Племянницы Кустинской продали ее квартиру. Но так и не поставили памятник актрисе

СЕГОДНЯ 01:11 2018-04-05T01:30:10+03:00

Советская Брижит Бардо», как ее назвали во Франции, с диагнозом «пневмония» попала в реанимацию Боткинской больницы. Там же перенесла инсульт и 13 декабря 2012 года умерла, не приходя в сознание. Фото: Кадр из фильма

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Наталья Кустинская сыграла немного ролей в кино. Из самых ярких ее достижений - главная роль в картине «Три плюс два» и эпизодическая в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Киношная тусовка всегда с любопытством наблюдала за романами Кустинской. Шутка ли: шесть раз побывала замужем! Среди самых известных мужей - режиссер Юрий Чулюкин и космонавт, Герой Советского Союза, красавец мужчина Борис Егоров. С обоими, увы, «не склалось».

Другие мужья актрисы были не столь знамениты. Но интересны уж тем, что были намного моложе, примерно возраста ее сына.

Ну ладно многочисленные мужья и молодые поклонники. Гораздо более скандальная история случилась после ухода Кустинской из жизни.

В последние годы ее опекал Андрей Асеев, волонтер из храма. Он был для нее и помощником по хозяйству, и сиделкой. В благодарность актриса планировала оставить Андрею свою квартиру. Но не успела написать завещание. Квартира малогабаритная, почти убитая, требовала основательного ремонта. Риэлторы оценивали двушку актрисы в 10 - 13 миллионов рублей (это было еще до кризиса).

Фотокорреспондент «КП» с трудом отыскал могилу Натальи Кустинской на Кунцевском кладбище - крест, стоящий четыре года еще с похорон актрисы, покосившийся памятник ее сыну Дмитрию Егорову. Племянницы не потратили ни копейки после продажи квартиры, чтобы увФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У Натальи Кустинской родных братьев-сестер не было, зато были семь семейств дальних родственников. Большинство из них актрису видели только на экране, ее одинокой и беспомощной старостью не интересовались. Кстати, хоронили ее на средства Союза кинематографистов, гильдии актеров, личные деньги Андрея Малахова и Кристины Орбакайте. Зато как только встал вопрос о наследстве - двухкомнатной квартире в 35 квадратных метров в районе Патриарших прудов, сразу нашлись соискатели.

На сбор вещественных доказательств и суды ушло почти 4 года. В конце этой гонки за наследством двухкомнатная квартира Кустинской отошла ее троюродным племянницам Ирине Арбиной из Нижнего Новгорода и Лидии Карпенко, которая жила в Вильнюсе, а также Марине Пижамовой, внучатой племяннице из Самары. Племянницы Кустинской не скрывали, что жить на Патриарших не собираются, а двушку думают продавать. Кстати, тогда же они пообещали навести порядок на могиле Натальи Кустинской и поставить ей памятник.

Квартиру на Патриарших наконец продали. Как говорят, ее новая хозяйка - сотрудница спецслужб. С журналистами разговаривать отказывается. Как и наследницы Кустинской. А к ним у общественности только один вопрос. Прошло больше пяти лет со дня смерти актрисы. Но памятника на ее могиле до сих пор нет. Люди, которые приходят на Кунцевское кладбище, удивляются: а что, у Кустинской совсем нет родственников?

У посторонних людей душа болит. А вот племянницам Наташи нужна была только ее квартира. Мы попытались им дозвониться.

- Мне некогда с вами разговаривать, - ответила нам Ирина Арбина из Нижнего Новгорода. И повесила трубку.