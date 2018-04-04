Зачем Мария Аронова шантажировала зрителей

СЕГОДНЯ 21:00 2018-04-04T21:03:36+03:00

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Вчера узнала, что звонки в театре носят коммерческий характер. Оказывается, в промежутке между первым и вторым звонками, артисты получают деньги. Причём, второй звонок звонит при условии, что с актерами рассчитались сполна.

Об этом рассказала артистка Мария Аронова. За что ей спасибо. Аронова - человек огромных талантов. Одна из лучших современных актрис, она умеет удивлять не только актерским талантом и умением садиться на шпагат. Но и - умением эффективно скандалить на публику.

По крайней мере об этом активно писали яндекс-новости, ставя Аронову в один ряд с артистом Ефремовым, учинившим бузу в Самаре.

«Жуткий скандал», который устроили Аронова, Полицеймако и, страшно сказать, 76-летний актёр Сергей Шакуров произошёл в Сургуте. Труппе предстояло играть спектакль «Маленькие комедии». Однако начало спектакля задержали на полчаса, после чего на сцену вышла Мария Аронова и сообщила, что организатор гастролей – концертно-театральный центр "АКС-север" – не заплатил актерам обещанный гонорар.

Ладно я, ладно Полицеймако. Но перед вами стоит немолодой Сергей Каюмович Шакуров...», - негодовала Аронова.

Народный артист РСФСР Сергей Шакуров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

(Кстати, при этих словах 76-летний актёр под аплодисменты зрителей сделал «колесо»).

Демарш Ароновой осудили пользователи интернета. Артистку упрекали в том, что она шантажировала зрителей деньгами, вовлекла ни в чем не повинных сургутян в свои товарно-денежные отношения, а также раскрыла внутреннюю кухню взаимоотношений актёров и продюсеров. Ну и конечно, пользователи-бессребренники не преминули отметить, что настоящие актеры русского театра уж конечно же никогда бы не поступили так, как это сделала Аронова.

Короче, с точки зрения сети, Ароновой должно быть стыдно. Но, что удивительно, по поводу организаторов гастролей, посчитавших, что актёров можно надуть, и лапоть не свистел.

А зря. Как отмечают коллеги артистки, спич Ароновой был спровоцирован не хорошей жизнью. У продюсеров вошло в привычку кидать актёров. И, судя по всему, наглость дошла до таких масштабов, что кого кидать - малоизвестного начинающего лицедея или народного артиста - уже не имеет значения.

Фрагмент спектакля с участием Марии Ароновой, Сергея Полицеймако и Сергея Шакурова.Фото: Евгения ГУСЕВА

Много ли мы знаем про скандал с цирком «Аквамарин», актёрам которого не заплатили ни копейки? Или историю московского мюзикла «Поймай меня, если сможешь», продюсер которого оставил своих подопечных без гроша.

Нет, Ароновой заплатили все сполна. В процессе негодующего спича, директор актрисы сообщила, что деньги упали на карту. Но, как отмечают знающие люди, нет сомнений в том, что гонорар был переведён исключительно из-за учинённого скандала на публику.

Молодой актёр Александр Хващинский с своём фб призвал всех коллег всегда поступать именно так, как сделала Аронова.

Мария защитила не только себя и свою труппу, но и нас, рядовых и не слишком известных лицедеев, - рассказал Хващинский КП. По словам актера, среди его коллег уже давно стало практикой непрерывно судиться с горе-работодателями.

«Жизнь молодого актера состоит из непрерывных судов, - отмечает Хващинский. - если взять меня, например, то весь прошлый год я судился с продюсером Власом Ларькиным, не заплатившим ни гроша за новогоднее шоу в Лужниках. Сейчас подаю иск на Хоум-кредит Банк, который в своих соцсетях банк активно пользуется моими фотографиями...»

Актёр отмечает, что в среде нет никого, кого не кинули на деньги. Продюсеры занижают или не выплачивают гонорары. При собравшемся полном зале могут заплатить вдвое меньше обещанного, мотивируя тем, что нужное количество билетов не продано. Осложняет ситуацию то, что взаимоотношения актера и продюсера регулируются гражданско-правовым законодательством. А пока суд да дело, обещанные деньги превращаются в пыль.

Достаточно вспомнить скандал с новогодним представлением «Волшебный бал.Битва с троллем», участники которого, выиграв суд, не получили ни копейки.

Все происходило так, как в случае с Сургутским спектаклем, - вспоминает Хващинский. - денег не заплатили. Спектакль задержали на полчаса. Пятитысячный зал, полный детей и родителей, негодовал. Но мы, актеры, не могли выйти, и сказать все, и потребовать гонорар. Нам было жалко пришедших на спектакль детей.

Молодые актеры не слишком часто заявляют о том, что их надули. Слишком зависимая профессия. Скажешь лишнее - заменят на менее скандального выпускника-новичка.

Честь и хвала Ароновой за то, что она заявила о проблеме. - говорит Хващинский. - Если каждый народный артист будет так отстаивать свои права, может быть, в нашей актерской судьбе что-то изменится.

Кстати, несмотря на сетевые обвинения Ароновой в неуважении к зрителю, коллеги актрисы считают иначе. Именно благодаря честному и уважительному разговору, спектакль состоялся и ни один зритель не вернул билет.

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