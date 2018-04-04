Патриарх высылает из Москвы спевшего «Мурку» священника

СЕГОДНЯ 18:55 2018-04-04T19:30:28+03:00

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Все началось с того, что 3 апреля в Сети появился видеоролик с поющим «Мурку» батюшкой. Не только поющим, но еще и приплясывающим. Возмутившиеся быстро установили и личность исполнителя, и место исполнения. Был это личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирковый. А пел он эту блатную песню в трапезной московского храма иконы Божией Матери «Троеручица» в Орехово-Борисово.

В итоге скандал докатился до Патриарха Кирилла. Предстоятель Русской православной церкви велел архимандриту Венедикту (Цирковому) немедленно покинуть Москву и вернуться в Приднестровье.

- О ролике, в котором священник исполнял песню «Мурка» в трапезной одного из московских храмов, доложено Святейшему Патриарху Кириллу, правящему епископу города Москвы. Священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея, - сообщил в среду вечером пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.