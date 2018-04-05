Перемены начались: бывшие бюрократы стали добрыми и эффективными

СЕГОДНЯ 01:05 2018-04-04T22:37:35+03:00

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Утром мне пришло сообщение от госуслуг. «Уважаемый, то-се, в отношении вас вынесено судебное решение о взыскании 50 тысяч с чем-то рублей».

Сказать, что я охренел, - ничего не сказать. Во-первых, я точно знаю, что никому ничего не должен - кроме любви близким людям. А банку «Русский стандарт» - он там фигурировал - я не должен вообще ничего прям в принципе. (Надо пояснить, что у меня была кредитная карта Американ Экспресс «Русского стандарта» в 2006 году. Я ею пару раз воспользовался и закрыл карту. Но что-то там у них «осталось в базе». Насчитали проценты на проценты и штрафы на штрафы.

Во-вторых, я сейчас летаю в основном за пределы Родины. А с такими предъявами Родина за свои пределы выпускает неохотно.

И я поехал в Федеральную службу судебных приставов по району Коптево г. Москвы, благо недалеко. Приготовился к длительной осаде. Пристав Шаталов Дмитрий Андреевич - приятный интеллигентный парень - принял меня ровно через три минуты после входа в здание. Быстро нашел документы. Толково объяснил, что вариантов у меня два: или заплатить, или получить противоположное решение суда.

Я заехал в суд. В мировом суде судебного участка № 404 района Коптево г. Москвы я оказался единственным посетителем. Через две минуты я был в кабинете судьи Калюжной Лады Геннадьевны. Я знаю, что для увлекательности в любом рассказе нужен конфликт - и Лада Геннадьевна должна была оказаться грымзой. Но нет, она оказалась симпатичной интеллигентной женщиной. Я изложил суть проблемы, она попросила одну бумагу - бумага у меня была, я сообщил, что мне бы побыстрее, хотя понимаю, что это невозможно.

- Да почему же невозможно, - сказала Лада Геннадьевна, - закон на вашей стороне.

Через. 15 (пятнадцать). Минут. У меня. Было. Определение. Суда. Об. Отмене. Предыдущего решения.

Московский городской суд, возможно, это первое подобное обращение к вам. Пожалуйста, поощрите судью Калюжную Ладу Геннадьевну - просто за то, что она живой человек, а не биоробот. За то, что она - за закон и справедливость, а не за что-то другое.

Но это еще не все. Наудачу я вернулся в службу судебных приставов. «Да ладно, какие проблемы, я ж понимаю», - сказал Шаталов Д. А. и не просто вынес постановление о прекращении исполнительного производства, но и подписал его у начальника.

Федеральная служба судебных приставов, вы будете смеяться, но это точно первое подобное обращение к вам: пожалуйста, поощрите пристава-исполнителя Шаталова Д. А. за общую адекватность, доброжелательность и стремление к справедливости, а не часам приема.

Короче, ребята, кажется, я сегодня поставил рекорд Российской Федерации, а возможно, и мировой - ровно за 2 часа я получил определение об отмене судебного приказа и постановление о прекращении исполнительного производства. Вообще не напрягаясь, не торопясь и не нервничая. Не думал, что перемены и там начались. Но вот вам пример - начались.