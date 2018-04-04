2018-04-04T19:30:28+03:00
Общество

Патриарх высылает из Москвы спевшего «Мурку» священника

Оскандалившийся батюшка возвращается в Приднестровье [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments25
Печально прославившемуся исполнением "Мурки" архимандриту Венедикту велено покинуть Москву и вернуться в Приднестровье.Печально прославившемуся исполнением "Мурки" архимандриту Венедикту велено покинуть Москву и вернуться в Приднестровье.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Все началось с того, что 3 апреля в Сети появился видеоролик с поющим «Мурку» батюшкой. Не только поющим, но еще и приплясывающим. Возмутившиеся быстро установили и личность исполнителя, и место исполнения. Был это личный секретарь архиепископа Тираспольского Саввы архимандрит Венедикт Цирковый. А пел он эту блатную песню в трапезной московского храма иконы Божией Матери «Троеручица» в Орехово-Борисово.

В итоге скандал докатился до Патриарха Кирилла. Предстоятель Русской православной церкви велел архимандриту Венедикту (Цирковому) немедленно покинуть Москву и вернуться в Приднестровье.

- О ролике, в котором священник исполнял песню «Мурка» в трапезной одного из московских храмов, доложено Святейшему Патриарху Кириллу, правящему епископу города Москвы. Священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея, - сообщил в среду вечером пресс-секретарь Патриарха иерей Александр Волков.

Патриарх потребовал от спевшего Мурку священника покинуть Москву .Патриарх потребовал от спевшего Мурку священника покинуть Москву

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
«Движемся по кругу»: ГИБДД анонсировала план «нулевой смертности» на дорогах к 2030 году
Белый дом заявил о практически полной победе на «Исламским государством»* в Сирии
Трамп: США больше не ведут торговую войну с Китаем, они ее уже проиграли много лет назад
Россия запросила проведение открытого заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля»
«Натуральные наперсточники!»: Захарова прокомментировала удаление твита британского МИД с обвинениями в адрес Москвы
США намерены сохранить военное присутствие в Сирии
Экс-министр обороны Украины: ВСУ не следует мечтать о «наступлении на Ростов»
Собянин высоко оценил работу пожарных, которые тушили огонь в ТЦ «Персей»
В Барселоне загорелся отель "Expo": известно об одном пострадавшем
В здании посольства Португалии в Стокгольме произошел пожар: пострадали 14 человек
МИД РФ вручил ноту поверенному Украины в связи с захватом судна "Норд"