2018-04-04T16:56:09+03:00
Звезды

Яна Рудковская: «Меня упрекают за жесткость в воспитании сына, но это только начало спортивного пути»

Продюсер ответила на обвинения хейтеров
Игорь ПОЛЯКОВ
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Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын Александр.Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сын Александр.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Много шума наделало интервью Яны Рудковской, в котором она рассказала, как наказывает за шалости 5-летнего сына Александра Плющенко.

— Один раз взял ремень Женя, и чуть-чуть попал по попе. Это маленький тоненький ремень. И что от этого? И меня родители и в комнату сажали темную, и ремень применяли, и домашние аресты были, и что, из меня человек не вырос? — рассказала продюсер в интервью телеканалу «Дождь».

Возмутило хейтеров почему-то, что Рудковская и Плющенко хотят вырастить из сына чемпиона. Сразу посыпались охи: у ребёнка нет детства, малютка хочет играть в песочнице, а вместо этого он вкалывает на катке.

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Доброе утро ! Очень сложные упражнения , но тяжело в учении , легко в бою
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Такое впечатление, что люди не знают, как воспитывают будущих олимпийских чемпионов. Без дисциплины, режима и строгости никаких медалей не видать.

— У меня ребенок в виде награждения имеет 30 минут в день, чтобы посмотреть мультики. Но зато он дорожит этими 30 минутами. Он ждет эти 30 минут. Каждая игрушка, которую он заработал сам, стоит у него на отдельном месте. Все, что ему дарят, к этим игрушкам отношение такое. А то, что он зарабатывает, — это святые игрушки, — призналась «Дождю» Рудковская.

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Дорогие ,работаем , тренируем комбинацию - Перекидной -Ойлер-Сальхов в @angelsofplushenko с @amir_habi
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Прочитав отзывы разбушевавшихся хейтеров, Яна Рудковская решила ответить им в Инстаграме, выложив видео с тренировки сына.

— Спорт творит чудеса, и пусть хейтеры упрекают меня за жёсткость в воспитании и за то, что вместо телефонов и айпедов у Санечки (сына Рудковской и Плющенко - прим.авт), которому только исполнилось 5 лет, полдня проходит на льду и в Академии Плющенко, где он тренируется, я точно знаю одно, что спорт — это серьёзно, и это только начало сложного пути к той цели, ради которой дети идут в профессиональный спорт! А цель у родителей одна — вырастить хорошего спортсмена и настоящего мужчину! — ответила хейтерам Рудковская. — «Собаки лают, а караван идёт»! Надеюсь, здравомыслящих людей больше, которые понимают, что спорт — это адский труд и к вершине успеха надо идти в наше время с 4 лет, так как время такое! Скорости растут, прыжки усложняются, и уже девочки прыгают по 2 четвертных прыжка в одной программе! Поэтому, дорогие и уважаемые подписчики, каждый для своих детей выбирает свой путь и проходит с детьми его, мы выбрали этот, чего и всем вам желаем! Выбрать путь для своего ребёнка и помогать его пройти достойно и дойти хоть до какой-то серьёзной цели, уверена, что в будущем они только поблагодарят вас за это! Женя Плющенко свою маму благодарил всегда, а она его очень строго воспитывала, в спорте нет поблажек и не будет никогда и никому! Это, кстати, первая часть программы Саши, вторая ещё сложнее и интереснее, и я счастлива, что, смотря на Сашу, многие родители отдают своих малышей в спорт, в фигурное катание! Вот это здорово, а сидеть и осуждать и рассуждать каждый может, это самое простое, но мы никогда не ищем лёгких путей, у нас путь один, и он очень сложный!

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