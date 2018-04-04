Анонимных абонентов отключат от сети

СЕГОДНЯ 19:22 2018-04-04T19:38:15+03:00

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Мобильные операторы начали проверку базы своих абонентов, чтобы выявить анонимов - владельцев так называемых серых сим-карт - зарегистрированных на другое лицо. С 1 июня вступают поправки к законопроекту «О связи», которые обязывают сотовые компании идентифицировать каждого своего абонента. Они должны установить фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также номер паспорта. Получить данные можно лично от клиента. Например, позвонить ему и попросить подъехать в офис для уточнения информации. Или через государственную Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Последний способ подойдет, только если человек, которого проверяют, зарегистрирован на портале госуслуг. По последним данным Минкомсвязи, на начало 2017 года - таких всего 40 млн человек.

Если мобильный оператор не сможет подтвердить личность абонента, последнего отключат от услуг связи. После вступления поправок в силу, пользователь получит для уточнения данных 15 дней. Это касается как новых, так и старых клиентов. Но операторы уже начали готовить почву заранее.

- МТС уже готовит свою систему, чтобы соответствовать требованиям закона, - пояснил «КП» Алексей Меркутов, представитель компании. - Для этого необходимы доработки уже существующего биллинга (система учёта предоставленных услуг - прим. Авт). Положения нового закона не окажут влияния на своевременность оказания услуг. Например, в удаленных населенных пунктах активация сим-карты требует большего времени. Чтобы абоненты не испытывали неудобств, мы усовершенствуем работу своих коммерческих представителей.

В пресс-службе "Вымпелкома" (Билайн) пояснили, что уточнять данные абонента операторы будут после соответствующего запроса по нему правоохранительных органов или надзорного органа, отвечающего за услуги связи.

Новые поправки вызывают много вопросов. Прежде всего, непонятно, кого именно они затронут. Только тех, кто купил симку в переходе без паспорта? Или тех, кто пользуется сим-картой, зарегистрированной на родственника? Если, например, купил мобильник по своему паспорту с картой в подарок школьнику-сыну, значит, ли это, что ребенок пользуется телефоном незаконно? Представители сотовых компаний не смогли дать «КП» четких объяснений. Сказали - детали будут известны позднее. Но эксперты сделали свои предположения:

- Изменения в законодательстве для многих закончатся отключением, - считает юрист Саркис Дарбинян, партнер «Центра цифровых прав». - Например, для стариков - тех, для кого карту покупали родственники, и они своевременно не прошли процедуру идентификации. Это может сильно повлиять на их жизнь - многие живут в глуши. И мобильная связь - единственное, что соединяет их с миром. В разное время сим-карты покупались одними лицами, а использовались другими. Уверен, большинство людей даже не знает, что им нужно что-то подтверждать. Да и сделать это будет не всегда просто - из-за удаленности офисов или физической неспособности куда-то доехать.

По словам Дарбиняна, нововведение затронет и детей, которые до 14 лет не могут оформить договор на свое имя. В данном случае родители будут обязаны подъехать идентифицировать себя. И, скорее всего, указать, что пользуются телефоном не сами.

Юристы считают, что отключать абонентов от связи - незаконно. Ведь уведомление от сотового оператора можно случайно пропустить.

- Операторы не имеют права отключать абонентов от связи, - говорит Олег Фролов, юрист Общества прав защиты потребителей. - Если оператор не знает, кому он предоставляет услуги - это его проблема. Это халатное отношение к распространению сим-карт, прежде всего. А они пытаются переложить ответственность на плечи пользователей. Тем более, никуда не годится способ идентификации. Сотовые компании звонят и просят абонентов подъехать в офис для уточнения данных. А если человек уехал в длительный отпуск и отключил телефон? А если он просто временно не пользуется этой сим-картой? Если его отключат, такой абонент имеет полное право обратиться в суд и взыскать с оператора причиненный моральный вред.