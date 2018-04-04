Только представьте: для здоровой спины изобрели танцующие стулья и активный диван

СЕГОДНЯ 18:00 2018-04-04T18:12:47+03:00

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«Танцующий» стул, «активный» диван, умный табурет для правильной осанки - есть ли правда в рекламных уловках, которыми нас завлекают магазины мебели? Разбираемся с профессором, врачом-кинезитерапевтом Сергеем Бубновским.

Пляски на рабочем месте

Самое необычное предложение - приобрести «танцующий» стул. Его сиденье крепится на шарнире, поэтому оно все время в движении. Ну и вы танцуете, сидя на таком стуле. Смысл изобретения прост: пытаясь удержаться на постоянно качающемся сиденье, мы автоматически выпрямляем спину. Но вот удобно ли?

«Танцующая» накладка - от 3500 рублей. Фото: osanka-norm.ru

- Дело привычки, - комментирует Сергей Бубновский. - У меня уже давно в офисе несколько таких «танцующих» накладок на стул. Я считаю, что это отличная тренировка для мышц спины, плюс снятие нагрузки с тазобедренных суставов, профилактика проблем мочеполовой системы как у мужчин, так и у женщин. Хорошее кровообращение необходимо и мозгу, и сердцу. То есть это оздоравливает весь организм. И, конечно, такие танцы способствуют хорошей осанке. Для офисных работников подобные стулья незаменимы. Начинать нужно минут с 15, сразу такой стул офисную мебель не заменит. С каждой неделей можно увеличивать время сидения на «танцующих» стульях или накладках. «Танцующие» накладки даже удобнее - их можно использовать и дома. И стоят они дешевле.

«Танцующий» стул - от 6200 рублей. Фото: dancingchair.ru

Качалка для осанки

Особенно много появилось ортопедической мебели для детей. Она и растет вместе с ними, и за осанкой следит. Популярными стали стулья-качалки без спинок, немного напоминающие советские лошадки-качалки. Принцип похож на танцующий стул: сиденье наклонено вперед, голени ребенка упираются в специальную коленную подушку, а спина автоматически выпрямляется. Все тело получает равномерную нагрузку, не напрягается поясничный отдел и не страдают тазобедренные суставы.

Стул-качалка - от 7500 рублей. Фото: ergotronica.ru

- Хорошая идея, - комментирует Сергей Бубновский. - У нас, к сожалению, в школах уделяется мало внимания осанке детей, а такой стул дома помогает ребенку учиться.

Ортопедические накладки - от синдрома хронической усталости

Если в офисе нет ортопедических стульев, а покупать их домой слишком дорого, помогут ортопедические накладки. Главное их достоинство - невысокая цена и большой выбор. Накладки бывают разной жесткости, для разных отделов позвоночника. Правда, шейные накладки встречаются реже, ведь и офисные стулья с высокими спинками - редкость. Ортопедические накладки позволяют сохранить нормальное кровообращение, правильную осанку, снизить нагрузку на спину. Считается, что с такими накладками даже исчезает синдром хронической усталости.

Ортопедические накладки - от 900 рублей. Фото: o-krohe.ru

- Такие накладки действительно расслабляют спину, но, увы, не тренируют мышцы, - считает профессор. - И уж точно такие накладки не заменят обычную зарядку. По сути, это просто иллюзия осанки. А если мышцы спины слабые, то, встав, вы все равно сгорбитесь.

«Активных» диванов просто не бывает

Часто можно встретить рекламу «активных» диванов. Но вся их активность заключается в том, что при изготовлении используются особые материалы, которые могут принимать форму тела, а потом возвращаться в исходное состояние.

- Активным на диване можете стать только вы, если начнете хотя бы лежа делать зарядку, - смеется Сергей Бубновский.

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Похудение для ленивых: Сбрасываем вес, лежа на кровати

Эти упражнения помогают укреплять суставы и контролировать вес. В первую очередь они направлены на тазобедренный и коленный суставы. Но отлично тренируют и мышцы тела.

Для коленного сустава - скользим пятками

Упражнение полезно не только для разминки, оно необходимо при остеоартрите коленного сустава, после его травмы. Выполнять его нужно по 15 - 20 раз. Лежа на диване или кровати с прямыми ногами, вытяните руки вдоль туловища. Поочередно сгибайте и разгибайте ноги в коленях, как бы скользя подошвами по кровати. При сгибании старайтесь пяткой коснуться ягодицы (можно даже помочь себе рукой, хотя при этом возможны судороги бедра).

Для тазобедренного сустава - изображаем поезд

Два следующих упражнения помогают при коксартрозе, болях в нижней части спины.

Ноги полусогнуты. Поочередно вытягивайте прямую ногу пяткой вперед на максимальную длину, буквально до смещения таза. Руками можно держаться за спинку кровати или дивана.

Второе упражнение также начинается с согнутых коленей. Руки слегка разведены в стороны, ладони смотрят вниз. Поочередно опускайте согнутую ногу к постели внутрь - левое колено к правой ноге, правое колено - к левой.

Для спины - полумостик

Упражнение полезно не только при проблемах в спине, но и при опущении тазовых органов, запорах. Его можно делать и на полу, и на диване, и на кровати.

Согните ноги в коленях, колени вместе, стопы касаются друг друга, руки лежат свободно по бокам. Предупреждаем: упражнение достаточно сложное, но эффективное. Итак, на выдохе старайтесь как можно выше поднять таз, при этом сжимая ягодичные мышцы несколько раз.

При болях в спине - подтягивание

Лягте прямо, ноги прямые, руки - по бокам. Обхватите руками согнутую в коленях ногу и прижмите ее к груди, приподнимая спину от постели и пытаясь коснуться подбородком колена. Поменяйте ногу. Сделайте упражнение 15 раз. Возможны болезненные ощущения в поясничном и грудном отделе позвоночника. Поэтому упражнение нужно делать плавно, на выдохе.

Дышим и качаем пресс

Ноги согнуты в коленях, подошвы плотно стоят на постели. Ладонь правой или левой руки лежит на животе. На вдохе выпячивайте, на выдохе втягивайте живот (чтобы ладонь опускалась вместе с животом). После небольшой задержки дыхания вдох как бы сам возвращается. Сделайте 20 - 30 повторений.

ВАЖНО!

Иногда при выполнении этих упражнений могут возникнуть судороги в икроножных мышцах. Не пугайтесь - вы на правильном пути. Помассируйте мышцы и продолжайте упражнения.