание 70 тысяч мест в детских дошкольных учреждениях для детей ясельного возраста.

4. Равные возможности для каждого

В России слишком много «отстающих» детей. Многие не осваивают программу только потому, что попали в слабые школы, к не самым сильным учителям.

Что требуется сделать? Каждый ребенок сможет пройти годичную программу подготовки к обучению в школе в удобном формате по желанию семьи. Создать систему профилактики и коррекции трудностей в обучении у всех учащихся. В школах, работающих в сложном социальном контексте, ввести дополнительные ставки воспитателей, психологов, тьюторов. В колледжах ввести подготовку к сдаче ЕГЭ. В вузах ввести социальные стипендии в размере 80% от регионального прожиточного минимума.

5. Новое технологическое образование в школе и колледжах

Что требуется сделать? Радикально обновить систему технологического образования в школах и колледжах. Подключить к этому продвинутые вузы.

Создать современные цифровые комплексы-симуляторы и тренажеры для отработки практических умений для 1000 приоритетных квалификаций.

Перевод трети программ в колледжах в престижные программы прикладного бакалавриата, а еще трети - в короткие программы получения конкретных квалификаций в центрах опережающей подготовки.

6. Развитие и поддержка талантов

Что требуется сделать? Обеспечение учащихся любой школы возможностью освоить любой предмет на углубленном уровне (в том числе совместно с вузами и в онлайн-формате). Расширить сферу поиска и поддержки талантов, заинтересовывать ребят науками, которые в школе не преподают, техническим творчеством, созидательной активностью. Формирование профильных лицейских классов в составе всех ведущих университетов (сейчас такие есть в МИФИ, первом меде им Сеченова, в «Вышке»).

Формирование национальной базы талантов на основе результатов профильных и предпрофессиональных, а также профессиональных конкурсов и олимпиад.

7. Развитие системы непрерывного образования

Сегодня у нас учатся только 17% взрослых. А в среднем по Евросоюзу - 45% (в Швеции - больше 60%). Знания, полученные в школе и в университете, быстро устаревают.

Что требуется сделать? Ввести «сертификаты развития карьеры» на условиях софинансирования (для работающих граждан) или полного финансирования со стороны государства (для неработающих граждан). В первую очередь, для стратегически важных профессий. Сформировать две сотни современных Центров образования взрослых.

Создать Единую национальную электронную платформу ― навигатор образовательных программ и сервисов трудоустройства, в том числе для пенсионеров (университеты «серебряного возраста»).

8. Вузы - центры инноваций

Что требуется сделать? Передать в состав университетов сложившейся в регионах инфраструктуры поддержки инноваций (бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы, инновационные парки, технопарки). Онлайн-курсы ведущих университетов и смешанные курсы на их основе (семинары и экзамены проводятся очно) будут составлять не менее трети образовательных программ высшего образования в вузах.

В новых университетах должно сформироваться новое кадровое «ядро перемен» из молодых преподавателей и исследователей.

9. Фундаментальная наука в университетах

Что требуется сделать? Расширить программу повышения международной конкурентоспособности до 40 вузов за счет включения сельскохозяйственных, транспортных, медицинских университетов, вузов культуры. Создать в кооперации с передовыми исследовательскими центрами передовой экспериментальной базы для крупных международных проектов в наиболее значимых направлениях научных исследований. Выделить гранты для исследований аспирантов на уровне средней заработной платы по региону. И при этом увеличить продолжительность аспирантуры до 4-5 лет.

Если не поддержать конкурентоспособные центры исследований, делают вывод составители доклада, то в ближайшие 3-5 лет будет пройдена «точка невозврата», когда в национальном масштабе ведущие российские кадры и организации во многих областях окажутся не в состоянии «понимать» передовую международную науку. А это уже прямая угроза безопасности и технологического суверенитета России.

10. Экспорт образования

Сегодня в наших вузах и колледжах учатся почти 4% иностранных студентов (225 тыс. чел.). Меньше 0,8% россиян получает высшее образование за границей. Среди аспирантов иностранных граждан всего 5%, в то время как в развитых странах – 25%.

Имея формально мощную систему экспорта профессионального образования, Россия не получает сопоставимых доходов. Австралия, принимая столько же студентов, сколько Россия, зарабатывает 18 млрд долл. в год – Россия менее 1 млрд долл.

Что требуется сделать? Приоритетный проект «Экспорт образования» уже работает. Предлагается ввести специальные гранты для талантливых иностранных студентов, повышение в ведущих вузах доли профессорско-преподавательского состава со знанием английского языка до 90%.

Построить современные студенческие городки, чтобы конкурировать с китайскими вузами.

11. Осовременить содержание школьного образования

В большинстве стран развитых и быстроразвивающихся стран радикально меняются учебные планы школ, колледжей, вузов: теперь в них не менее 30% занимает проектная деятельность, специально развивающая социальные и эмоциональные навыки – «навыки 21 века».

Что требуется сделать? Нужна более плотная работа школ и вузов с организациями дополнительного образования. Так можно обеспечить индивидуальные образовательные траектории для учеников. Поддержка школьного и студенческого самоуправления. Развитие летних проектных и образовательных программ.

12. Подготовка кадров для развития образования

Что требуется сделать? Переподготовить управленческие команды в школах, колледжах и вузах. Поддержка учителей, которые осваивают новые образовательные технологии. Создание программы стажировок молодых педагогов в лучших образовательных организациях и на базе ведущих университетов. Гранты для профессионального развития педагогов и руководителей.

Профессия учителя должна войти в 5 наиболее привлекательных профессий для детей. Зарплата составит в среднем не менее 125% от средней заработной платы по региону.

И про деньги

Понятно, что такое масштабное развитие системы образования требует вложений. Сколько все это может стоить?

Базовый сценарий – бюджетные расходы на образование к 2024 году должны составить минимум 4,5% ВВП, а хорошо бы 5% и даже 5,5 %. Напомню, сегодня в образование вкладывается - 3,6 % ВВП. И это при том, что только рост количества учеников в школах, а затем и в вузах (мы выходим из демографической ямы) в 2018-2024 годах потребует увеличения текущих бюджетных расходов на 0,2% ВВП.

Какие из этих предложений будут поддержаны Президентом, в какой последовательности их решат выполнять, в какие направления будут вложено больше денег, в какие меньше – это будет понятно очень скоро. По сути в идеях нет ничего радикально нового, нет особых откровений. Многие страны действуют исходя из этой же логики – непрерывное образование, развитие раннего детства, индивидуальная поддержка неуспешных учеников… И здесь говорить о продолжении реформ не стоит - просто идеи продолжают логику развития страны, заложенную в последние десятилетия. Многое из того, о чем говорится в докладе, уже частично выполняется. Уже создана «служба одного окна», где студенты могут набрать онлайн-курсы от ведущих специалистов. Завершается создание Российской электронной школы. У нас развиваются приоритетные проекты «Вузы как центры пространства создания инноваций», «Создание современной образовательной среды для школьников», «Рабочие кадры для передовых технологий», «Доступное дополнительное образование для детей», «Экспорт образования». И дальше вариантов-то особо и нет – стратегия развития понятна. Вопрос только в ресурсах, которые страна может вкладывать и в последовательности необходимых шагов.